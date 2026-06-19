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La cage n’est pas simplement un ensemble de barreaux de fer

Dans Naissances au zoo, Ashraf Al Ashmawi fait du zoo une métaphore de la condition humaine. Ancien juge, il explore justice, pouvoir et fragilité des êtres, sans réduire ses personnages à des archétypes. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Littérature » pour Naissances au zoo, il répond aux questions d’ActuaLitté.

Le 19/06/2026 à 11:05 par Samantha Trapier

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Publié le :

19/06/2026 à 11:05

Samantha Trapier

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ActuaLitté

ActuaLitté : Votre carrière de juge a-t-elle influencé votre façon d’appréhender les personnages, les conflits moraux et les rapports de force dans la fiction ?

Ashraf Al Ashmawi : Il ne fait aucun doute que cela a eu une influence positive. Après plus de trente ans passés dans la justice et le ministère public, et à travers des milliers d’affaires, d’enquêtes et de rencontres avec des personnes de tous horizons — des individus que j’ai interrogés, sur lesquels j’ai enquêté et que j’ai jugés —, j’ai pu être témoin de la vulnérabilité humaine sous certaines de ses formes les plus complexes.

J’ai rencontré des délinquants qui, sur le papier, semblaient coupables ou fautifs, mais qui étaient souvent victimes de circonstances sociales, économiques ou psychologiques les ayant conduits là où ils se trouvaient. J’ai également rencontré des victimes dont les tragédies cachaient des vérités plus profondes qui n’apparaissaient pas au premier abord.

Je crois que chaque métier laisse sa marque sur un artiste et façonne son œuvre, mais certains métiers le font avec plus de profondeur et de richesse que d’autres. Le monde judiciaire, en particulier, place chaque jour l’individu face à des questions de justice, de culpabilité, d’innocence, de pouvoir et de destin. Il m’a offert une occasion rare de réfléchir à la nature humaine au-delà des jugements superficiels et des classifications toutes faites.

C’est pourquoi je ne considère pas mes personnages de fiction comme des archétypes moraux figés. Je les vois plutôt comme des êtres humains contradictoires, qui portent à la fois le bien et le mal et qui sont tiraillés par des motivations, des désirs et des peurs contradictoires.

Avant tout, mon expérience au sein du système judiciaire m’a appris à ne pas porter de jugement hâtif et à toujours regarder au-delà des apparences et des faits visibles, car la vérité humaine est souvent bien plus complexe que la vérité juridique.

« Naissances au zoo » semble utiliser un cadre très concret pour explorer des questions qui concernent une société tout entière. Comment choisissez-vous un cadre capable de porter un roman aux dimensions politiques ou sociales ?

Ashraf Al Ashmawi : En réalité, je ne choisis jamais un cadre indépendamment de l’idée. C’est l’idée qui me conduit vers le cadre et l’univers du roman, et non l’inverse. Je ne commence pas par choisir un lieu pour en tirer une idée, parce que cela introduirait un degré d’intentionnalité qui, à mon sens, va à l’encontre de l’art.

Pour moi, le cadre n’est pas simplement un décor ou une toile de fond pour les événements. Il fait partie intégrante de la structure même de l’œuvre et constitue une force active qui façonne les personnages et leur destin. Dans « Naissances au zoo », ce livre primé, l’idée centrale tournait autour de gens ordinaires évoluant dans un espace limité, se heurtant sans cesse aux barreaux invisibles des cages qui les entouraient tout en croyant que cet espace restreint était l’étendue même de la liberté.

Le cadre s’est imposé naturellement, car il constituait l’expression la plus concentrée de l’idée elle-même. Le livre se compose en réalité de trois nouvelles reliées par un fil narratif subtil, celui d’une humanité partagée. Leur thème commun est que les apparences sont souvent trompeuses, et que ce qui semble évident en surface cache des univers plus profonds et complexes.

Les personnages de ces trois nouvelles se retrouvent chacun isolés à un moment décisif de leur vie — un moment où le temps ralentit soudainement et où ils se retrouvent confrontés à leurs questions les plus fondamentales, dépouillés de leurs masques et de leurs justifications. Dans chaque histoire, le protagoniste est tiraillé entre la vie qu’il a toujours connue et une vérité qu’il découvre trop tard.

À travers leurs voix, je me suis surpris à réfléchir au sens et à la valeur de la vie, à la relation entre le pouvoir et les gens ordinaires, à la fragilité humaine et à l’échec, et à la manière dont ces échecs peuvent parfois mener à de rares moments de lucidité, de renoncement et de réconciliation avec soi-même — ou, d’autres fois, à la folie et à l’effondrement.

Je pense qu’un cadre narratif réussi dans la fiction est celui qui transcende ses frontières géographiques pour devenir une métaphore plus large du monde. Le zoo du roman n’est pas simplement un zoo, tout comme la cage n’est pas simplement un ensemble de barreaux de fer.

Tous deux sont des images concentrées d’une condition humaine plus large que l’on retrouve dans la société, la politique, les relations humaines, et même au sein de la psyché humaine elle-même.

Pensez-vous que la satire puisse exprimer certaines vérités sociales avec plus de précision que le réalisme direct ?

Ashraf Al Ashmawi : Tout à fait — et souvent de manière plus percutante. Parfois, la satire est plus à même de révéler la vérité que le réalisme direct lui-même. Les êtres humains ont naturellement tendance à se détourner des discours ouvertement moralisateurs ou didactiques, mais ils se laissent séduire par l’ironie lorsqu’elle les surprend, les faisant d’abord rire avant de les faire réfléchir.

La satire repose sur le paradoxe, et le paradoxe suscite l’émerveillement. L’émerveillement est un élément fondamental de la littérature et de l’art en général. Lorsque l’émerveillement disparaît, une œuvre d’art risque de se transformer en une déclaration directe ou en un long essai qui élève la voix plus qu’il ne stimule l’imagination.

La satire offre également aux écrivains une plus grande marge de manœuvre pour remettre en question et critiquer, car elle peut pénétrer des domaines que le discours direct peine à atteindre. Elle ne se contente pas de décrire la réalité ; elle met à nu ses contradictions internes, en dévoile la logique absurde et révèle le fossé entre ce que nous disons et ce que nous faisons, entre les slogans que nous proclamons et les réalités que nous vivons.

C’est pourquoi je ne considère pas la satire comme l’opposé du sérieux, comme certains pourraient le supposer. Au contraire, c’est l’une des formes d’écriture les plus sérieuses et les plus profondes, car elle fait rire les lecteurs tout en les confrontant à l’ampleur de la tragédie qui les entoure.

Comment percevez-vous votre responsabilité en tant qu’écrivain aujourd’hui ? S’agit-il de témoigner de la réalité, de remettre en question les idées reçues, de documenter, de bousculer la complaisance intellectuelle, ou avant tout de créer une œuvre littéraire ?

Ashraf Al Ashmawi : Je crois que j’ai commencé à écrire de la fiction par le désir de réfléchir, aux côtés d’inconnus, aux questions qui m’occupaient l’esprit. Je crois également que toutes mes œuvres, sans exception — comme l’ont observé les critiques et les lecteurs —, tendent à déstabiliser la complaisance intellectuelle, à susciter la réflexion et à remettre en cause les convictions dépassées et les a priori hérités qui ne sont plus en mesure de répondre aux questions de notre époque.

Peut-être le fais-je en rendant témoignage à la réalité dans laquelle je vis, en lisant l’histoire et en menant une longue réflexion sur les destins humains, plutôt qu’en portant des jugements ou en proposant des réponses toutes faites.

Le romancier n’est pas, en fin de compte, un prédicateur ni un orateur, mais avant tout quelqu’un qui pose des questions. Ce qui m’intéresse dans la littérature, ce n’est pas d’apporter aux lecteurs des réponses définitives, mais de les encourager à remettre en question ce qu’ils tiennent pour acquis ou considèrent comme allant de soi.

En même temps, je ne crois pas que le contenu intellectuel suffise à lui seul à créer de la bonne littérature. La littérature est avant tout une construction artistique dotée de ses propres lois, de sa propre esthétique et de ses propres rythmes. C’est pourquoi la création d’une œuvre littéraire reste pour moi le défi créatif ultime et la source de plaisir la plus profonde, car les idées, aussi importantes soient-elles, perdent de leur impact si elles ne sont pas façonnées en une forme artistique capable de perdurer.

Pourtant, je crois qu’il existe toujours une dimension plus profonde, cachée derrière l’histoire, les personnages et le plaisir artistique — une dimension qui vise à stimuler la réflexion, à nourrir le doute créatif et à réexaminer de vieilles questions à la lumière de nouvelles réalités. C’est peut-être pour cela que je pense que la véritable littérature ne laisse jamais le lecteur entièrement rassuré. Au contraire, une fois la lecture terminée, elle le laisse plus alerte, et peut-être plus incertain, qu’il ne l’était auparavant.

 
 
 

Crédits photo : Ashraf Al Ashmawi

Par Samantha Trapier
Contact : st@actualitte.com

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L’information climatique circule davantage, alerte plus souvent et documente mieux l’ampleur du dérèglement en cours. Pourtant, l’accumulation des faits déclenche parfois l’angoisse, la lassitude ou le repli, au lieu de nourrir l’action. Pour dépasser cette impasse, le monde du livre dispose d’un rôle singulier : faire entendre d’autres récits, d’autres voix, et transformer la prise de conscience en mouvement collectif. Fanny Audibert publie chez Oxus Sortir du déni climatique, entrer en action.

15/06/2026, 13:03

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La librairie indépendante peut-elle rester indépendante si son modèle s’épuise ?

ANALYSE – La question de l’indépendance des commerces du livre se déplace. Au-delà du statut juridique ou du choix éditorial, elle engage désormais la viabilité économique, la fatigue des équipes, l’écologie du livre et les conditions concrètes d’un métier sous tension. Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, aborde le sujet frontalement.

15/06/2026, 12:30

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Rentrée littéraire 2026 : les grandes tendances des romans français et étrangers

La grande fête annuelle de la librairie démarrera fin août comme chaque année, avec son lot de romans, les premiers, les francophones, les traductions. Si 277 romans de cette rentrée ont été utilisés pour amorcer la tendance 2026, aucun n'a été blessé (certains furent blessants...). Et s'impose d'emblée un constat : la littérature prend le présent à bras-le-corps, sans distance ni précaution.

15/06/2026, 11:28

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De DSK à Patrick Bruel : violences sexuelles et impunité des puissants

Dans cette tribune, l’essayiste Nasser interroge, à partir de l’affaire Patrick Bruel et d’autres figures publiques mises en cause, la tension entre parole des victimes, présomption d’innocence, prescription judiciaire et responsabilités médiatiques. Un texte d’opinion, polémique et engagé, sur l’impunité supposée des puissants face aux violences sexuelles.

13/06/2026, 08:33

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“Lancer un livre, c’est créer un moment ; l'installer, c’est construire une durée”

ANALYSE – Surproduction, encore et toujours, l'éternelle problématique de l'industrie du livre. Trop de livres, peut-être, probablement – assurément ? Ou bien, pas assez de temps pour que chaque ouvrage vive sa vie dans les points de vente ? Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, propose une autre lecture.

13/06/2026, 06:00

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Affaire Lyhanna : du silence des adultes aux mots de Darmanin

Après la mort de Lyhanna, 11 ans, à Fleurance, Gérald Darmanin a reconnu une défaillance de l’institution judiciaire et demandé le réexamen de milliers de plaintes concernant des mineurs. Face à l’émotion nationale, plusieurs livres rappellent ce que la langue politique nomme mal : la durée du trauma, l’emprise, le silence des adultes et la place trop vite retirée aux victimes.

12/06/2026, 12:59

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Hachette au Sénat : Jean-Yves Mollier dénonce une ombre vieille de 80 ans

Entre les combats parlementaires autour de la loi Bichet, en 1947, et le récent rejet au Sénat, d’un amendement visant à renforcer le lien de confiance entre auteurs et éditeurs, l'historien Jean-Yves Mollier établit un fameux parallèle. Dans une tribune communiquée à ActuaLitté, il y voit la persistance d’une influence d’Hachette sur la fabrique de la loi, et interroge les effets démocratiques de la concentration éditoriale et médiatique.

12/06/2026, 11:51

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Avec AI Overviews, Google régurgitera du conseil pour choisir vos lectures (à votre place)

Avec l'arrivée prochaine des AI Overviews, Google ne se contente plus de classer le web : il répond à sa place. Pour le livre, l’enjeu dépasse le référencement : critiques, libraires, bibliothèques et blogs nourriront une synthèse qui garde le lecteur captif, sans clic ni détour. Une promesse de confort, donc, mais aussi une confiscation très méthodique de la médiation littéraire. On se poserait presque des questions.

12/06/2026, 06:00

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“Se montrer ou disparaître !” : quand l’hyper-visibilité tue l’imaginaire

Jadis, l’écrivain hantait les cafés, les chambres closes et les marges de ses manuscrits. Le voici sommé d’occuper aussi les stories, les plateaux, les selfies et les vignettes promotionnelles. Dans un monde où l’absence frôle la faute professionnelle, l'écrivain-pirate François Belley interroge la dernière provocation possible pour un auteur : garder le silence, cultiver l’ombre et laisser l’œuvre parler avant le visage. Ou comment arrêter de bronzer avec son iPhone.

11/06/2026, 12:07

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“La loi Lang ne suffit plus : il est temps de se structurer”

Restructurer et innover dans la filière. Face à la financiarisation de l’édition, à l’affaiblissement des soutiens publics et aux bouleversements technologiques, l’édition indépendante cherche désormais moins à survivre seule qu’à se structurer collectivement. Entre la FEDEI et OPlibris, une même ambition se dessine : défendre la matérialité du livre, sans renoncer à penser les outils de demain.

09/06/2026, 16:16

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Mineurs, nudité, algorithmes : Apple et Google sommés de protéger l'enfance

Lors de la London Tech Week, le Premier ministre du Royaume-Uni a sommé les entreprises technologiques de bloquer, sur les appareils utilisés par des mineurs, l’envoi et la réception d’images sexuellement explicites. Derrière l’urgence de protection, les livres déplacent le débat : consentement, honte, cyberviolence, économie de l’image, surveillance et responsabilité des adultes.

08/06/2026, 14:36

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Une taxe pour aider l'édition : le blanc-sain très sélectif du SNE

Le Syndicat national de l’édition n’a rien contre les prélèvements. Il a simplement ses pudeurs. Quand l’argent remonte vers les auteurs et les éditeurs, le vocabulaire se fait noble : rémunération, compensation, gestion collective, partage de la valeur. Quand il risque de redescendre vers les librairies indépendantes, les éditeurs fragiles ou les auteurs, le ton change. Le même geste devient un « réflexe » qui ne serait « pas forcément sain ». Mais alors, à quel sain se vouer ?

08/06/2026, 12:28

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“Paris, place forte du commerce des droits internationaux”

Quatre ans après son lancement, le Paris Book Market s’impose comme un rendez-vous majeur du commerce international des droits. Pierre Astier et Laure Pécher saluent ce succès dans un texte adressé à ActuaLitté... Tout en appelant à ouvrir plus largement l’événement aux agents, scouts et professionnels étrangers qui gravitent déjà autour de la place parisienne.

08/06/2026, 11:47

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Hiro Mashima à l’honneur : Amiens célèbre les 20 ans de Fairy Tail

Un arbre suspendu au-dessus d’un îlot rocheux, la guilde de Fairy Tail reconstituée à taille réelle, des fac-similés de planches et des croquis de travail : aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, l’exposition Fairy Tail, une épopée draconique propose une traversée de l’univers créé par Hiro Mashima. Un parcours qui s’intéresse autant à l’imaginaire de la série qu’à sa fabrication.

 

07/06/2026, 19:26

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“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres

Au festival Passeurs de Livres, il y a les grands rendez-vous annoncés, les conférences, les auteurs attendus, les maisons mises à l’honneur. Et puis il y a les allées. Les tables serrées sous le chapiteau, les livres empilés, les affiches accrochées aux grilles, les auteurs qui se lèvent pour présenter un roman, un témoignage, une vie. C’est là aussi que se raconte une partie de cette édition 2026, consacrée aux « Difficiles libertés ».

07/06/2026, 09:30

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Emil Ferris : les monstres ont pris leurs quartiers à Amiens

Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, Les Monstres d’Emil Ferris fait dialoguer Moi, ce que j’aime, c’est les monstres avec la collection du Frac Picardie. Le parcours explore le journal intime, le polar, le gothique, Chicago, la Shoah ou encore la puissance féministe d’une œuvre où les monstres deviennent une façon de lire le monde.

06/06/2026, 19:46

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Tom Gauld à Amiens : les bibliothécaires n’ont pas dit leur dernier mot

À la bibliothèque Louis Aragon, dans le cadre des RDVBD 2026, La Revanche des bibliothécaires déploie l’univers de Tom Gauld avec une élégance rare. Le dessinateur écossais y confirme ce talent singulier : faire rire avec trois traits, un sens parfait du décalage et une culture graphique qui ne pèse jamais. Une exposition vive, malicieuse et profondément réjouissante.

05/06/2026, 18:41

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Le livre survivra-t-il à l’économie de l’instant ?

Guilhem Méric, auteur de romans de l’imaginaire, analyse les difficultés croissantes du monde du livre. Entre baisse des ventes, concurrence des écrans et transformation des usages culturels, il alerte sur une crise de l’attention qui touche aujourd’hui toute la chaîne de l’édition.

05/06/2026, 16:57

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Mickey à Amiens : la souris de Walt Disney sort de sa boîte

À la Maison de la Culture d’Amiens, les 30es Rendez-Vous de la Bande Dessinée accueillent « Mickey, tout a commencé par une souris ». L’exposition du Fonds Glénat, visible du 5 juin au 14 septembre 2026, remonte le fil d’une icône née au cinéma, passée par la presse et devenue, vitrine après vitrine, une petite machine à souvenirs.

05/06/2026, 15:32

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Librairie indépendante : derrière le récit héroïque, une brutale réalité économique

En 2024, David Piovesan proposait une analyse des Rencontres nationales de la librairie, qui s'étaient déroulées à Strasbourg : désormais, le marché de la librairie se relit sous un jour plus politique. Les libraires ont bâti un récit collectif puissant face aux plateformes. Reste une épreuve plus rude : convertir cette identité professionnelle en modèle économique durable.

04/06/2026, 16:55

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L'union fera-t-elle la force des librairies indépendantes ?

La vente en ligne a changé d’échelle. Pour rester visibles, les librairies indépendantes doivent-

elles construire une puissance collective ? Renny Aupetit, propriétaire de la librairie Le Comptoir des Lettres (Paris, 5e), pose la question.

04/06/2026, 11:47

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Face aux grands groupes, l’édition indépendante n’a plus le luxe de jouer seule

La réponse de l’édition indépendante à la concentration doit passer par le collectif. Car, pour ne rien arranger, le plus important parmi ces groupes la double d’une offensive idéologique délétère. La coopérative OPlibris nous adresse un texte, affirmant ses valeurs, autant que ses objectifs.

02/06/2026, 17:37

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Le livre se meurt, lancez-le plus fort

Voici un petit texte, rafraîchissant – ce qui ne manque déjà pas d'à-propos quand il pleut. Il est extrait d'une suite théâtrale que Christophe Esnault est en train de constituer. Et qui s'autorise pensée critique et humour. « Comme toujours je suis très mignon avec ce microcosme éditorial et simili culturel », nous explique-t-il. Et on le croit sur parole, bien entendu. Jugez sur pièce.

02/06/2026, 12:24

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Rochefort et les tristesses de l’enfance de Pierre Loti

Les petites poupées, collées sur des morceaux de carton, sont si minuscules, si délicates, qu’elles semblent n’exister que par la fantaisie d’un enfant : des nuages soufflés par le rêve, fragiles comme les bateaux des pêcheurs bretons qui naviguaient pendant des mois dans la brume, autour de l’Islande.

02/06/2026, 11:10

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Le “don” en voyance : de quoi parle-t-on vraiment ?

Malgré une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux ou dans les médias, le sujet de la voyance reste encore tabou. Toutefois, je peux accorder aux sceptiques que leur méfiance n’est pas toujours sans objet, car tout dépend de quel type de voyance on parle. Il règne effectivement une grande confusion dans ce monde mystérieux et inquiétant, mais, cependant, très attirant de la voyance. Alors vous êtes en droit de vous demander : illusion, arnaque ou don réel ? Par Sabrina Depraz, autrice de La voyance : mode d'emploi.

02/06/2026, 06:25

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Les catalogues de bibliothèque ont-ils déjà perdu face à l’IA ?

Au début de l'année 2005, j'avais posté sur biblio-fr un vœu que le BBF reprit en ouverture de son numéro consacré à la "Mort et transfiguration des catalogues" : "Le catalogage et l'indexation prennent leur place au musée de la bibliothéconomie." Anne-Marie Bertrand y voyait une transfiguration en marche. Vingt ans plus tard, je rouvre le dossier, cette fois avec l'IA générative comme pièce à conviction.

31/05/2026, 10:48

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Canicules : quand la France étouffe sous les alertes météo

La France ne connaît pas une canicule généralisée, mais certains départements restent concernés par une vigilance canicule, après un épisode de chaleur inédit pour un mois de mai. Derrière le dôme anticyclonique, la masse d’air subtropicale et le réchauffement climatique, la question météorologique se déplace : non plus seulement combien de degrés, mais quelles vies deviennent plus fragiles sur une planète moins habitable ?

30/05/2026, 16:10

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Narbonne fait vibrer les livres, les voix et les idées

Du 29 au 31 mai 2026, le Grand Narbonne donne rendez-vous aux passionnés de lecture, aux familles et aux jeunes lecteurs pour la 12e édition de son Salon du livre. Pendant trois jours, la ville de Narbonne devient un espace de circulation des textes et des idées, entre rencontres, lectures et propositions artistiques, attirant chaque année un public toujours plus nombreux.

 

26/05/2026, 17:16

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Époque, le festival des livres qui éclairent notre temps

Cette 12e édition d’Époque, festival et salon du livre de Caen, fera la part belle au voyage et à l’ailleurs, sans se départir de son identité : éclairer les grands sujets de notre temps.

26/05/2026, 17:02

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En librairie, la profusion de nouveautés rend-elle le fonds invisible ?

La nouveauté domine-t-elle désormais trop fortement l’économie de la librairie ? Dans cette analyse, Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, analyse le ralentissement du réassort du fonds, moins comme un désintérêt des libraires que comme le symptôme d’un marché sous tension, pris entre trésoreries fragilisées, rotation ralentie, surproduction et pression permanente de l’actualité éditoriale.

22/05/2026, 09:06

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IA et livres : la France protège, mais sait-elle vendre ?

En Corée du Sud, le livre ne se défend plus seulement contre l’IA : il devient une donnée qualifiée, négociable, rémunérée. En France, le législateur avance par un autre chemin, plus contentieux mais décisif : rendre prouvable l’usage des œuvres par les modèles. Entre opt-out, AI Act et présomption d’utilisation, l’industrie du livre quitte l’indignation pure pour entrer dans le dur du rapport de force.

21/05/2026, 13:00

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“Le libraire ne reste peut-être qu’un commerçant”

Tout le secteur du livre s'interroge aujourd'hui sur la place des librairies indépendantes face à la montée de l’extrême droite, le poids du groupe Bolloré dans l’édition et la responsabilité des libraires dans la défense du pluralisme démocratique. Dans ce texte proposé par Christophe Marie, co-gérant de la librairie Au saut du livre, à Joigny, dans l’Yonne, tout un pan de l'industrie du livre est questionné. Et ses clients avec lui.

21/05/2026, 10:21

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Après Grasset, Canal+ : quand la critique de Bolloré vaut liste noire

Canal+ a donné un nom à la peur qui traverse désormais l’édition : la liste noire. L'intervention de Maxime Saada, président du directoire de Canal+, qui refuse désormais de travailler avec les 600 personnes ayant signé une petition contre son patron, Vincent Bolloré, introduit une singulière logique de groupe. 

18/05/2026, 13:09

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Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
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