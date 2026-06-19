Poubelle de tête : une BD autobiographique drôle, crue et vulnérable

Avec Poubelle de tête, Macha signe un premier ouvrage autobiographique, qui ne se contente pas de raconter une vie, mais qui la moque tout autant qu'elle-même la vit paisiblement.

Macha étale son histoire au fil des pages, discutant de ses colères absurdes, ses épiphanies de comptoir et ses chutes dans la dépression : c’est en écrivant sa vulnérabilité qu’elle en guérit, du moins en partie, au risque que l’intérêt des lecteurs lui refile un syndrôme de la page blanche… Un paradoxe fascinant.

L’humour comme un bouclier (et comme une arme)

Ce qui frappe d’emblée, c’est le ton décomplexé, à la fois cru et tellement drôle. Macha ne cherche pas à plaire, elle cherche à surprendre.

Qu’il s’agisse de s’en prendre à un homme qui mate ses fesses, de hurler contre un conducteur absurde (« Moi, ma calvitie et ma grosse bagnole, on fait s’kon veut ! »), ou d’être confronté à une sans-abri ivre qui défèque devant sa porte (« une 8.6 à la main »), l’autrice excelle dans l’autodérision et la satire.

La condition des artistes

Poubelle de tête est bien plus qu’un journal intime illustré, c’est aussi un véritable manifeste pour les illustrateurs et bédéistes, dont les conditions économiques précaires sont mises en lumière avec un humour et une franchise rafraîchissante.

On ne vous l’apprendra pas, mais cette bande dessinée parle de la vie de Macha, les bons comme les mauvais côtés. Et une grosse partie de sa vie tourne autour de son occupation professionnelle : bédéiste. Ainsi, Macha prend la liberté de discuter des conditions auxquelles les illustrateurs sont confrontés.

Elle y dénonce l’absence de reconnaissance et cette pression à créer toujours plus, toujours mieux. Des passages essentiels dans une œuvre aussi haute et en couleur, malgré ses dessins monochromes.

Le caractère infiniment relatable

Il s’agit d’un livre profondément universel, parce que Macha y est parisienne, queer (en couple avec un homme), artiste, prof d’art épuisée, amoureuse de ses chats, avec de superbes relations amicales et cette sensation d’être un peu perdue dans sa propre existence…

Et c’est justement là où elle est en mesure de nous attraper au vol : c’est à travers ses yeux et ses expériences que Macha crée une histoire pour tout le monde.

Si l’humour de Poubelle de tête ne vous accroche pas, ce sera l’émotion. Si ce n’est pas l’émotion, ce sera l’identification d’une extrême simplicité : qui n’a jamais aimé un chat jusqu’à en pleurer ? Qui n’a jamais râlé contre un inconnu dans les transports ? Qui ne s’est jamais senti perdu dans sa vie, son travail, ses relations ?

Macha transforme l’anodin en universel : sa BD est à mettre entre toutes les mains, puisqu’elle a la capacité de déranger, de faire rire, de faire réfléchir et parfois même de faire de la peine.

Par Samantha Trapier

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