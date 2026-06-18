La facture explose, Philippe Geluck renonce au musée du Chat

Le lieu devait ouvrir dans le centre touristique de Bruxelles, près du Palais royal, et accueillir à la fois l’univers du Chat, personnage créé par Geluck dans les années 1980, et des expositions consacrées au dessin d’humour. L’auteur devait en être le futur locataire, tandis que la Région bruxelloise mettait à disposition le bâtiment réhabilité.

Mais l’équilibre financier du projet a fini par se défaire. Philippe Geluck, né à Bruxelles, évoque une facture devenue impossible à assumer, avec des coûts d’aménagement intérieur passés d’environ 4,5 millions à 7 millions d’euros, rapporte l'AFP. Le bâtiment, de son côté, a lui aussi vu son coût augmenter fortement pour la collectivité : la Région évoque désormais un chantier à 15 millions d’euros, contre 4 millions annoncés au départ.

Un projet lancé en fanfare

Le musée avait été présenté comme un équipement culturel consacré à l’un des personnages les plus populaires de la bande dessinée belge. Le Chat, silhouette massive, costume sombre et humour pince-sans-rire, est devenu au fil des albums une figure immédiatement reconnaissable, publiée chez Casterman et déclinée bien au-delà de la page imprimée.

À l’origine, l’ouverture avait été annoncée pour 2019. Elle avait ensuite été repoussée à 2023, puis à 2026, avant que l’hypothèse d’une ouverture en 2027 ne circule encore récemment. Le chantier concernait un immeuble situé rue Royale, entre le BIP et Bozar, dans un secteur particulièrement visible de Bruxelles.

Dès 2018, le projet était décrit comme un musée de 4.000 m², conçu par l’architecte Pierre Hebbelinck, avec une partie consacrée aux 40 ans du Chat et d’autres espaces destinés à des expositions temporaires autour d’artistes admirés par Geluck.

Retards, inflation et désillusion

L’abandon du projet par Philippe Geluck tient d’abord à une accumulation de retards. Le dessinateur estime ne plus pouvoir tenir un engagement pensé dans des conditions économiques qui ne sont plus celles d’aujourd’hui. En dix ans, l’inflation des matériaux, les crises internationales et la hausse générale des coûts de construction ont fait basculer l’équation.

Le problème ne se limite pas à l’argent public engagé dans le bâtiment. Geluck et ses équipes devaient prendre en charge l’aménagement intérieur, la scénographie et les contenus muséaux. Ce sont précisément ces dépenses privées qui auraient rendu le projet intenable pour l’auteur.

La Région bruxelloise dit regretter ce retrait, intervenu alors que le chantier touche à sa fin. Elle estime que le dessinateur se retire au dernier moment, tout en confirmant que des discussions sont désormais nécessaires pour organiser la rupture de la convention de partenariat. Le dossier est aussi examiné par des avocats.

Un musée déjà contesté

Le Musée du Chat n’a jamais été un projet neutre dans le paysage culturel bruxellois. Dès 2021, il avait suscité de vifs débats autour de l’usage de l’argent public, de la place accordée à une figure aussi populaire que commerciale et de la légitimité d’un musée construit autour d’un personnage encore exploité par son créateur.

Ses défenseurs y voyaient un hommage logique à la bande dessinée belge, dans une capitale qui revendique fortement cette identité culturelle. Ses détracteurs dénonçaient un projet trop centré sur une marque personnelle et trop coûteux pour la collectivité.

Ces critiques n’avaient pas suffi à arrêter le chantier, mais elles avaient déjà fragilisé le récit initial. Le retrait de Geluck transforme désormais la question : il ne s’agit plus de savoir si le Chat mérite un musée, mais de trouver un avenir à un bâtiment presque achevé et financé par la Région.

La Région bruxelloise souhaite maintenir une vocation muséale pour le lieu. Philippe Geluck, de son côté, aiderait à chercher un repreneur ou une nouvelle affectation culturelle. Le bâtiment ne devrait donc pas rester sans destination, mais son identité reste à redéfinir.

L’une des silhouettes les plus reconnaissables de l’humour belge

Reste que le projet disait aussi quelque chose de la place singulière occupée par Le Chat dans la bande dessinée francophone. Créé par Philippe Geluck dans les années 1980, ce personnage massif, en costume sombre, regard impassible et formule imparable, est devenu l’une des silhouettes les plus reconnaissables de l’humour belge.

Ses aphorismes, ses raisonnements absurdes et ses fausses évidences ont traversé les albums, la presse, les expositions et l’espace public, jusqu’à faire du Chat une sorte de philosophe de comptoir, à la fois populaire et immédiatement identifiable.

Crédits photo : Étienne Baudon — Statue du Chat de Philippe Geluck : Beauté intérieure, parc de la Tête d’or, Lyon, 11 novembre 2025, Flickr, domaine public.

Par Hocine Bouhadjera

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