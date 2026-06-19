Le Palais : quand François-Henri Désérable fait du vin une grande aventure romanesque

En ce moment :Les romans de la rentrée littéraire 2026
Adopté à huit ans par un couple de Beaunois, Arun découvre le vin dans le restaurant familial avant que son palais prodigieux ne bouleverse l’univers des grands crus, où les noms de domaine valent des fortunes. Un procès plane déjà sur son destin. Publié chez Gallimard, Le Palais mêle chronique bourguignonne, roman d’apprentissage et trouble de l’authenticité, avec un plaisir de raconter franchement contagieux et une énergie de feuilleton irrésistible. À déguster le 20 août.
Le 19/06/2026 à 10:59 par Nicolas Gary
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19/06/2026 à 10:59
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À huit ans, Arun cherche par le hublot l’endroit précis où s’arrondit la Terre. Il quitte Delhi pour la France, découvre Paris dans la nuit du 12 juillet 1998 et, quelques pages plus tard, se retrouve déjà au tribunal de Dijon, devenu cet homme que les journaux surnomment le « Palais de génie ». Il se lève alors et lance : « C’était la France, la nuit du 12 juillet 1998. »
Entre ces deux images, François-Henri Désérable déploie un récit d’apprentissage à toute allure : l’histoire d’un enfant adopté, d’un don sensoriel inouï et d’une Bourgogne où les grands crus commandent autant de ferveur que de vanité.
L’arrivée d’Arun chez les Amiot échappe au pathos. Jean-Paul, patron du Bon Gueuleton, bougonne avec méthode ; Cathy, sa femme, vit au rythme du yoga et de ses mantras ; Margot, fille de vigneron, entraîne son ami dans les bêtises qui font enrager les adultes. Désérable attrape ce petit monde par son côté le plus vivant : les engueulades, les repas, les blagues de comptoir, les obsessions locales, l’amour qui s’exprime mal et finit pourtant par se voir.
La Bourgogne du livre est savoureuse, précise, volontiers excessive. On y parle de douelles, de terroirs, d’allocations, de millésimes et de bouteilles qui font plier les fortunes. La science du vin garde la légèreté du mouvement romanesque : elle nourrit le rire, l’appétit, le goût du détail.
Le premier choc gustatif d’Arun, déclenché par le rejet absurde d’un grand cru, donne le ton : « Le premier verre de vin qu’il dégusta avec un vrai plaisir, il le dut à des cons. » L’une des trouvailles les plus réjouissantes du roman surgit là : le sublime entre par la porte de la farce.
Arun goûte avec une intensité qui désarçonne les professionnels. Chaque gorgée devient un paysage, puis une archive ; son esprit range les bouteilles dans une « cave intérieure » et son vocabulaire s’aventure jusqu’aux confins de ce que la langue sait dire. « Ce qu’on ne peut nommer, songeait Arun, on finit par ne plus le sentir. » Alors il fabrique ses propres mots, attentif aux nuances que les autres effleurent sans les entendre.
Cette invention verbale donne au récit son souffle le plus singulier. Le vin devient un art de la mémoire, une science de la précision, une manière de faire tenir ensemble des sensations trop vastes. La bouche d’Arun lui fournit un territoire, malgré les zones muettes de ses origines.
Désérable trouve là une matière formidable : les dégustations ont la fièvre de scènes de concert, les caves ouvrent sur des cathédrales intérieures, le moindre fond de verre devient une aventure.
Le prodige fascine, puis dérange. À mesure qu’Arun apprend, voyage et pousse son don vers des zones vertigineuses, l’affaire annoncée dès les premières pages se rapproche. Le récit dépasse le seul apprentissage œnologique et installe, autour des crus mythiques, une zone de trouble où l’authenticité dépend des palais, des prix, des récits et des croyances déposées dans une bouteille. Le procès de Dijon attend au loin, comme une promesse de bascule plutôt qu’un simple dispositif policier.
Le romancier s’amuse avec une verve très tenue des collectionneurs, élus, critiques, restaurateurs et gardiens du temple qui font du vin une religion sociale. Il pousse parfois l’accumulation jusqu’à l’ivresse, entre portraits, digressions techniques et saillies comiques.
Cette profusion participe aussi au plaisir vif de la lecture : la phrase entraîne, bifurque, accélère, dans un univers qui prend chaque bouteille au sérieux tout en égratignant ceux qui s’y prennent trop au sérieux.
« Les grands vins ne vieillissent pas, disait Jean-Paul Amiot. Ils méditent. »Le Palais possède quelque chose de cette lenteur pleine de ressources : il laisse mûrir les enfances, les fidélités et les ambitions, avant de les exposer à la lumière plus crue du marché et du jugement.
François-Henri Désérable transforme ainsi la dégustation en grande aventure romanesque. Dans un verre, Arun perçoit des arômes ; dans ce texte enthousiaste et ample, il découvre surtout un monde de miracles, d’impostures et de fictions très humaines.
DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 20/08/2026
Editions Gallimard
23,00 €
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Dans Ainsi la Cour décide, Caroline Knecht propose le décorticage d’une institution : la Cour nationale du droit d’asile, là où s’expriment chaque jour des récits d’exil et de survie. Par courts chapitres où se mêlent narration et collage, il met au jour la mécanique judiciaire, révélant comment l’institution écoute, classe – et ce qu’elle ne peut entendre. Le texte fait ainsi apparaître la géométrie politique du droit d’asile et sa sourde violence.
13/06/2026, 08:00
Avant « Make America Great Again », il y a eu « Make America Great » ou tout comme : c’est en effet pour rendre le pays plus puissant et son peuple plus performant que certains États ont, durant la première moitié du XXe siècle, encouragé des recherches en vue « d’améliorer la race » et promulgué des lois eugénistes..
13/06/2026, 07:00
Marc Bloch entre au Panthéon, Marc Bloch écrit La société féodale. Avant l'orietur, science avec patience, le supplice fut sûr : les lettres, les hésitations, les plans remaniés, les éditeurs, les contraintes matérielles et les guerres qui entourent la naissance d’un classique.
12/06/2026, 18:22
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
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