Une loi pour restituer le Codex Azcatitlan et le Codex Borbonicus au Mexique

Au Sénat, le groupe Écologiste — Solidarité et Territoires se mobilise, par l'intermédiaire d'une proposition de loi (PPL) de Mathilde Ollivier, afin d'obtenir la restitution de « deux manuscrits d'une valeur exceptionnelle » aux États-Unis du Mexique. Le texte invite ainsi à rendre au pays le Codex Borbonicus, manuscrit mésoaméricain, et le Codex Azcatitlan, un cahier mésoaméricain colonial, qui mêle des éléments issus des cultures aztèques et européennes.

Le premier est conservé par la bibliothèque de l'Assemblée nationale, le second par la BnF, mais tous deux sont issus de « trajectoires historiques marquées par la colonisation, les guerres européennes, la circulation des objets au gré des acquisitions à travers les siècles », précise la sénatrice Mathilde Ollivier. Autrement dit, leur présence dans des institutions françaises est liée à l'histoire coloniale — espagnole, en l'occurrence — et à des logiques d'expropriation, d'exploitation et d'extermination.

« D'origine nahua, ces codex constituent des témoignages uniques des civilisations préhispaniques, en documentant les cycles calendaires, les rituels et l'histoire des peuples mexica. Les traditions qu'ils évoquent demeurent vivantes dans certaines communautés mexicaines », détaille l'exposé des motifs de la proposition de loi.

La sénatrice inscrit sa PPL dans la lignée la récente restitution du tambour parleur dit Djidji Ayôkwê à la République de Côte d'Ivoire, en février dernier. Le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, avait fait une demande officielle de restitution du tambour en 2019 et l'opération faisait de la restitution comme « l’un des piliers d’un partenariat refondé entre la France et les pays africains », selon l'expression de l'Élysée.

Une loi spécifique, transpartisane, avait permis, par sa promulgation en juillet 2025, de concrétiser cette restitution. La PPL de Mathilde Ollivier engagerait le même processus parlementaire, afin d'aboutir à la remise des deux manuscrits aux États-Unis du Mexique.

Une demande pressante du Mexique

Claudia Sheinbaum, présidente mexicaine, a demandé à Emmanuel Macron la restitution du Codex Azcatitlan, à l'occasion d'une visite diplomatique réalisée en novembre 2025, comme le rapportait alors El Pais. Le cas du Codex Borbonicus avait aussi été évoqué, la cheffe d'État soulignant que leurs retours seraient « très importants pour le Mexique ».

Rappelons qu'en mai dernier a été promulguée une loi relative à la restitution de biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite, qui évite de passer par une loi d'exception mais limite cette dérogation au principe d'inaliénabilité aux œuvres qui ont fait l'objet, entre 1815 et 1972, d'une appropriation illicite.

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À l'Assemblée nationale, lors des débats sur ce texte, le groupe Écologiste et social avait tenté de faire adopter un amendement afin d'élargir la période couverte par cette loi et de permettre ainsi la prise en compte des deux codex. Le député Éric Coquerel (Seine–Saint-Denis, La France insoumise - Nouveau Front Populaire) avait aussi avancé un amendement. Tous deux n'avaient pas été adoptés.

Les deux manuscrits visés par la PPL « constituent un patrimoine vivant, étroitement lié aux identités et aux pratiques culturelles des populations nahuas et de leurs générations », souligne son autrice. « Leur restitution s'inscrirait parfaitement dans une reconnaissance du droit des peuples à leur héritage culturel et dans une démarche de coopération scientifique, éducative et culturelle renouvelée entre la France et le Mexique. »

La proposition de loi est accessible à cette adresse, l'exposé des motifs par ici.

Photographie : Extrait du Codex Azcatitlan (BnF, Département des Manuscrits, Mexicain 59-65)

Par Antoine Oury

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