Natalie Portman, Philippe Aghion, Kamel Daoud : appel pour une poétesse bloquée à Gaza

Au centre de l’appel : le sort d’une poétesse reconnue dans le monde arabe, bloquée à Gaza malgré la validation de son accueil en France dans le cadre d’un programme d’urgence destiné aux scientifiques et artistes menacés. Les signataires demandent à l’État français d’« accorder son visa » à Alaa Al-Qatrawi, au nom d’un « principe d’humanité » qui devrait, à leurs yeux, dépasser les frontières et les clivages.

La poétesse a perdu ses quatre enfants dans un bombardement à Khan Younès en décembre 2023. Son cas est devenu, depuis plusieurs mois, le symbole d’un blocage administratif et diplomatique qui touche des lauréats gazaouis du programme PAUSE, dont les dossiers peuvent être validés sans que leur évacuation ou leur arrivée en France soient rendues effectives.

Une poétesse reconnue, bloquée à Gaza

Alaa Al-Qatrawi est une poétesse gazaouie reconnue. Son travail est notamment lié à l’œuvre du grand poète Adonis, qui a lui-même écrit aux autorités françaises pour plaider en faveur de son accueil. Un recueil d’Alaa Al-Qatrawi, Mon papillon qui ne meurt jamais, est paru en France aux éditions Le Temps des Cerises, dans une édition bilingue français-arabe traduite par Nada Ghosn. L’ouvrage est préfacé par Adonis.

Sa situation personnelle a contribué à faire de son dossier un cas particulièrement suivi. La poétesse est toujours à Gaza, alors que plusieurs collectifs et personnalités se mobilisent depuis des mois pour obtenir son évacuation et son installation en France. Le projet d’accueil s’est notamment structuré autour d’un collectif de Dieulefit, dans la Drôme, qui a préparé un dossier dans le cadre du programme PAUSE, avec un hébergement, un accompagnement artistique, professionnel et médical.

Ce collectif avait déjà alerté dans une tribune publiée par Le Monde sur les difficultés administratives rencontrées. Il expliquait avoir déposé le dossier d’Alaa Al-Qatrawi le 26 août 2025. Après plusieurs mois d’examen, le dossier aurait été validé le 26 décembre 2025. Mais cette validation n’a pas débouché sur son évacuation.

C’est ce décalage qui nourrit aujourd’hui l’incompréhension : comment un programme conçu pour répondre à l’urgence peut-il accepter un dossier sans permettre concrètement à la personne concernée de quitter la zone où elle est en danger ?

Le programme PAUSE face à Gaza

Le programme PAUSE, pour Programme national d’accueil en urgence des scientifiques et des artistes en exil, a été créé en 2017. Porté par le Collège de France, il soutient des chercheurs et artistes qui ne peuvent plus exercer librement leur activité dans leur pays ou qui sont contraints à l’exil. Il permet leur accueil dans des établissements d’enseignement supérieur, de recherche ou des institutions culturelles en France, avec un accompagnement administratif et professionnel.

Le programme est soutenu par plusieurs ministères français : Enseignement supérieur et Recherche, Intérieur, Europe et Affaires étrangères, Culture. Il a été mobilisé au fil des crises récentes, notamment pour des chercheurs et artistes venus d’Ukraine, d’Afghanistan ou de Gaza.

Le ministère de l’Enseignement supérieur indiquait que PAUSE avait récemment retenu 59 lauréats gazaouis, dont 26 scientifiques, et précisait que 16 d’entre eux étaient encore bloqués à Gaza. De son côté, Télérama rapportait mi-juin que 86 personnes se trouvaient dans une situation comparable autour des visas et évacuations de bénéficiaires du programme.

Une mobilisation en plusieurs temps

La tribune publiée dans La Tribune Dimanche n’est pas la première. En novembre 2025, plus de 80 écrivains et personnalités s’étaient déjà mobilisés dans Le Monde pour demander aux autorités françaises d’user de leurs prérogatives afin que la poétesse puisse trouver refuge en France. Parmi les signataires figuraient notamment Abdellatif Laâbi, Leïla Slimani, Dominique Eddé et Hervé Le Tellier.

En avril 2026, de nouveaux soutiens, issus du collectif de Dieulefit, publiaient une tribune pour dénoncer une situation devenue incompréhensible : la suspension de l’évacuation des Gazaouis vers la France aurait été levée, mais sans effet concret sur le dossier d’Alaa Al-Qatrawi. Les auteurs y formulaient une question devenue centrale : que faire lorsqu’il n’y a plus d’interdiction explicite, mais toujours aucune évacuation effective ?

La dernière tribune élargit encore le cercle de soutien. Ses 21 signataires appartiennent à des horizons très différents : Philippe Aghion, professeur au Collège de France et Prix Nobel d’économie ; Élisabeth Badinter, philosophe ; Abdennour Bidar et André Comte-Sponville, philosophes ; Kamel Daoud, Hakim El Karoui, Marc Fontecave, Michel Hazanavicius, Delphine Horvilleur, Agnès Jaoui, Marc Levy, Denis Olivennes, Natalie Portman, Constance Rivière, Thomas Römer, Anne Roumanoff, Leïla Slimani, Elias Sanbar, Fabienne Servan-Schreiber, Mathieu Yon et Valérie Zenatti.

Leur demande est simple : que la France honore l’accueil prévu dans le cadre de PAUSE et permette légalement à Alaa Al-Qatrawi de rejoindre un lieu d’hospitalité et de reconnaissance.

L’État invoque des procédures difficiles

Le gouvernement a déjà été interrogé sur le blocage de l’évacuation des lauréats palestiniens du programme PAUSE depuis Gaza. Dans une réponse publiée au Journal officiel du Sénat le 29 janvier 2026, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a reconnu « l’extrême difficulté » des évacuations organisées depuis avril 2025.

Le ministère évoquait aussi de nouvelles procédures de contrôle des profils, mises en place après une enquête interministérielle menée durant l’été. Il assurait que ses services poursuivaient leurs efforts pour permettre la sortie de Gaza des lauréats du programme PAUSE et de leurs ayants droit, tout en affirmant rester mobilisé pour que les chercheurs et artistes gazaouis puissent rejoindre la France.

Pour les soutiens d’Alaa Al-Qatrawi, cette explication ne suffit plus. Ils pointent l’écart entre la validation du dossier et l’absence de solution concrète. Ils rappellent aussi que d’autres pays européens ont réussi à accueillir des Gazaouis, et que deux lauréats de PAUSE auraient obtenu leurs visas pour la France après avoir été accueillis d’abord en Italie et en Espagne.

L’affaire Alaa Al-Qatrawi s’inscrit dans un contexte déjà tendu autour de l’accueil en France de Palestiniens évacués de Gaza. À l’été 2025, une étudiante gazaouie admise à Sciences Po Lille, Nour Attaalah, avait été accusée de publications antisémites sur les réseaux sociaux. Son inscription avait été annulée, une enquête ouverte à Lille pour apologie du terrorisme et apologie de crime contre l’humanité, et la jeune femme avait finalement quitté la France pour le Qatar.

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Dans la foulée, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot avait annoncé la suspension des évacuations depuis Gaza vers la France, le temps de l’enquête. Cette décision avait elle-même suscité de vives critiques, notamment de la part d’universitaires qui y voyaient une mesure collective frappant l’ensemble des étudiants et chercheurs gazaouis déjà engagés dans des procédures d’accueil.

Crédits photo : Alaa al-Qatrawi (© Alaa al-Qatrawi)

Par Hocine Bouhadjera

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