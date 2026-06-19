Putain de chat, la série de Lapuss’ et Tartuff, adaptée en série animée

GuiHome, Alex Vizorek, Shauna Dewit, Sarah Grosjean, Maxime Van Santfoort ou Monia Douieb prêtent leurs voix à une nouvelle série animée, Putain de chat !, inspirée des albums de Lapuss’ et Tartuff. D'ailleurs, les deux coauteurs eux-mêmes figurent au casting vocal de cette production...

On ne vit pas avec, mais chez son chat. Pour peu qu'il soit teigneux, la contrariété guette de part et d'autre… Humour belge et félin : une série d'animation portée par la fine fleur de la scène wallonne. - Le synopsis de la série animée Putain de chat !

Réalisée par Christophe Gautry, la série compte 30 épisodes de 2 minutes 30, en noir et blanc. Cette coproduction franco-belge réunit Autour de Minuit, Arte France et Panique!.

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La série de bandes dessinées Putain de chat, publiée par les éditions Kennes, compte aujourd'hui 12 tomes, ainsi qu'un « best-of ». Notons aussi l'existence d'ouvrages dérivés : Un putain de conte de putain de chat (deux tomes) et Vie de chaton (par Lapuss’ et Tartuff, deux tomes aux éditions Marabout).

Photographie © Autour de Minuit Productions

Par Dépêche

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