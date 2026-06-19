Heartstopper Forever, un film pour boucler la série Netflix

D'abord publiée en ligne, sous la forme d'un webcomic, la série de BD Heartstopper, de l'autrice britannique Alice Oseman, s'est imposée comme une référence dans le domaine de la romance LGBT. En 2022, Netflix, en raison de ce succès, en proposait une adaptation audiovisuelle.

Exit la série, pour la conclusion, voici un long-métrage de près de deux heures, intitulé Heartstopper Forever et réalisé par Wash Westmoreland, qui avait déjà signé quelques épisodes de la série. Cette dernière compte au total 3 saisons.

Au casting de ce film, Joe Locke et Kit Connor, mais aussi Corinna Brown, Kizzy Edgell et Yasmin Finney. Le scénario est signé par Alice Oseman elle-même. En France, les BD Heartstopper sont publiées par Hachette Romans, dans une traduction de Valérie Drouet.

Par Antoine Oury

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