Tous les lauréats des Prix de l’Académie française 2026

Le Grand Prix du Roman, l’un des rendez-vous les plus attendus de l’automne littéraire, sera décerné plus tard dans l’année. Le palmarès déjà communiqué distingue notamment Nancy Huston, lauréate du Grand Prix de la francophonie, Carlo Ossola, récompensé par la Grande Médaille de la francophonie, Gérard de Cortanze, Éric Vuillard, François Ozon ou encore Raphaël.

Parmi les grands prix, l’Académie honore aussi Jean-Yves Mollier pour Panama. Un canal pour mémoire et l’ensemble de son œuvre, Christophe Ono-dit-Biot pour Mer intérieure, Christian Authier pour Comme un père, ou encore François Ozon pour l’ensemble de son œuvre cinématographique.

Le palmarès 2026 des prix de l’Académie française :

GRANDS PRIX

Grand Prix de la Francophonie

Nancy Huston (États-Unis)

Grande Médaille de la Francophonie

Carlo Ossola (Italie)

Grand Prix de Littérature Paul Morand

Gérard de Cortanze, pour l’ensemble de son œuvre

Grand Prix de Littérature Henri Gal

Prix de l’Institut de France : Éric Vuillard, pour l’ensemble de son œuvre

Prix Jacques de Fouchier

R.P. Gabriel Romanelli, pour Les Ruines et la Lumière

Prix de l’Académie française Maurice Genevoix

Christian Authier, pour Comme un père

Grand Prix Hervé Deluen

Alliance française de Venise

Prix Léon de Rosen

Christophe Ono-dit-Biot, pour Mer intérieure

Grand Prix de Poésie

Christian Bernard, pour l’ensemble de son œuvre

Grand Prix de Philosophie

Monique Dixsaut, pour l’ensemble de son œuvre

Grand Prix Moron

Emmanuel Falque, pour l’ensemble de son œuvre

Grand Prix Gobert

Jean-Yves Mollier, pour Panama. Un canal pour mémoire et l’ensemble de son œuvre

Prix de la Biographie (littérature)

Thierry Gillybœuf, pour Remy de Gourmont. Une vie fin-de-siècle

Prix de la Biographie (histoire)

Françoise Mélonio, pour Tocqueville

Prix de la Critique

Giusanna Failla, pour L’Écriture de Charles Péguy. Usages et enjeux des procédés stylistiques dans les « deux » Jeanne d’Arc et les Mystères

Prix de l’Essai

Anne-Marie Lecoq et Alain Mérot, pour L’Atelier de la grâce

Prix du cardinal Lustiger

Emmanuel Godo, pour Une si fragile présence

Prix de la Nouvelle

Gérald Aubert, pour Des immortelles

Prix d’Académie

Michel Braudeau, pour l’ensemble de son œuvre ;

Agnès Cousson, pour Madame de Sablé (1599-1678). « Le lustre du siècle » ;

Général Pierre Schill, pour Le Sens du commandement ;

Antoine Wauters, pour Haute-Folie

Prix du Théâtre

Nicolas Poiret et Sébastien Blanc, pour l’ensemble de leur œuvre dramatique

Prix du Jeune Théâtre Béatrix Dussane-André Roussin

Mélody Mourey, pour ses ouvrages dramatiques

Prix du Cinéma René Clair

François Ozon, pour l’ensemble de son œuvre cinématographique

Grande Médaille de la Chanson française

Raphaël, pour l’ensemble de ses chansons

Prix du rayonnement de la langue et de la littérature françaises

Béatrice Bonhomme, professeur de littérature française des XXe et XXIe siècles à l’université de Nice, pour son action en faveur de la poésie française ;

Paolo Grossi, universitaire spécialiste de littérature française, attaché culturel à Paris de 2003 à 2008, promoteur d’un dialogue culturel franco-italien ;

June Hargrove, professeur émérite de l’université de Maryland, spécialiste de l’art français de la seconde moitié du XIXe siècle ;

Vera Michalski, présidente de la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature, qui soutient de multiples manières la création littéraire francophone

PRIX DE POÉSIE

Prix Théophile Gautier

Natacha Wolinski, pour Endormir l’orage

Prix Heredia

François de Cornière, pour Ces traces de nous

Prix François Coppée

Nicolas Pineau, pour Cher Ulysse

Prix Paul Verlaine

Michèle Finck, pour L’Arrière-Silence

Prix Henri Mondor

Henri Droguet, pour Petits arrangements avec les mots

Prix Lucette Moreau

Bertrand Degott, pour Correspondances

PRIX DE LITTÉRATURE ET DE PHILOSOPHIE

Prix Montyon

Romain Graziani, pour Les Lois et les Nombres. Essai sur les ressorts de la culture politique chinoise

Prix La Bruyère

Maxime Delpierre, pour Naīr al-Dīn al-ūsī, philosophe du progrès. Retour au sens d’Avicenne

Prix Jules Janin

Olivier Mannoni, pour sa traduction de Spartacus, d’Arthur Koestler

Prix Mabillon

Daniel Vigne, pour sa traduction du Traité sur la prière, d’Origène ;

Jean-Claude Lagarrigue, pour sa traduction du Commentaire de l’Évangile de Jean, de Maître Eckhart

Prix Marie Volle, pour les plus jeunes enfants

Alexis Jenni, pour Celui qui voulait toujours se promener dans la forêt

Prix Marie Volle, pour de jeunes lecteurs

Anne Goscinny, pour La Petite Fille qui ne savait pas dessiner

Prix Émile Augier

Koffi Kwahulé, pour La Majesté du blues. Panonica. KassNoisette

Prix Émile Faguet

Adeline Lionetto, pour La Lyre et le Masque. La poésie des fêtes de cour en France au temps de Pierre de Ronsard (1549-1585)

Prix Louis Barthou

Daniel Bourrion, pour Le Pays dont tu as marché la terre

Prix Anna de Noailles

Gaëlle Bélem, pour Sud sauvage

Prix François Mauriac

Louise Rose, pour Les Projectiles

Prix Georges Dumézil

Gilbert Dahan, pour La Bible latine au XIIIe siècle

Prix Roland de Jouvenel

Pascale Roze, pour Le Roman de Mécène

Prix Biguet, pour la philosophie

Michel Fichant, pour De Leibniz à Kant, et retour

Prix Biguet, pour la sociologie

Agnès Giard, pour Les Amours artificielles au Japon. Flirts virtuels et fiancées imaginaires

Prix Ève Delacroix

Xavier Le Clerc, pour Le Pain des Français

Prix Jacques Lacroix

Julie Delfour, pour Le Rat. Frère des lisières

Prix Sivet

Christian Chavassieux, pour « De province », où elles vécurent

Prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne

R.P. Olivier-Thomas Venard, o.p., pour Il nous reste la foi

PRIX D’HISTOIRE

Prix Guizot

Pierre-Marie Dioudonnat, pour La France allemande et ses journaux (1940-1944) ;

Pierre Michon, pour Petite histoire de la tête de veau. Quand la gastronomie fait de la politique

Prix Thiers

Sophie Cœuré, pour Georges Marchais ou la fin des Français rouges

Prix Eugène Colas

Christophe Bellon, pour Waldeck-Rousseau. Sauver la République ;

Rosa De Marco, pour Le Langage des fêtes jésuites dans l’Assistance de France (1588-1645)

Prix Eugène Carrière, pour l’histoire de l’art

Jean-René Gaborit, pour Les Sculptures de Michel-Ange

Prix Eugène Carrière, pour l’histoire des arts visuels des XXe et XXIe siècles

Serge Fauchereau, pour L’Art moderne des pays scandinaves (Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède)

Prix Consuelo

François Brunet, pour Hector Berlioz, épistolier, journaliste, librettiste et mémorialiste

Prix Seydoux

Olivier Rajchman, pour L’Aventure des films. Histoire de vingt tournages mythiques

Prix Louis Castex

Bruno Fuligni, pour Voyage en France australe

Prix Monseigneur Marcel

Vanessa Oberliessen, pour « Corbeau enroué » et « eloquence ebraicque ». Le style hébraïsant dans les paraphrases bibliques françaises de Marot à Chassignet ;

Guillaume Berthon, pour Rabelais poète

Prix Diane Potier-Boès

Manel Belhadj Ali, pour Le Romantisme français et la Renaissance arabe. Héritages croisés

Prix François Millepierres

Enzo Godinot, pour Pyrrhon. Naissance du scepticisme ;

Frédéric Hurlet, pour Auguste et ses aristocrates. Les générations de la révolution romaine

Prix Augustin Thierry

Alexis Balmont, pour Le Christianisme chinois du haut Moyen Âge. Recherche historique, philologique et théologique sur les textes chrétiens chinois du VIIe au Xe siècle

PRIX DE SOUTIEN À LA CRÉATION LITTÉRAIRE

Prix Henri de Régnier

Léa Simone Allegria, après Douce menace

Prix Amic

Justine Bo, après Si tu traverses les eaux

Prix Mottart

Loulou Robert, après Déshumaine

Le Grand Prix du Roman de l’Académie française 2025 a été décerné à Yanick Lahens, pour Passagères de nuit, publié chez Sabine Wespieser. Tous les lauréats des Prix de l’Académie française 2025 sont à retrouver ici.

Crédits photo : l’Institut de France, qui abrite l’Académie française (domaiine public)

Par Hocine Bouhadjera

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