Gabrielle de Tournemire reçoit le Prix littéraire 2026 de l’Académie nationale de médecine

Hector et Luz tombent amoureux à l’adolescence. Leur relation se construit dans un contexte marqué par leur situation de handicap et par la présence constante de leur entourage. Parents, éducateur et soignants interviennent dans leur quotidien, alors que les deux personnages cherchent à former un couple.

Le roman met en scène les réticences auxquelles ils se heurtent. Leur histoire avance entre les limites imposées par la société, les inquiétudes des proches et leur volonté de gagner en liberté. L’éducateur Carlo fait partie des figures qui accompagnent ce parcours.

Le livre aborde aussi la place de la vie affective dans l’accompagnement médico-social. À travers Hector et Luz, Gabrielle de Tournemire traite la question de l’autonomie sans la séparer des relations familiales, éducatives et soignantes qui entourent les personnages.

Le Prix littéraire de l’Académie nationale de médecine a été créé en 2022. Il distingue chaque année un ouvrage en langue française écrit par un auteur vivant. Le livre récompensé doit contribuer, par la littérature, à la réflexion sur la santé, la médecine, la maladie ou le bien-être.

L'année dernière, la lauréate était Paola Pigani pour Le château des insensés (Liana Levi, 2024)

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Flammarion

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com