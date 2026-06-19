Le Roman de Marceau Miller porté à l'écran pour France Télévisions

Jusqu'au 6 août prochain, la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi la région parisienne accueillent le tournage de la mini-série Le Roman de Marceau Miller, qui comptera 4 épisodes de 52 minutes. Le roman adapté est paru au format poche en avril dernier, aux éditions Points.

Selon Edistat, le titre cumule 29.000 ventes environ, poche et grand format confondus.

Dans les paysages aussi splendides que dangereux du lac Léman, Marceau Miller, écrivain à succès et maître du thriller, meurt brutalement dans un accident d’escalade. Il laisse derrière lui sa femme, Sarah, leurs deux enfants et leur bande d’amis de toujours.

À leur grande surprise, Marceau avait pris soin de dissimuler un manuscrit secret revenant sur le drame qui les a liés vingt ans plus tôt : la disparition de sa sœur Jade, également meilleure amie de Sarah. Un texte qui menace de mettre au jour les secrets longtemps enfouis de la bande.

Prise dans une course effrénée pour retrouver le manuscrit, Sarah est prête à tout pour découvrir la vérité sur la mort de Marceau et la disparition de Jade, même si cela doit faire voler en éclats l’image de l’homme qu’elle croyait connaître.

– Le synopsis de la mini-série Le Roman de Marceau Miller