Sarah Rivens entre en tête des meilleures ventes avec Swan

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Avec 18.714 exemplaires vendus du 8 au 14 juin, Swan, tome 1 de Sarah Rivens entre directement à la première place du classement. Le livre publié chez Hlab devance La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier). Derrière ce changement de tête, le top 10 réunit cinq titres classés en littérature, avec du poche, encore et encore.
Le 19/06/2026 à 11:42 par Nicolas Gary
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19/06/2026 à 11:42
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Pour sa première semaine, Swan, tome 1 prend la tête du classement avec 18.714 exemplaires. Paru le 10 juin chez Hlab, le livre affiche un cumul de 18.748 ventes et distance de 2.341 unités La prof (trad. Karine Forestier), deuxième. Après sept semaines chez J’ai lu, le titre de Freida McFadden (trad. Karine Forestier) écoule encore 16.373 exemplaires et atteint 194.611 ventes cumulées.
Mortelle Adèle, tome 23 : Nazebrocadabra !, de Mr Tan et Diane Le Feyer, complète le podium avec 12.793 exemplaires chez Mr Tan and Co. Le volume, présent depuis trois semaines, recule d’une place, comme La prof. La première place change donc de main, tandis que les deux titres qui occupaient les deux premières positions une semaine plus tôt restent au-dessus de 12.000 exemplaires hebdomadaires. L’écart entre la deuxième et la troisième marche atteint 3.580 unités.
Le haut du tableau se structure ensuite autour de la littérature (poche) : Les heures fragiles de Virginie Grimaldi conserve le quatrième rang, avec 11.237 unités, devant Tata de Valérie Perrin, huitième avec 8.235 ventes, Tout le monde aime Clara de David Foenkinos, neuvième avec 7.225 exemplaires, et À retardement de Franck Thilliez, qui gagne une place au dixième rang avec 7.072 ventes. La prof complète cet ensemble de cinq références.
Ces cinq poches relèvent de quatre maisons. Le Livre de Poche apparaît aux quatrième et huitième rangs avec Les heures fragiles et Tata, tandis que Folio et Pocket prennent place aux neuvième et dixième positions. Installé depuis onze semaines, Tata porte son cumul à 142.120 exemplaires ; Les heures fragiles, arrivé six semaines plus tôt, atteint 90.715 ventes. Le classement tient aussi à des titres déjà bien ancrés : À retardement totalise 68.360 exemplaires après sept semaines.
Dans ce second groupe, les lignes bougent peu. Les heures fragiles, L’intruse et D’autres printemps conservent leur rang ; Tata et Tout le monde aime Clara cèdent une place. Seul À retardement progresse dans cette partie du top 10, tandis que La légende enregistre le recul le plus net, avec quatre rangs perdus. Cette composition réunit exactement cinq titres de littérature (poche), trois de littérature (hors poche), une bande dessinée et une référence classée « Essais & Références ».
Les trois titres classés en littérature (hors poche) comptent aussi deux présences dans les premières positions : L’intruse de Freida McFadden (trad. Karine Forestier), stable au cinquième rang avec 9.810 exemplaires chez City, et D’autres printemps de Virginie Grimaldi, sixième avec 9.310 unités chez Flammarion. Les noms de McFadden et Grimaldi reviennent ainsi chacun deux fois dans le top 10.
L’intruse atteint 138.978 ventes cumulées, D’autres printemps 106.625. À la septième place, La légende de Boualem Sansal, répertorié en « Essais & Références », perd quatre rangs, à 8.728 exemplaires pour sa deuxième semaine de présence.
Plus bas, deux entrées directes s’inscrivent entre les quatorzième et vingtième rangs. Lightfall, tome 4 : L’entre-deux-mondes de Tim Probert (trad. Fanny Soubiran) arrive quatorzième, avec 5.892 exemplaires chez Gallimard BD. One-Punch Man, tome 34 : Aube, de One et Yusuke Murata (trad. Frédéric Malet), entre au vingtième rang chez Kurokawa, avec 5.323 ventes. Avec Swan, tome 1, ces deux bandes dessinées portent à trois le nombre d’entrées parmi les vingt premières positions.
Le bilan hebdomadaire d’Edistat, qui couvre la même période, fait état de 4,466 millions d’exemplaires vendus, contre 4,527 millions la semaine précédente, soit une baisse affichée de 2 %. Le chiffre d’affaires recule de 3 %, à 54,789 millions d’euros, après 56,362 millions une semaine plus tôt. Le document indique également un recul annuel de 2 % en volume et de 4 % en valeur.
Les grandes surfaces spécialisées concentrent 49 % des ventes et 51 % du chiffre d’affaires, avec 2,200 millions d’exemplaires et 27,726 millions d’euros. Les librairies, tous niveaux confondus, comptent pour 33 % des volumes et 36 % de la valeur : 1,481 million d’exemplaires, en retrait de 4 % sur une semaine. Les grandes surfaces alimentaires progressent de 5 % en volume, à 785.000 exemplaires. Le marché recule sur une semaine, tandis que Swan, tome 1 occupe directement la tête d’un top 10 dominé par les cinq références de littérature (poche).
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
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À LIRE - Étude : les librairies rurales, dernier rempart du livre en campagne
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Crédit photo : Sarah Rivens
Par Nicolas Gary
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Depuis vingt ans, Sofia, Roumaine d’une soixantaine d’années, vit dans un camping en Espagne. Elle dort dans une caravane, travaille à la réception jusqu’à l’épuisement, et se heurte chaque jour à une langue qui la trahit, ce qui lui rappelle sans cesse qu’elle n’est qu’une étrangère de passage. Partie pour offrir un avenir à son fils Robert et à son père restés en Roumanie, elle découvre, au seuil de la retraite, que tout ce qu’elle a sacrifié – argent, temps, présence – s’est effondré.
16/06/2026, 08:00
1968, Porto Rico. En épousant Peter, un séduisant Américain d’origine irlandaise, Rafaela s’efforce d’étouffer les doutes qui l’assaillent. Pour cette jeune femme hantée par la faillite financière de ses parents et par son amour caché envers le fils de sa gouvernante, quitter son île natale apparaît comme un possible renouveau.
16/06/2026, 07:00
Christine Jordis est une figure peu commune du Prix Femina - elle est présidente du jury cette année -, et de l'érudition littéraire. La meilleure des collections, Bouquins, réunit deux de ses ouvrages majeurs : Gens de la Tamise et d’autres rivages et Promenades anglaises. Fidèle comme on en rêve, aux lettres anglaises, impériales puis post-impériales, et aux paysages britanniques, elle tient ensemble l'effort, le goût et l'attention.
15/06/2026, 18:22
Rien ne se dépose vraiment dans Lait cru : ni le froid, ni la faim, ni les odeurs, ni les bêtes. Depuis une chambre de soin où l’écriture le ramène vers son passé, le narrateur de Steve Poutré rouvre son enfance dans une ferme des Cantons-de-l’Est. Le roman avance par fragments sensoriels, entre rudesse agricole, vertige mental et violence familiale, sans folklore ni nostalgie. À surveiller, dès le 20 août.
15/06/2026, 10:51
Un procès inventé, mais nécessaire, ouvre Ceux qui nous frappent sur une question que le droit peine à saisir : comment juger une violence qui ne laisse pas toujours de traces visibles ? Dans la salle 403 du tribunal de Rennes, Anaïs Llobet confronte la mort de Sara Messina, boxeuse disparue, aux récits de ceux qui prétendent la comprendre, l’aimer, la défendre ou l’expliquer. Un roman judiciaire tendu, précis, traversé par la colère et le doute. Ouverture, le 26 août.
15/06/2026, 10:45
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
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