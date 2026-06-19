Arte diffusera une adaptation en série documentaire du livre Écolo mon cul

Dès le lundi 13 juillet prochain, Arte diffusera, sur sa plateforme, sa chaine YouTube et ses réseaux sociaux, les épisodes d'Écolo mon cul, réalisés par Arnaud Viémont. L'ouvrage d'origine a été adapté par Pierre Rouvière et Barnabé Crespin-Pommier eux-mêmes, avec le comédien Julien Goetz.

Sac en papier ou en plastique ? Smartphone neuf ou reconditionné ? Voiture électrique ou thermique ? Ce sont entre autres ces questions que posent Ecolo mon cul, série inspirée du livre éponyme écrit par Pierre Rouvière et Barnabé Crespin-Pommier. Chaque épisode suit Silex et Ventilo, deux amis confrontés à des choix écologiques du quotidien : l'un est persuadé d'avoir toujours la bonne réponse, l'autre sombre vite dans l'éco-anxiété. Ensemble, ils servent de miroir aux contradictions et interrogations des consommateurs. – Le synopsis de la série Écolo mon cul

En s'appuyant sur différents outils visuels et narratifs, comme l'animation, les archives, la vulgarisation et les détournements visuels, Écolo mon cul aborde frontalement, mais de manière ludique, les enjeux écologiques du quotidien.

« La série est, avant tout, née d'un besoin profond de ses auteurs : celui de donner du sens face à l'ampleur des défis environnementaux et transmettre au plus grand nombre des clés de lecture pour comprendre les mécanismes qui façonnent nos comportements, nos défis de société et nos choix politiques », souligne Arte dans un communiqué.

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Écolo mon cul profite de la voix de Dorothée Pousséo, voix française de Margot Robbie et des sœurs Olsen, notamment, qui accompagne Silex et Ventilo en incarnant la « Voix de la Terre ».

Photographies : © Breath Film

Par Dépêche

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