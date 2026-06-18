Il existe des autobiographies qui racontent une existence à travers les rencontres, les voyages ou les souvenirs. Elizabeth von Arnim (1866-1941), elle, a choisi les chiens.

Publié en 1936 alors que l'écrivaine vit dans le sud de la France, Tous les chiens de ma vie retrace son parcours à travers les quatorze compagnons à quatre pattes qui ont partagé son existence. De Bijou, le chien de l'enfance, aux fox-terriers qui l'accompagnent sur la Côte d'Azur, chacun devient le témoin d'une époque, d'un lieu ou d'une rencontre.

Car derrière ces portraits canins se dessine en filigrane la vie d'une femme hors du commun. Celle que les lecteurs ont découverte dans Elizabeth et son jardin allemand fait revivre les dernières années de l'aristocratie prussienne, les salons anglais de l'entre-deux-guerres et les nombreuses figures qui ont traversé son existence.

Mais le charme du livre réside surtout dans son ton. Là où l'on pourrait attendre des règlements de comptes ou une nostalgie appuyée, Elizabeth von Arnim préfère l'humour, l'ironie légère et une forme de tendresse. Les hommes de sa vie, souvent décevants, parfois cruels, sont évoqués avec une distance sereine et sans rancœur. Quant aux chiens, ils sont décrits comme des personnages à part entière, dotés de tempéraments aussi affirmés que ceux de leurs maîtres.

À travers cette galerie canine se dessine ainsi le portrait d'une femme qui regarde son passé avec lucidité mais sans amertume. Une femme qui a connu les succès littéraires, les mondanités, les désillusions amoureuses et les bouleversements de son temps, mais qui semble avoir trouvé, au soir de sa vie, une forme de sérénité.

On peut aimer ce livre pour les chiens. On peut aussi l'aimer pour Elizabeth. Dans un cas comme dans l'autre, on y retrouve ce regard malicieux et cette élégance qui continuent, près d'un siècle plus tard, à séduire les lecteurs.