Tous les lauréats des Prix de l’Académie française 2026

L’Académie française a rendu public son palmarès 2026, qui rassemble 75 distinctions. Comme chaque année, ces prix couvrent un large champ : littérature, poésie, philosophie, histoire, critique, théâtre, cinéma, chanson, traduction, rayonnement de la langue française et soutien à la création littéraire.
Le 18/06/2026 à 17:24 par Hocine Bouhadjera
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18/06/2026 à 17:24
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Le Grand Prix du Roman, l’un des rendez-vous les plus attendus de l’automne littéraire, sera décerné plus tard dans l’année. Le palmarès déjà communiqué distingue notamment Nancy Huston, lauréate du Grand Prix de la francophonie, Carlo Ossola, récompensé par la Grande Médaille de la francophonie, Gérard de Cortanze, Éric Vuillard, François Ozon ou encore Raphaël.
Parmi les grands prix, l’Académie honore aussi Jean-Yves Mollier pour Panama. Un canal pour mémoire et l’ensemble de son œuvre, Christophe Ono-dit-Biot pour Mer intérieure, Christian Authier pour Comme un père, ou encore François Ozon pour l’ensemble de son œuvre cinématographique.
Le palmarès 2026 des prix de l’Académie française :
Nancy Huston (États-Unis)
Carlo Ossola (Italie)
Gérard de Cortanze, pour l’ensemble de son œuvre
Prix de l’Institut de France : Éric Vuillard, pour l’ensemble de son œuvre
R.P. Gabriel Romanelli, pour Les Ruines et la Lumière
Christian Authier, pour Comme un père
Alliance française de Venise
Christophe Ono-dit-Biot, pour Mer intérieure
Christian Bernard, pour l’ensemble de son œuvre
Monique Dixsaut, pour l’ensemble de son œuvre
Emmanuel Falque, pour l’ensemble de son œuvre
Jean-Yves Mollier, pour Panama. Un canal pour mémoire et l’ensemble de son œuvre
Thierry Gillybœuf, pour Remy de Gourmont. Une vie fin-de-siècle
Françoise Mélonio, pour Tocqueville
Giusanna Failla, pour L’Écriture de Charles Péguy. Usages et enjeux des procédés stylistiques dans les « deux » Jeanne d’Arc et les Mystères
Anne-Marie Lecoq et Alain Mérot, pour L’Atelier de la grâce
Emmanuel Godo, pour Une si fragile présence
Gérald Aubert, pour Des immortelles
Michel Braudeau, pour l’ensemble de son œuvre ;
Agnès Cousson, pour Madame de Sablé (1599-1678). « Le lustre du siècle » ;
Général Pierre Schill, pour Le Sens du commandement ;
Antoine Wauters, pour Haute-Folie
Nicolas Poiret et Sébastien Blanc, pour l’ensemble de leur œuvre dramatique
Mélody Mourey, pour ses ouvrages dramatiques
François Ozon, pour l’ensemble de son œuvre cinématographique
Raphaël, pour l’ensemble de ses chansons
Béatrice Bonhomme, professeur de littérature française des XXe et XXIe siècles à l’université de Nice, pour son action en faveur de la poésie française ;
Paolo Grossi, universitaire spécialiste de littérature française, attaché culturel à Paris de 2003 à 2008, promoteur d’un dialogue culturel franco-italien ;
June Hargrove, professeur émérite de l’université de Maryland, spécialiste de l’art français de la seconde moitié du XIXe siècle ;
Vera Michalski, présidente de la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature, qui soutient de multiples manières la création littéraire francophone
Natacha Wolinski, pour Endormir l’orage
François de Cornière, pour Ces traces de nous
Nicolas Pineau, pour Cher Ulysse
Michèle Finck, pour L’Arrière-Silence
Henri Droguet, pour Petits arrangements avec les mots
Bertrand Degott, pour Correspondances
Romain Graziani, pour Les Lois et les Nombres. Essai sur les ressorts de la culture politique chinoise
Maxime Delpierre, pour Naīr al-Dīn al-ūsī, philosophe du progrès. Retour au sens d’Avicenne
Olivier Mannoni, pour sa traduction de Spartacus, d’Arthur Koestler
Daniel Vigne, pour sa traduction du Traité sur la prière, d’Origène ;
Jean-Claude Lagarrigue, pour sa traduction du Commentaire de l’Évangile de Jean, de Maître Eckhart
Alexis Jenni, pour Celui qui voulait toujours se promener dans la forêt
Anne Goscinny, pour La Petite Fille qui ne savait pas dessiner
Koffi Kwahulé, pour La Majesté du blues. Panonica. KassNoisette
Adeline Lionetto, pour La Lyre et le Masque. La poésie des fêtes de cour en France au temps de Pierre de Ronsard (1549-1585)
Daniel Bourrion, pour Le Pays dont tu as marché la terre
Gaëlle Bélem, pour Sud sauvage
Louise Rose, pour Les Projectiles
Gilbert Dahan, pour La Bible latine au XIIIe siècle
Pascale Roze, pour Le Roman de Mécène
Michel Fichant, pour De Leibniz à Kant, et retour
Agnès Giard, pour Les Amours artificielles au Japon. Flirts virtuels et fiancées imaginaires
Xavier Le Clerc, pour Le Pain des Français
Julie Delfour, pour Le Rat. Frère des lisières
Christian Chavassieux, pour « De province », où elles vécurent
R.P. Olivier-Thomas Venard, o.p., pour Il nous reste la foi
Pierre-Marie Dioudonnat, pour La France allemande et ses journaux (1940-1944) ;
Pierre Michon, pour Petite histoire de la tête de veau. Quand la gastronomie fait de la politique
Sophie Cœuré, pour Georges Marchais ou la fin des Français rouges
Christophe Bellon, pour Waldeck-Rousseau. Sauver la République ;
Rosa De Marco, pour Le Langage des fêtes jésuites dans l’Assistance de France (1588-1645)
Jean-René Gaborit, pour Les Sculptures de Michel-Ange
Serge Fauchereau, pour L’Art moderne des pays scandinaves (Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède)
François Brunet, pour Hector Berlioz, épistolier, journaliste, librettiste et mémorialiste
Olivier Rajchman, pour L’Aventure des films. Histoire de vingt tournages mythiques
Bruno Fuligni, pour Voyage en France australe
Vanessa Oberliessen, pour « Corbeau enroué » et « eloquence ebraicque ». Le style hébraïsant dans les paraphrases bibliques françaises de Marot à Chassignet ;
Guillaume Berthon, pour Rabelais poète
Manel Belhadj Ali, pour Le Romantisme français et la Renaissance arabe. Héritages croisés
Enzo Godinot, pour Pyrrhon. Naissance du scepticisme ;
Frédéric Hurlet, pour Auguste et ses aristocrates. Les générations de la révolution romaine
Alexis Balmont, pour Le Christianisme chinois du haut Moyen Âge. Recherche historique, philologique et théologique sur les textes chrétiens chinois du VIIe au Xe siècle
Léa Simone Allegria, après Douce menace
Justine Bo, après Si tu traverses les eaux
Loulou Robert, après Déshumaine
Le Grand Prix du Roman de l’Académie française 2025 a été décerné à Yanick Lahens, pour Passagères de nuit, publié chez Sabine Wespieser. Tous les lauréats des Prix de l’Académie française 2025 sont à retrouver ici.
Crédits photo : l’Institut de France, qui abrite l’Académie française (domaiine public)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 20/08/2025
257 pages
Editions du Rocher
20,90 €
Paru le 24/09/2025
288 pages
Flammarion
22,00 €
Paru le 23/01/2025
650 pages
La Part Commune
28,90 €
Paru le 23/01/2025
688 pages
La Part Commune
28,90 €
Paru le 25/09/2025
613 pages
Editions Gallimard
27,00 €
Paru le 24/01/2025
616 pages
Honoré Champion
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Paru le 15/05/2025
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Paru le 01/04/2026
216 pages
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560 pages
Honoré Champion
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153 pages
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Paru le 21/08/2025
167 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 08/01/2026
80 pages
Arléa Editions
13,00 €
Paru le 13/03/2025
152 pages
Le Castor Astral
15,00 €
Paru le 18/11/2025
64 pages
Aethalidès
17,00 €
Paru le 15/01/2026
224 pages
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Paru le 13/03/2025
132 pages
Editions Gallimard
17,00 €
Paru le 25/10/2025
128 pages
Tarabuste
14,00 €
Paru le 27/03/2025
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Editions Gallimard
24,00 €
Paru le 03/04/2025
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58,00 €
Paru le 03/09/2025
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Calmann-Lévy
24,90 €
Paru le 04/09/2025
672 pages
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64,00 €
Paru le 04/09/2025
464 pages
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55,00 €
Paru le 06/06/2025
552 pages
Belles Lettres
55,00 €
Paru le 23/10/2025
Editions Paulsen
18,00 €
Paru le 06/11/2025
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Editions Gallimard
16,90 €
Paru le 16/01/2025
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Editions Théâtrales
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Paru le 24/02/2025
568 pages
Librairie Droz
49,00 €
Paru le 28/08/2025
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Héloïse d'Ormesson
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Paru le 03/04/2025
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Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 21/08/2025
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Paru le 20/11/2025
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Paru le 15/01/2025
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Paru le 14/05/2025
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Presses Universitaires de France
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Paru le 01/10/2025
270 pages
Albin Michel
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Paru le 03/04/2025
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Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 05/03/2025
149 pages
Klincksieck
19,00 €
Paru le 25/03/2025
104 pages
La rumeur libre Editions
14,00 €
Paru le 02/04/2025
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Paru le 12/09/2025
800 pages
Belles Lettres
45,00 €
Paru le 10/04/2025
223 pages
Editions Tallandier
19,90 €
Paru le 24/09/2025
348 pages
Payot
22,00 €
Paru le 25/09/2025
531 pages
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26,00 €
Paru le 01/07/2025
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151,70 €
Paru le 01/10/2020
63 pages
Ediciones El Viso
9,70 €
Paru le 15/10/2025
464 pages
Flammarion
60,00 €
Paru le 25/04/2025
572 pages
Honoré Champion
88,00 €
Paru le 24/04/2025
442 pages
Librairie Académique Perrin
25,00 €
Paru le 18/09/2025
249 pages
Allary Editions
25,90 €
Paru le 29/04/2025
552 pages
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69,00 €
Paru le 17/06/2025
496 pages
Librairie Droz
32,00 €
Paru le 20/11/2025
350 pages
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29,00 €
Paru le 08/01/2026
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24,90 €
Paru le 05/09/2025
386 pages
Belles Lettres
35,00 €
Paru le 06/02/2025
692 pages
Cerf
49,00 €
Paru le 20/08/2025
246 pages
Albin Michel
20,90 €
Paru le 08/01/2026
152 pages
Editions Gallimard
18,00 €
Paru le 03/04/2025
171 pages
Editions Gallimard
19,00 €
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