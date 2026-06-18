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Tous les lauréats des Prix de l’Académie française 2026

L’Académie française a rendu public son palmarès 2026, qui rassemble 75 distinctions. Comme chaque année, ces prix couvrent un large champ : littérature, poésie, philosophie, histoire, critique, théâtre, cinéma, chanson, traduction, rayonnement de la langue française et soutien à la création littéraire.

Le 18/06/2026 à 17:24 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

18/06/2026 à 17:24

Hocine Bouhadjera

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Le Grand Prix du Roman, l’un des rendez-vous les plus attendus de l’automne littéraire, sera décerné plus tard dans l’année. Le palmarès déjà communiqué distingue notamment Nancy Huston, lauréate du Grand Prix de la francophonie, Carlo Ossola, récompensé par la Grande Médaille de la francophonie, Gérard de Cortanze, Éric Vuillard, François Ozon ou encore Raphaël.

Parmi les grands prix, l’Académie honore aussi Jean-Yves Mollier pour Panama. Un canal pour mémoire et l’ensemble de son œuvre, Christophe Ono-dit-Biot pour Mer intérieure, Christian Authier pour Comme un père, ou encore François Ozon pour l’ensemble de son œuvre cinématographique.

Le palmarès 2026 des prix de l’Académie française :

GRANDS PRIX

Grand Prix de la Francophonie

Nancy Huston (États-Unis)

Grande Médaille de la Francophonie

Carlo Ossola (Italie)

Grand Prix de Littérature Paul Morand

Gérard de Cortanze, pour l’ensemble de son œuvre

Grand Prix de Littérature Henri Gal

Prix de l’Institut de France : Éric Vuillard, pour l’ensemble de son œuvre

Prix Jacques de Fouchier

R.P. Gabriel Romanelli, pour Les Ruines et la Lumière

Prix de l’Académie française Maurice Genevoix

Christian Authier, pour Comme un père

Grand Prix Hervé Deluen

Alliance française de Venise

Prix Léon de Rosen

Christophe Ono-dit-Biot, pour Mer intérieure

Grand Prix de Poésie

Christian Bernard, pour l’ensemble de son œuvre

Grand Prix de Philosophie

Monique Dixsaut, pour l’ensemble de son œuvre

Grand Prix Moron

Emmanuel Falque, pour l’ensemble de son œuvre

Grand Prix Gobert

Jean-Yves Mollier, pour Panama. Un canal pour mémoire et l’ensemble de son œuvre

Prix de la Biographie (littérature)

Thierry Gillybœuf, pour Remy de Gourmont. Une vie fin-de-siècle

Prix de la Biographie (histoire)

Françoise Mélonio, pour Tocqueville

Prix de la Critique

Giusanna Failla, pour L’Écriture de Charles Péguy. Usages et enjeux des procédés stylistiques dans les « deux » Jeanne d’Arc et les Mystères

Prix de l’Essai

Anne-Marie Lecoq et Alain Mérot, pour L’Atelier de la grâce

Prix du cardinal Lustiger

Emmanuel Godo, pour Une si fragile présence

Prix de la Nouvelle

Gérald Aubert, pour Des immortelles

Prix d’Académie

Michel Braudeau, pour l’ensemble de son œuvre ;

Agnès Cousson, pour Madame de Sablé (1599-1678). « Le lustre du siècle » ;

Général Pierre Schill, pour Le Sens du commandement ;

Antoine Wauters, pour Haute-Folie

Prix du Théâtre

Nicolas Poiret et Sébastien Blanc, pour l’ensemble de leur œuvre dramatique

Prix du Jeune Théâtre Béatrix Dussane-André Roussin

Mélody Mourey, pour ses ouvrages dramatiques

Prix du Cinéma René Clair

François Ozon, pour l’ensemble de son œuvre cinématographique

Grande Médaille de la Chanson française

Raphaël, pour l’ensemble de ses chansons

Prix du rayonnement de la langue et de la littérature françaises

Béatrice Bonhomme, professeur de littérature française des XXe et XXIe siècles à l’université de Nice, pour son action en faveur de la poésie française ;

Paolo Grossi, universitaire spécialiste de littérature française, attaché culturel à Paris de 2003 à 2008, promoteur d’un dialogue culturel franco-italien ;

June Hargrove, professeur émérite de l’université de Maryland, spécialiste de l’art français de la seconde moitié du XIXe siècle ;

Vera Michalski, présidente de la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature, qui soutient de multiples manières la création littéraire francophone

PRIX DE POÉSIE

Prix Théophile Gautier

Natacha Wolinski, pour Endormir l’orage

Prix Heredia

François de Cornière, pour Ces traces de nous

Prix François Coppée

Nicolas Pineau, pour Cher Ulysse

Prix Paul Verlaine

Michèle Finck, pour L’Arrière-Silence

Prix Henri Mondor

Henri Droguet, pour Petits arrangements avec les mots

Prix Lucette Moreau

Bertrand Degott, pour Correspondances

PRIX DE LITTÉRATURE ET DE PHILOSOPHIE

Prix Montyon

Romain Graziani, pour Les Lois et les Nombres. Essai sur les ressorts de la culture politique chinoise

Prix La Bruyère

Maxime Delpierre, pour Naīr al-Dīn al-ūsī, philosophe du progrès. Retour au sens d’Avicenne

Prix Jules Janin

Olivier Mannoni, pour sa traduction de Spartacus, d’Arthur Koestler

Prix Mabillon

Daniel Vigne, pour sa traduction du Traité sur la prière, d’Origène ;

Jean-Claude Lagarrigue, pour sa traduction du Commentaire de l’Évangile de Jean, de Maître Eckhart

Prix Marie Volle, pour les plus jeunes enfants

Alexis Jenni, pour Celui qui voulait toujours se promener dans la forêt

Prix Marie Volle, pour de jeunes lecteurs

Anne Goscinny, pour La Petite Fille qui ne savait pas dessiner

Prix Émile Augier

Koffi Kwahulé, pour La Majesté du blues. Panonica. KassNoisette

Prix Émile Faguet

Adeline Lionetto, pour La Lyre et le Masque. La poésie des fêtes de cour en France au temps de Pierre de Ronsard (1549-1585)

Prix Louis Barthou

Daniel Bourrion, pour Le Pays dont tu as marché la terre

Prix Anna de Noailles

Gaëlle Bélem, pour Sud sauvage

Prix François Mauriac

Louise Rose, pour Les Projectiles

Prix Georges Dumézil

Gilbert Dahan, pour La Bible latine au XIIIe siècle

Prix Roland de Jouvenel

Pascale Roze, pour Le Roman de Mécène

Prix Biguet, pour la philosophie

Michel Fichant, pour De Leibniz à Kant, et retour

Prix Biguet, pour la sociologie

Agnès Giard, pour Les Amours artificielles au Japon. Flirts virtuels et fiancées imaginaires

Prix Ève Delacroix

Xavier Le Clerc, pour Le Pain des Français

Prix Jacques Lacroix

Julie Delfour, pour Le Rat. Frère des lisières

Prix Sivet

Christian Chavassieux, pour « De province », où elles vécurent

Prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne

R.P. Olivier-Thomas Venard, o.p., pour Il nous reste la foi

PRIX D’HISTOIRE

Prix Guizot

Pierre-Marie Dioudonnat, pour La France allemande et ses journaux (1940-1944) ;

Pierre Michon, pour Petite histoire de la tête de veau. Quand la gastronomie fait de la politique

Prix Thiers

Sophie Cœuré, pour Georges Marchais ou la fin des Français rouges

Prix Eugène Colas

Christophe Bellon, pour Waldeck-Rousseau. Sauver la République ;

Rosa De Marco, pour Le Langage des fêtes jésuites dans l’Assistance de France (1588-1645)

Prix Eugène Carrière, pour l’histoire de l’art

Jean-René Gaborit, pour Les Sculptures de Michel-Ange

Prix Eugène Carrière, pour l’histoire des arts visuels des XXe et XXIe siècles

Serge Fauchereau, pour L’Art moderne des pays scandinaves (Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède)

Prix Consuelo

François Brunet, pour Hector Berlioz, épistolier, journaliste, librettiste et mémorialiste

Prix Seydoux

Olivier Rajchman, pour L’Aventure des films. Histoire de vingt tournages mythiques

Prix Louis Castex

Bruno Fuligni, pour Voyage en France australe

Prix Monseigneur Marcel

Vanessa Oberliessen, pour « Corbeau enroué » et « eloquence ebraicque ». Le style hébraïsant dans les paraphrases bibliques françaises de Marot à Chassignet ;

Guillaume Berthon, pour Rabelais poète

Prix Diane Potier-Boès

Manel Belhadj Ali, pour Le Romantisme français et la Renaissance arabe. Héritages croisés

Prix François Millepierres

Enzo Godinot, pour Pyrrhon. Naissance du scepticisme ;

Frédéric Hurlet, pour Auguste et ses aristocrates. Les générations de la révolution romaine

Prix Augustin Thierry

Alexis Balmont, pour Le Christianisme chinois du haut Moyen Âge. Recherche historique, philologique et théologique sur les textes chrétiens chinois du VIIe au Xe siècle

PRIX DE SOUTIEN À LA CRÉATION LITTÉRAIRE

Prix Henri de Régnier

Léa Simone Allegria, après Douce menace

Prix Amic

Justine Bo, après Si tu traverses les eaux

Prix Mottart

Loulou Robert, après Déshumaine

Le Grand Prix du Roman de l’Académie française 2025 a été décerné à Yanick Lahens, pour Passagères de nuit, publié chez Sabine Wespieser. Tous les lauréats des Prix de l’Académie française 2025 sont à retrouver ici. 

Crédits photo : l’Institut de France, qui abrite l’Académie française (domaiine public)

 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Comme un père

Christian Authier

Paru le 20/08/2025

257 pages

Editions du Rocher

20,90 €

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Panama

Jean-Yves Mollier

Paru le 24/09/2025

288 pages

Flammarion

22,00 €

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Remy de Gourmont

Thierry Gillyboeuf

Paru le 23/01/2025

650 pages

La Part Commune

28,90 €

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Remy de Gourmont

Thierry Gillyboeuf

Paru le 23/01/2025

688 pages

La Part Commune

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Tocqueville

Françoise Mélonio

Paru le 25/09/2025

613 pages

Editions Gallimard

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L'écriture de Charles Péguy

Giusanna Failla

Paru le 24/01/2025

616 pages

Honoré Champion

50,00 €

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L'atelier de la grâce

Anne-Marie Lecoq, Alain Mérot

Paru le 15/05/2025

504 pages

Le Passage

45,00 €

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Une si fragile présence

Emmanuel Godo

Paru le 01/04/2026

216 pages

Albin Michel

18,90 €

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Des immortelles

Gérald Aubert

Paru le 28/05/2025

316 pages

Robert Laffont

21,00 €

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Madame de Sablé (1599-1678)

Agnès Cousson

Paru le 03/10/2025

560 pages

Honoré Champion

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Le sens du commandement

Pierre Schill

Paru le 16/10/2025

153 pages

Cerf

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Haute-Folie

Antoine Wauters

Paru le 21/08/2025

167 pages

Editions Gallimard

19,00 €

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Endormir l'orage

Natacha Wolinski

Paru le 08/01/2026

80 pages

Arléa Editions

13,00 €

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Ces traces de nous

François de Cornière

Paru le 13/03/2025

152 pages

Le Castor Astral

15,00 €

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Cher Ulysse

Nicolas Pineau

Paru le 18/11/2025

64 pages

Aethalidès

17,00 €

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L'arrière-silence

Michèle Finck

Paru le 15/01/2026

224 pages

Arfuyen

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Petits arrangements avec les mots

Henri Droguet

Paru le 13/03/2025

132 pages

Editions Gallimard

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CORRESPONDANCES - Bertrand Degott

Bertrand Degott

Paru le 25/10/2025

128 pages

Tarabuste

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Les Lois et les Nombres

Romain Graziani

Paru le 27/03/2025

509 pages

Editions Gallimard

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Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, philosophe du progès

Maxime Delpierre

Paru le 03/04/2025

704 pages

Librairie Philosophique Vrin

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Spartacus

Arthur Koestler trad. Olivier Mannoni

Paru le 03/09/2025

300 pages

Calmann-Lévy

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Traité sur la prière

Origène, Daniel Vigne

Paru le 04/09/2025

672 pages

Cerf

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La prière

Origène, Daniel Vigne

Paru le 04/09/2025

464 pages

Cerf

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Commentaire de l'Evangile de Jean

Maître Eckhart trad. Jean-Claude Lagarrigue

Paru le 06/06/2025

552 pages

Belles Lettres

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Celui qui voulait toujours se promener dans la forêt

Alexis Jenni, Anton Van Hertbruggen

Paru le 23/10/2025

Editions Paulsen

18,00 €

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La petite fille qui ne savait pas dessiner

Anne Goscinny, Emmanuel Guibert

Paru le 06/11/2025

80 pages

Editions Gallimard

16,90 €

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La majesté du blues ; Panonica ; KassNoisette

Koffi Kwahulé

Paru le 16/01/2025

135 pages

Editions Théâtrales

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La Lyre et le Masque

Adeline Lionetto

Paru le 24/02/2025

568 pages

Librairie Droz

49,00 €

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Le pays dont tu as marché la terre

Daniel Bourrion

Paru le 28/08/2025

128 pages

Héloïse d'Ormesson

16,00 €

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Sud Sauvage

Gaëlle Bélem

Paru le 03/04/2025

163 pages

Editions Gallimard

19,00 €

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Les projectiles

Louise Rose

Paru le 21/08/2025

176 pages

P.O.L

18,00 €

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La Bible latine au XIIIe siècle

Gilbert Dahan

Paru le 20/11/2025

320 pages

Cerf

25,00 €

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Le roman de Mécène

Pascale Roze

Paru le 15/01/2025

489 pages

Stock

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De Leibniz à Kant, et retour

Michel Fichant

Paru le 14/05/2025

493 pages

Presses Universitaires de France

36,00 €

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Les amours artificielles au Japon

Agnès Giard

Paru le 01/10/2025

270 pages

Albin Michel

39,00 €

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Le pain des Français

Xavier Le Clerc

Paru le 03/04/2025

144 pages

Editions Gallimard

19,00 €

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Le rat

Julie Delfour

Paru le 05/03/2025

149 pages

Klincksieck

19,00 €

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De province, où elles vécurent

Christian Chavassieux

Paru le 25/03/2025

104 pages

La rumeur libre Editions

14,00 €

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Il nous reste la foi

Olivier-Thomas Venard

Paru le 02/04/2025

234 pages

Grasset & Fasquelle

20,90 €

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La France allemande et ses journaux

Pierre-Marie Dioudonnat

Paru le 12/09/2025

800 pages

Belles Lettres

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Petite histoire de la tête de veau

Pierre Michon

Paru le 10/04/2025

223 pages

Editions Tallandier

19,90 €

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Georges Marchais, ou la fin des Français rouges

Sophie Coeuré

Paru le 24/09/2025

348 pages

Payot

22,00 €

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Waldeck-Rousseau

Christophe Bellon

Paru le 25/09/2025

531 pages

CNRS

26,00 €

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Le langage des fêtes jésuites dans l'Assistance de France (1588-1645)

Rosa De Marco

Paru le 01/07/2025

358 pages

Brepols

151,70 €

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Michel-Ange

Jean-René Gaborit

Paru le 01/10/2020

63 pages

Ediciones El Viso

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L'art moderne des pays scandinaves

Serge Fauchereau

Paru le 15/10/2025

464 pages

Flammarion

60,00 €

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Hector Berlioz, épistolier, journaliste, librettiste et mémorialiste

François Brunet

Paru le 25/04/2025

572 pages

Honoré Champion

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L'aventure des films

Olivier Rajchman

Paru le 24/04/2025

442 pages

Librairie Académique Perrin

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Voyage en France australe

Bruno Fuligni

Paru le 18/09/2025

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Allary Editions

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"Corbeau enroué" et "éloquence Ebraicque"

Vanessa Oberliessen

Paru le 29/04/2025

552 pages

Librairie Droz

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Etudes rabelaisiennes

Guillaume Berthon

Paru le 17/06/2025

496 pages

Librairie Droz

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Le romantisme français et la renaissance arabe

Ali manel Belhadj, Manel Belhadj Ali

Paru le 20/11/2025

350 pages

UGA Editions

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Pyrrhon

Enzo Godinot

Paru le 08/01/2026

336 pages

Cerf

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Auguste et ses aristocrates

Frédéric Hurlet

Paru le 05/09/2025

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Belles Lettres

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Le christianisme chinois du haut Moyen Age

Alexis Balmont

Paru le 06/02/2025

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Cerf

49,00 €

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Douce menace

Léa Simone Allegria

Paru le 20/08/2025

246 pages

Albin Michel

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Si tu traverses les eaux

Justine Bo

Paru le 08/01/2026

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Editions Gallimard

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Déshumaine

Loulou Robert

Paru le 03/04/2025

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Editions Gallimard

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Le Grand Prix du festival de l’histoire de l’art, à l'occasion de son édition 2026, a été décerné à Sophie Cras et Charlotte Guichard pour leur ouvrage Vendre son art : de la Renaissance à nos jours (Seuil, 2025). La manifestation se déroule les 5, 6 et 7 juin, à l'initiative de l’Institut national d’histoire de l’art et du château de Fontainebleau.

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