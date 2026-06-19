En Écosse, une bibliothèque nationale fait de la pluie un trésor de collection

La pluie entre à la bibliothèque par les réserves. Avec Rain, la National Library of Scotland assemble des pièces qui se croisent rarement dans une même salle : poésie, littérature, presse, films, enregistrements, documents scientifiques, cartes et objets liés à la vie quotidienne.

L’exposition ne suit pas l’histoire de la météorologie au sens strict. Elle montre comment l’eau traverse les collections nationales, depuis les relevés de précipitations jusqu’aux journaux intimes, des récits populaires aux pratiques industrielles. Le parcours s’ouvre sur un exemplaire de The Theory of Rain de James Hutton, scientifique écossais du XVIIIe siècle, et se poursuit avec le press-book original de 1952 de Singin’ in the Rain.

Une carte des distilleries de whisky écossaises, bordée de tartan, rappelle aussi les liens entre pluie, terroir et industrie. Plus inattendu, un cahier manuscrit du XIXe siècle conserve une recette destinée à imperméabiliser les vêtements. Son auteur considérait les parapluies comme bien peu efficaces dès que le vent se levait.

Les croyances et la littérature occupent une autre partie de la galerie et l'expo présente un exemplaire rare de Daemonologie, traité publié en 1597 par Jacques VI d’Écosse. Le souverain y attribuait à des sorcières les tempêtes qui auraient retardé l’arrivée de son épouse, Anne de Danemark, sur les côtes écossaises. Le volume éclaire l’imaginaire qui nourrit les sorcières de Macbeth.

Robert Burns s’invite lui aussi dans cette météorologie de papier. Tam o’ Shanter accompagne le visiteur à travers une chevauchée sous l’averse, poursuivie dans la nuit par des forces démoniaques. Une carte de 1912 trace, elle, vingt-cinq années de précipitations, tandis qu’un relevé quotidien de pluie dialogue avec les notes du poète et pêcheur Thomas Tod Stoddart, inquiet de la sécheresse sur la Tweed en 1864.

L’exposition conserve aussi le regard de Mary Cumming Bruce. En 1889, la diariste dessina un garçon surpris de la voir porter un parapluie, alors associé à une certaine distinction sociale. À quelques pas, un mur de prévisions reprend les symboles détachables d’avant le numérique : soleil, nuages et averses se déplacent sur une grande carte, comme sur un plateau de télévision.

La bibliothèque dédie Rain à Mel Houston, sa conservatrice préventive morte lors d’une crue soudaine dans les Borders en 2023. L’exposition se tient dans les salles de George IV Bridge, au centre d’Édimbourg.

Crédits photo : lillolillolillo CC 0

Par Clément Solym

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