Le Palais : quand François-Henri Désérable fait du vin une grande aventure romanesque

À huit ans, Arun cherche par le hublot l’endroit précis où s’arrondit la Terre. Il quitte Delhi pour la France, découvre Paris dans la nuit du 12 juillet 1998 et, quelques pages plus tard, se retrouve déjà au tribunal de Dijon, devenu cet homme que les journaux surnomment le « Palais de génie ». Il se lève alors et lance : « C’était la France, la nuit du 12 juillet 1998. »

Entre ces deux images, François-Henri Désérable déploie un récit d’apprentissage à toute allure : l’histoire d’un enfant adopté, d’un don sensoriel inouï et d’une Bourgogne où les grands crus commandent autant de ferveur que de vanité.

De Delhi à Beaune, le goût du monde

L’arrivée d’Arun chez les Amiot échappe au pathos. Jean-Paul, patron du Bon Gueuleton, bougonne avec méthode ; Cathy, sa femme, vit au rythme du yoga et de ses mantras ; Margot, fille de vigneron, entraîne son ami dans les bêtises qui font enrager les adultes. Désérable attrape ce petit monde par son côté le plus vivant : les engueulades, les repas, les blagues de comptoir, les obsessions locales, l’amour qui s’exprime mal et finit pourtant par se voir.

La Bourgogne du livre est savoureuse, précise, volontiers excessive. On y parle de douelles, de terroirs, d’allocations, de millésimes et de bouteilles qui font plier les fortunes. La science du vin garde la légèreté du mouvement romanesque : elle nourrit le rire, l’appétit, le goût du détail.

Le premier choc gustatif d’Arun, déclenché par le rejet absurde d’un grand cru, donne le ton : « Le premier verre de vin qu’il dégusta avec un vrai plaisir, il le dut à des cons. » L’une des trouvailles les plus réjouissantes du roman surgit là : le sublime entre par la porte de la farce.

Un palais qui invente sa langue

Arun goûte avec une intensité qui désarçonne les professionnels. Chaque gorgée devient un paysage, puis une archive ; son esprit range les bouteilles dans une « cave intérieure » et son vocabulaire s’aventure jusqu’aux confins de ce que la langue sait dire. « Ce qu’on ne peut nommer, songeait Arun, on finit par ne plus le sentir. » Alors il fabrique ses propres mots, attentif aux nuances que les autres effleurent sans les entendre.

Cette invention verbale donne au récit son souffle le plus singulier. Le vin devient un art de la mémoire, une science de la précision, une manière de faire tenir ensemble des sensations trop vastes. La bouche d’Arun lui fournit un territoire, malgré les zones muettes de ses origines.

Désérable trouve là une matière formidable : les dégustations ont la fièvre de scènes de concert, les caves ouvrent sur des cathédrales intérieures, le moindre fond de verre devient une aventure.

Quand le grand cru sème le trouble

Le prodige fascine, puis dérange. À mesure qu’Arun apprend, voyage et pousse son don vers des zones vertigineuses, l’affaire annoncée dès les premières pages se rapproche. Le récit dépasse le seul apprentissage œnologique et installe, autour des crus mythiques, une zone de trouble où l’authenticité dépend des palais, des prix, des récits et des croyances déposées dans une bouteille. Le procès de Dijon attend au loin, comme une promesse de bascule plutôt qu’un simple dispositif policier.

Le romancier s’amuse avec une verve très tenue des collectionneurs, élus, critiques, restaurateurs et gardiens du temple qui font du vin une religion sociale. Il pousse parfois l’accumulation jusqu’à l’ivresse, entre portraits, digressions techniques et saillies comiques.

Cette profusion participe aussi au plaisir vif de la lecture : la phrase entraîne, bifurque, accélère, dans un univers qui prend chaque bouteille au sérieux tout en égratignant ceux qui s’y prennent trop au sérieux.

« Les grands vins ne vieillissent pas, disait Jean-Paul Amiot. Ils méditent. »Le Palais possède quelque chose de cette lenteur pleine de ressources : il laisse mûrir les enfances, les fidélités et les ambitions, avant de les exposer à la lumière plus crue du marché et du jugement.

François-Henri Désérable transforme ainsi la dégustation en grande aventure romanesque. Dans un verre, Arun perçoit des arômes ; dans ce texte enthousiaste et ample, il découvre surtout un monde de miracles, d’impostures et de fictions très humaines.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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