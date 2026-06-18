Après la liberté, le Printemps des Poètes 2027 choisit l’engagement

Le Printemps des Poètes revendique pour son édition 2026 une ampleur inédite, avec plus de 20 millions de personnes touchées directement ou indirectement par ses actions. L’événement s’est déployé en France et dans 44 autres pays, sur tous les continents, à travers des milliers de rendez-vous, de campagnes, d’affichages, de lectures, d’actions scolaires et de ressources numériques.

La prochaine édition entend prolonger cette dynamique en explorant les multiples formes d’action de la poésie : éducatives, culturelles, sociales, environnementales, démocratiques, intimes ou artistiques.

Plus de 20 millions de personnes touchées

L’édition 2026 du Printemps des Poètes a rassemblé des milliers d’événements en France et dans 44 autres pays. Elle a aussi donné lieu à une tournée poétique réunissant 15 campagnes d’envergure régionale, nationale ou internationale, ainsi que 139 événements portés directement par les partenaires de la manifestation et par son équipe, sur l’ensemble des territoires français et à l’étranger.

Trois anthologies publiées en partenariat avec le Printemps des Poètes ont mis à l’honneur 254 poètes : Chemins de liberté. L’année poétique : 121 poètes d’aujourd’hui, aux éditions Seghers ; Liberté – Visas pour un monde ouvert, aux éditions Bruno Doucey ; et Mes premiers poèmes pour la liberté, l’égalité et la fraternité, aux éditions Rue du monde.

Le Printemps des Poètes a également mis à disposition des porteurs de projets une anthologie plurimédia intitulée Liberté, réunissant des poèmes en format numérique et 40 capsules poétiques incarnées par des personnalités du monde de la culture. Ces contenus ont notamment été relayés par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, INDIGO, le Nolinski Paris et l’Union nationale des fleuristes.

L’événement a aussi renforcé sa présence numérique, avec 1,5 million de pages consultées parmi les ressources poétiques disponibles en ligne sur son site.

Écoles, villes, affichage : la poésie partout

Le Printemps des Poètes 2026 a mobilisé le monde scolaire. D’innombrables classes de primaire, de collège et de lycée ont participé à la manifestation en mars, tandis que 673 Écoles en Poésie ont poursuivi leur immersion littéraire.

La manifestation s’est également appuyée sur 145 Villes et Villages en Poésie, représentant un maillage de 2,8 millions d’habitants. Les ressources consacrées à la poésie contemporaine ont aussi été mises à disposition des 4 millions de jeunes inscrits sur le Pass Culture.

À Paris, 4 millions d’habitants ont été invités à rencontrer la poésie grâce à une campagne d’affichage organisée avec la Ville de Paris. En Île-de-France, 8 millions de voyageurs ont été exposés quotidiennement à des poèmes dans le cadre d’une campagne menée avec la RATP. L’opération Poésie en sous-sol, organisée avec INDIGO, a de son côté sensibilisé 8 millions d’usagers de parkings à la création poétique classique et contemporaine, partout en France.

Le Printemps des Poètes remercie aussi sa marraine 2026, Isabelle Adjani, les poètes, les organisateurs, ainsi que ses 94 partenaires.

« La poésie : zones d’action »

Pour 2027, le Printemps des Poètes choisit donc d’interroger la poésie comme force d’action. Le thème, « La poésie : zones d’action », part d’une idée simple : le poète n’est jamais passif. Il dépose sur la page une part de lui-même, mais aussi une vision, une prise de position, une manière de s’adresser aux autres et au monde.

La poésie peut ainsi se rapporter à des causes très diverses : l’éducation, la culture, la société, l’environnement, la défense de la démocratie, la diversité, l’intime, l’amitié, l’amour ou encore la création artistique elle-même. Entre les mains des poètes, l’écriture devient une manière d’agir face à ce que le Printemps des Poètes décrit comme les « mécanismes de l’obscurité » à l’œuvre autour de nous.

La poésie y est présentée comme une parole donnée, au même titre que l’engagement. Et comme toute parole, elle porte la possibilité de façonner la réalité et d’agir sur le monde.

Une manifestation créée en 1999

Créé en 1999 par Jack Lang avec Emmanuel Hoog, aux côtés d’André Velter, le Printemps des Poètes est devenu la plus importante manifestation consacrée à la poésie en France. Il a été successivement dirigé par Alain Borer, Jean-Pierre Siméon et Sophie Nauleau. Depuis juillet 2024, la direction est assurée par Linda Maria Baros.

Chaque année, au mois de mars, la manifestation fait dialoguer poésie contemporaine et patrimoine poétique. Elle se déploie dans tous les territoires français et à l’international, avec une présence dans 44 pays. Sa dynamique repose sur les poètes, mais aussi sur un réseau très large d’écoles, d’établissements d’enseignement supérieur, de collectivités, de librairies, de bibliothèques, de maisons d’édition, de théâtres, de maisons de la poésie, de musées, de monuments nationaux, d’associations et de centres culturels.

L’édition 2027, programmée du 8 au 31 mars, aura pour point d’ancrage la Bibliothèque de l’Arsenal, 1 rue de Sully, à Paris.

Crédits photo : Jean-Baptiste Camille Corot — La Poésie, années 1860, huile sur toile, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Cologne. Photographie : Raimond Spekking, domaine public.

Par Hocine Bouhadjera

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