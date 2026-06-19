Un label pour l’édition indépendante : “Quitte à le faire seul, faisons-le joyeusement

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Alors que Grasset sombre dans l’idéologie, que le mouvement de protestation contre l’instrumentalisation de grandes maisons d’édition au service d’une radicalisation politique et sociale voit le jour, il est grand temps de rendre nos indépendances plus visibles. Je crois en cette urgence, en cette nécessité d’afficher notre fierté (une notion peu mobilisée dans le secteur éditorial) d’être indé. Par Étienne Galliand, éditeur.
Le 19/06/2026 à 10:44 par Auteur invité
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19/06/2026 à 10:44
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Désormais, les éditions Double ponctuation labelliseront leurs livres avec un logo qui rappelle que nous sommes une maison d’édition indépendante, que nous souhaitons être un espace accueillant et inclusif, un lieu de dialogue et d’échanges, une safe place vraiment, pour toustes. Ce n’est pas rien, de se nommer « maison ».
Le geste éditorial que nous portons, s’il manque souvent de moyens, n’est pas moins qualitatif que celui des grands groupes financiarisés et idéologisés. Il est même bien souvent plus artisanal – dans le sens noble. C’est vrai, il nous manque les moyens de promotion, la visibilité que les budgets com’ achètent dans les médias mainstream. Ce n’est pas grave. Nous pallions. Nous innovons. Nous inventons, toujours avec l’aide et le soutien précieux des auteurices – nos partenaires dans cette aventure intellectuelle et artistique (mais aussi commerciale) qu’est la publication d’un ouvrage.
Ce label proposé aujourd’hui, nous le définissons très simplement :
• Une totale indépendance des décisions éditoriales, qui sont prises par les personnes en charge de la vie de la maison d’édition
• Un capital (quand il y en a un) possédé majoritairement par les éditeurices et/ou les employ·ées de la maison d’édition ou par des professionnel·les du livre et de l’écrit
• Une structure qui n’est pas rattachée, qui n’émane pas ou qui n’est pas dépendante d’une institution, d’un syndicat, d’un mouvement religieux, d’une autre entreprise
• Une structure qui travaille à compte d’éditeur
On pourrait aussi rajouter que les maisons d’édition indépendantes se doivent d’adopter des pratiques conformes à la solidarité et au respect des professionnel·les avec qui elles travaillent ; qu’elles sont par essence attentives à l’empreinte de leurs activités sur l’environnement ; qu’elles s’inscrivent dans des logiques de dialogue et de confrontation pacifiques des points de vue. Mais ces éléments pourraient sans doute être discutés et affinés. Restons donc, pour l’instant, sur une définition minimale.
Quoi qu’il en soit, il est grand temps que nous soyons fier·es de nos indépendances et que nous le montrions. Les librairies ont su mettre en avant les leurs il y a bien longtemps, y compris à travers des dispositifs aujourd’hui reconnus et portés par les pouvoirs publics.
Rendre public ce label, aussi imparfait soit-il, l’apposer sur nos livres, c’est aussi un acte politique. C’est une volonté de visibiliser une dimension essentielle de notre travail, c’est une façon de revendiquer avec fierté une notion qui devient cruciale dans un monde de plus en plus féodalisé et censuré, c’est un acte de solidarité envers les librairies indépendantes et nos lecteurices.
Je crois qu’il est urgent de mettre en place cette labellisation – le moment n’est plus à l’inaction. Cela fait des années que j’entends parler de la nécessité d’un label de ce type, sans que rien, jamais, n’aboutisse. Les collectifs existants de maisons d’édition indépendantes n’ont pas les moyens de coordonner la mise en place de cet outil, à la fois politique et de communication ; ils ont, il est vrai, beaucoup de sujets importants à traiter.
Les représentants du secteur, parfois lié·es aux grands groupes, n’ont peut-être pas intérêt à se presser sur le sujet. En attendant, on perd du temps. On ne pose pas d’actes. On ne se visibilise pas. Alors oui, quitte à le faire seul, faisons-le joyeusement : nous sommes fier·es d’être indépendant·es, nous sommes fier·es d’être des acteurs/actrices majeur·es de la bibliodiversité et nous le disons.
À LIRE - Pour une librairie indépendante, quel est le prix de “l'engagement politique” ?
Aujourd’hui, ce logo vient porter et montrer ce positionnement – c’est en cela, en plus de quelques critères, qu’il constitue un label ; j’espère qu’il y en aura d’autres, que les éditeurices indé se montreront plus, mieux – avec joie et férocité.
Je crois que nous sommes un des remparts. Portons-le haut et fort.
Crédits photo : Michele M. F., CC BY-SA 2.0
Par Auteur invité
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Le Syndicat national de l’édition n’a rien contre les prélèvements. Il a simplement ses pudeurs. Quand l’argent remonte vers les auteurs et les éditeurs, le vocabulaire se fait noble : rémunération, compensation, gestion collective, partage de la valeur. Quand il risque de redescendre vers les librairies indépendantes, les éditeurs fragiles ou les auteurs, le ton change. Le même geste devient un « réflexe » qui ne serait « pas forcément sain ». Mais alors, à quel sain se vouer ?
08/06/2026, 12:28
Un arbre suspendu au-dessus d’un îlot rocheux, la guilde de Fairy Tail reconstituée à taille réelle, des fac-similés de planches et des croquis de travail : aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, l’exposition Fairy Tail, une épopée draconique propose une traversée de l’univers créé par Hiro Mashima. Un parcours qui s’intéresse autant à l’imaginaire de la série qu’à sa fabrication.
07/06/2026, 19:26
Au festival Passeurs de Livres, il y a les grands rendez-vous annoncés, les conférences, les auteurs attendus, les maisons mises à l’honneur. Et puis il y a les allées. Les tables serrées sous le chapiteau, les livres empilés, les affiches accrochées aux grilles, les auteurs qui se lèvent pour présenter un roman, un témoignage, une vie. C’est là aussi que se raconte une partie de cette édition 2026, consacrée aux « Difficiles libertés ».
07/06/2026, 09:30
Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, Les Monstres d’Emil Ferris fait dialoguer Moi, ce que j’aime, c’est les monstres avec la collection du Frac Picardie. Le parcours explore le journal intime, le polar, le gothique, Chicago, la Shoah ou encore la puissance féministe d’une œuvre où les monstres deviennent une façon de lire le monde.
06/06/2026, 19:46
Deux anciens détenus témoignent qu’une autre vie reste possible, même après les foyers, les braquages, les centrales, les années de prison et les retours presque impossibles. Au festival Passeurs de Livres, à Alès, Richard Sebag et Patrick Aurignac présentent chacun un récit autobiographique : Quelques lumières sur le chemin pour le premier, Mes chemins de travers pour le second, tous deux publiés par la maison nîmoise Nombre7. Ils parlent sans fard de leurs parcours, de leurs erreurs, de la violence, mais aussi des mains tendues qui ont permis la sortie.
06/06/2026, 13:00
À la bibliothèque Louis Aragon, dans le cadre des RDVBD 2026, La Revanche des bibliothécaires déploie l’univers de Tom Gauld avec une élégance rare. Le dessinateur écossais y confirme ce talent singulier : faire rire avec trois traits, un sens parfait du décalage et une culture graphique qui ne pèse jamais. Une exposition vive, malicieuse et profondément réjouissante.
05/06/2026, 18:41
À la Maison de la Culture d’Amiens, les 30es Rendez-Vous de la Bande Dessinée accueillent « Mickey, tout a commencé par une souris ». L’exposition du Fonds Glénat, visible du 5 juin au 14 septembre 2026, remonte le fil d’une icône née au cinéma, passée par la presse et devenue, vitrine après vitrine, une petite machine à souvenirs.
05/06/2026, 15:32
Il y a des parcours qui avancent par bifurcations successives, mais toujours dans la même direction. Chez Fanny Destenay, l’énergie frappe d’abord : ancienne professionnelle de l’hôtellerie, passée, entre autres, par les pompiers volontaires, puis par la politique, l’écriture, les réseaux sociaux, les livres jeunesse et désormais l’édition, elle donne l’impression de transformer chaque expérience en terrain d’action.
05/06/2026, 15:10
Marraine de la 5e édition de Passeurs de Livres, à Alès, Laure de Chantal y revient avec un attachement particulier. Normalienne, agrégée de lettres classiques, directrice de plusieurs collections aux Belles Lettres, autrice de nombreux ouvrages sur l’Antiquité, la mythologie et la langue française, elle voit dans ce festival un lieu où se rejoignent deux fidélités : les livres et les Cévennes.
04/06/2026, 18:11
En 2024, David Piovesan proposait une analyse des Rencontres nationales de la librairie, qui s'étaient déroulées à Strasbourg : désormais, le marché de la librairie se relit sous un jour plus politique. Les libraires ont bâti un récit collectif puissant face aux plateformes. Reste une épreuve plus rude : convertir cette identité professionnelle en modèle économique durable.
04/06/2026, 16:55
Jeudi 4 juin au matin, avenue Carnot, le festival n’a pas encore ouvert officiellement au public. Les stands achèvent de se monter, certains exposants prennent leurs marques, l’équipe règle les derniers détails techniques - jusqu’à ce compteur de visiteurs qu’il faut encore retrouver pour suivre au plus juste la fréquentation du salon. Malgré l’effervescence des derniers préparatifs, Franck Belloir, directeur du festival Passeurs de Livres, a pris le temps de nous répondre.
04/06/2026, 16:30
La réponse de l’édition indépendante à la concentration doit passer par le collectif. Car, pour ne rien arranger, le plus important parmi ces groupes la double d’une offensive idéologique délétère. La coopérative OPlibris nous adresse un texte, affirmant ses valeurs, autant que ses objectifs.
02/06/2026, 17:37
Voici un petit texte, rafraîchissant – ce qui ne manque déjà pas d'à-propos quand il pleut. Il est extrait d'une suite théâtrale que Christophe Esnault est en train de constituer. Et qui s'autorise pensée critique et humour. « Comme toujours je suis très mignon avec ce microcosme éditorial et simili culturel », nous explique-t-il. Et on le croit sur parole, bien entendu. Jugez sur pièce.
02/06/2026, 12:24
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
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