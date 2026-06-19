Mozart : un manuscrit inédit né de ses leçons parisiennes retrouvé à la BnF

Le 2 février 2026, François-Pierre Goy, conservateur chargé des collections antérieures à 1800 au département de la Musique de la BnF, examine un cahier de musique anonyme et sans titre datant de la fin du XVIIIe siècle. L’une des écritures présentes dans le volume est identifiée comme celle de Wolfgang Amadeus Mozart.

L’attribution est ensuite examinée par Laurence Decobert, ancienne cheffe du service des Collections patrimoniales du département de la Musique et aujourd’hui cheffe du service Iconographie et documentation au département des Arts du spectacle de la BnF. Musicologue, elle avait été commissaire de l’exposition Mozart, une passion française, présentée à la Bibliothèque en 2017. En avril 2026, Armin Brinzing, directeur de la Bibliotheca Mozartiana du Mozarteum de Salzbourg, valide à son tour l’attribution.

Le manuscrit réunit des exercices de composition et sept pièces pour flûte et harpe. L’utilisation d’un papier français et le contenu du cahier le rattachent au dernier séjour parisien de Mozart, en 1778.

Le document concerne les leçons données quotidiennement par Mozart, de mai à juillet 1778, à Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes. Ces leçons précèdent son mariage, célébré le 26 juillet 1778.

Un cahier partagé entre le maître et son élève

Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes, née en 1759 et morte en 1795, était harpiste. Elle était la fille d’Adrien-Louis de Bonnières de Souastre, duc de Guînes, flûtiste et commanditaire du Concerto pour flûte et harpe KV 299.

Dans le cahier, les écritures de Mozart et de Mademoiselle de Guînes apparaissent ensemble. Quelques exercices sont entièrement notés par l’élève. Les exercices en question correspondent à ceux que Mozart décrit dans une lettre adressée à son père le 14 mai 1778. Dans cette lettre, il détaille son enseignement et évoque aussi le manque d’idées musicales de son élève. Le dernier exercice du cahier est resté inachevé et les six dernières pages sont vierges.

Le manuscrit porte les mêmes estampilles qu’une copie française du Concerto pour flûte et harpe KV 299, contemporaine de la composition de l’œuvre. Cette copie avait été révélée aux spécialistes en 2020. Les deux documents font partie des « deux paquets de musique » confisqués au domicile du duc de Guînes, rue de Varenne, le 4 mai 1794, puis entrés dans les collections de la Bibliothèque.

Du fonds Mozart de la BnF à la salle Ovale

Au total, le département de la Musique de la BnF conserve 45 manuscrits musicaux autographes de Mozart. Parmi eux figurent des manuscrits de l’opéra Don Giovanni et du Concerto pour piano et orchestre no 23. La plus grande partie de cet ensemble provient de dons ou de legs faits à la bibliothèque du Conservatoire de Paris, dont les collections sont aujourd’hui intégrées à celles de la BnF.

Le manuscrit sera dévoilé le 21 juin à 17 h dans la salle Ovale de la BnF Richelieu. Des pièces du cahier seront interprétées pour la première fois en public par Mathilde Caldérini, première flûtiste solo de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, et Nicolas Tulliez, harpiste.

L’enregistrement a eu lieu à la Maison de la Radio et de la Musique. Des extraits seront diffusés le 22 juin à partir de 8 h dans la matinale de France Musique, présentée par Jean-Baptiste Urbain. La pièce sera diffusée en intégralité le même jour à 15 h dans Relax !, l’émission de Lionel Esparza, lors d’une édition spéciale « Mozart à Paris ».

Photographie : Statue de Mozart, Albertinaplatz, Vienne (illustration, macstre, CC BY 2.0)

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com