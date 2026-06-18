Qui méprise qui ?” : François Bégaudeau et Rose Lamy s’écharpent autour du “beauf

Son image a été sérieusement abîmée auprès d’une grande partie de la gauche, après l’affaire dite Ludivine Bantigny, dans laquelle il a été relaxé des poursuites en diffamation, le tribunal ayant toutefois relevé le caractère sexiste des propos en cause. C’est avec ce passif que l’écrivain entre aujourd’hui dans une nouvelle dispute à gauche.

Dans Du mépris, il consacre plusieurs pages à Ascendant beauf, l’essai de Rose Lamy paru en 2025 au Seuil. L’autrice et militante féministe y interroge la figure du « beauf », la honte sociale et culturelle, et ce que ce mot charrie de mépris de classe. L'auteur, lui, conteste frontalement son analyse.

Le différend, d’abord théorique, a pris ces derniers jours une tournure beaucoup plus personnelle, après une réponse de Rose Lamy sur Instagram, puis une longue réplique de François Bégaudeau sur Facebook.

« Aucun intérêt sur le fond »

Le point de départ est simple : Rose Lamy dit avoir lu les sept pages que François Bégaudeau consacre à Ascendant beauf. Elle n’y voit « aucun intérêt sur le fond », mais relève surtout la façon dont l’écrivain l’appelle régulièrement par son prénom. Pour elle, ce choix n’est pas neutre.

« La bouillie habituelle des intellos en déclassement dépassés par de nouvelles idées et qui ragent que des influenceurs de gauche leur prennent leurs parts de marchés », écrit-elle. Puis elle ajoute : « Mais je tiens à saluer l’aplomb macho old school qu’il a fallu pour m’appeler tout le long par mon simple prénom. Procédé sexiste classique pour diminuer ma fonction d’écrivaine / me faire passer pour une enfant / un personnage grotesque de bécassine. »

Rose Lamy cite ensuite plusieurs occurrences tirées du livre : « Rose se sent personnellement offensée », « selon Rose », « Rose estime que non », « Rose est souvent sur le qui-vive », « Rose décide donc que », « La beaufe de Rose », ou encore « Rose ne parvient pas à écrire ». Elle conclut par une formule adressée directement à l’écrivain : « Comme quoi François tu vois qu’on peut être de gauche et être un beauf misogyne. »

La réplique de François Bégaudeau ne s’est pas fait attendre. Dans une lettre ouverte, l’écrivain feint d’abord de se réjouir que les pages consacrées à Ascendant beauf puissent devenir « une rampe de lancement pour une discussion contradictoire » sur le sujet. Mais l’ironie tourne vite à la charge.

Pour l'auteur, Rose Lamy ne répond pas au fond de sa critique. Elle déplacerait le débat vers son ton, ses intentions supposées et l’usage répété de son prénom. « Non seulement vos quelques lignes ne répondent pas à mes 7 pages sur votre livre, mais elles s’emploient bec et ongles à ne-pas-répondre », affirme-t-il.

Il décrit alors une « stratégie-esquive » : rejet sans argument, disqualification morale, puis focalisation sur le prénom « Rose ». À propos de l’expression « bouillie habituelle des intellos », il réplique : « Pareille façon de brocarder sans argumenter rappelle les plus belles heures du persiflage mondain à Saint-Germain-des-Prés. » Avant d’asséner : « Comme quoi, madame Lamy, on peut être une jeune féministe 3.0 et avoir des pratiques de vieux bonshommes blancs et infatués de 1912. »

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Puis il revient sur les accusations portées contre lui : sexisme, misogynie, posture de « macho old school », ressentiment d’intellectuel dépassé. « Ce qui nous fait un admirable taux d’insultes par ligne. »

Le vrai désaccord : qu’est-ce qu’un beauf ?

L’usage du prénom. François Bégaudeau répond qu’il s’agit d’une pratique récurrente dans ses livres, appliquée aussi bien aux femmes qu’aux hommes, affirmant même vouloir produire par là un « fumet égalitaire » et mettre à distance le patronyme, « le nom du père ».

Pour appuyer sa défense, il cite deux exemples masculins : Jordan Bardella, appelé « Jordan » dans Du mépris, et Nicolas Mathieu, nommé « Nicolas » dans un autre texte. La charge devient ensuite plus brutale : « Décidément vous excellez à ne-pas-lire. Vous parvenez même à ne-pas-lire les passages que vous reportez. Performance. » Avant de conclure que le « procès en misogynie », « outre qu’insultant, est nul et non avenu ».

Derrière le règlement de comptes, il y a pourtant un débat réel. François Bégaudeau reproche à Ascendant beauf de faire glisser la figure du beauf vers celle du prolo, et donc de confondre, selon lui, mépris de classe et critique politique.

Sa thèse : le beauf, historiquement, n’est pas d’abord un prolétaire. C’est une figure de droite. Il renvoie à Cabu, à Renaud, à une construction satirique marquée par le racisme, la misogynie, l’homophobie, le poujadisme, les discours contre les impôts, les fonctionnaires, les syndicats ou les « assistés ».

Dans sa réponse à Rose Lamy, il formule l’objection ainsi : « Votre livre repose sur une synonymie, historiquement et sociologiquement fallacieuse, entre beauf et prolo. C’est le mépris envers les prolos que vous vouliez évoquer, et vous vous êtes à tort hasardés à les appeler beaufs. »

« Votre beauf, écris-je, est comme un serial killer qui ne tuerait personne. Il n’existe pas », écrit-il. Dans un entretien accordé à Mind Exploreur pour la sortie de Du mépris, il développe : « Elle invente un beauf qui n’existe pas. Et donc tout son livre tourne autour d’une figure qui n’existe pas. »

Pour lui, appeler « beauf » un prolétaire de gauche n’a pas de sens. Un prolo peut être beauf, mais seulement lorsqu’il adopte des affects politiques réactionnaires.

Mépris de classe ou mépris politique ?

Le troisième désaccord porte sur les goûts culturels. Rose Lamy évoque dans Ascendant beauf la honte associée à certains goûts dits populaires, et notamment son amour pour Joe Dassin. François Bégaudeau conteste là encore la carte sociale proposée par le livre. Pour lui, opposer des goûts bourgeois légitimes à des goûts populaires illégitimes ne permet plus de comprendre le présent.

Il estime que Joe Dassin, Sardou ou Cabrel ne sont plus simplement des goûts populaires méprisés par la bourgeoisie culturelle. Ils sont désormais repris, intégrés, célébrés dans d’autres milieux sociaux. Il parle d’une fusion progressive entre goût populaire-identitaire et goût bourgeois, et voit dans ce phénomène un signe politique.

Dans sa réponse à Rose Lamy, il écrit : « En somme votre carte des goûts est périmée. » Puis il ajoute, dans une formule qui concentre son ton le plus brutal : « Comme quoi, madame Lamy, on peut avoir moins de 40 ans mais quarante ans de retard sur le présent. »

Là encore, la discussion théorique est prise dans une relation de domination rhétorique. François Bégaudeau reproche à Rose Lamy d’être approximative, mais le fait dans un style qui nourrit précisément l’image qu’on lui renvoie souvent : celle d’un écrivain qui corrige, reprend, classe les erreurs, distribue les mauvais points et parle depuis une position de surplomb.

Il le sait sans doute. Il en joue aussi. L’ironie finale le montre : « Je suis misogyne beauf sexiste aigri et vieux mais accordez-moi au moins que mes objections démontrent que je vous ai lue attentivement. » Puis il retourne l’accusation : « Oui mes “Rose” dénotent assurément une volonté de “diminuer votre fonction d’écrivaine” — on peut tout dire —, à cette nuance près que moi je vous ai lue. Vous ne pouvez pas en dire autant. Qui méprise qui ? »

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Cette réponse ne devrait pas vraiment arranger l’image de François Bégaudeau dans une partie de la gauche, où on lui reproche autant ses désaccords que sa manière de les administrer.

Crédits photo : à droite, Rose Lamy (Marie Rouge, Seuil), à gauche François Bégaudeau (Francesca Mantovani, Gallimard)

Par Hocine Bouhadjera

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