Au Pérou, des “livres voyageurs” ont traversé le pays

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La Bibliothèque nationale du Pérou achève sa première campagne 2026 de Libros viajeros a touché plus de 3390 personnes dans les régions d’Ucayali et de Puno. Le programme, déployé avec les Plateformes itinérantes d’action sociale, apporte livres, médiation et services bibliothécaires dans des communautés rurales ou difficiles d’accès.
Le 19/06/2026 à 11:43 par Clément Solym
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19/06/2026 à 11:43
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Les chiffres donnent une petite idée du trajet parcouru. La campagne a comptabilisé 2374 bénéficiaires en Ucayali et 1019 à Puno. Selon la Bibliothèque nationale du Pérou, l’opération s’est appuyée sur les Plateformes itinérantes d’action sociale, les PIAS, du ministère du Développement et de l’Inclusion sociale.
Les équipes ne se contentent pas de déposer des caisses de livres. Elles proposent lectures à voix haute, ateliers d’écriture créative, jeux littéraires et espaces de discussion. La BNP mentionne aussi le prêt d’ouvrages, l’accompagnement bibliographique, l’orientation vers ses ressources numériques et l’accès à l’information.
Les interventions s’adressent à des enfants, des jeunes, des mères, des personnes âgées et des familles. Dans les communautés concernées, l’accès aux bibliothèques reste limité ou absent, souligne l’institution. Le dispositif prend alors la forme d’une bibliothèque temporaire : un point de prêt, une séance de lecture, un atelier, puis un départ vers une autre étape.
La BNP associe aussi l’opération à une collecte de savoirs locaux. Histoires, traditions et voix recueillies dans les communautés doivent, selon elle, être mises en valeur dans les activités de médiation. Les collections circulent ainsi avec des récits qui ne proviennent pas seulement des grands centres urbains.
Le programme relève d’une stratégie de décentralisation des services bibliothécaires revendiquée par la Bibliothèque nationale.
À LIRE - En Amazonie, un bateau-bibliothèque ravitaille des villages inaccessibles en livres
Crédits photos : bilbioteca nacional del Peru
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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