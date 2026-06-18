Natalie Portman, Philippe Aghion, Kamel Daoud : appel pour une poétesse bloquée à Gaza

21 personnalités demandent au gouvernement français d’accorder un visa à Alaa Al-Qatrawi, poétesse gazaouie lauréate du programme PAUSE, porté par le Collège de France. La mobilisation, publiée dans La Tribune Dimanche, réunit des artistes, écrivains, intellectuels, universitaires et responsables culturels, parmi lesquels Natalie Portman, Élisabeth Badinter, Philippe Aghion, Leïla Slimani, Kamel Daoud, Marc Levy, Delphine Horvilleur, Michel Hazanavicius ou encore Valérie Zenatti.
Le 18/06/2026 à 16:07 par Hocine Bouhadjera
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18/06/2026 à 16:07
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Au centre de l’appel : le sort d’une poétesse reconnue dans le monde arabe, bloquée à Gaza malgré la validation de son accueil en France dans le cadre d’un programme d’urgence destiné aux scientifiques et artistes menacés. Les signataires demandent à l’État français d’« accorder son visa » à Alaa Al-Qatrawi, au nom d’un « principe d’humanité » qui devrait, à leurs yeux, dépasser les frontières et les clivages.
La poétesse a perdu ses quatre enfants dans un bombardement à Khan Younès en décembre 2023. Son cas est devenu, depuis plusieurs mois, le symbole d’un blocage administratif et diplomatique qui touche des lauréats gazaouis du programme PAUSE, dont les dossiers peuvent être validés sans que leur évacuation ou leur arrivée en France soient rendues effectives.
Alaa Al-Qatrawi est une poétesse gazaouie reconnue. Son travail est notamment lié à l’œuvre du grand poète Adonis, qui a lui-même écrit aux autorités françaises pour plaider en faveur de son accueil. Un recueil d’Alaa Al-Qatrawi, Mon papillon qui ne meurt jamais, est paru en France aux éditions Le Temps des Cerises, dans une édition bilingue français-arabe traduite par Nada Ghosn. L’ouvrage est préfacé par Adonis.
Sa situation personnelle a contribué à faire de son dossier un cas particulièrement suivi. La poétesse est toujours à Gaza, alors que plusieurs collectifs et personnalités se mobilisent depuis des mois pour obtenir son évacuation et son installation en France. Le projet d’accueil s’est notamment structuré autour d’un collectif de Dieulefit, dans la Drôme, qui a préparé un dossier dans le cadre du programme PAUSE, avec un hébergement, un accompagnement artistique, professionnel et médical.
Ce collectif avait déjà alerté dans une tribune publiée par Le Monde sur les difficultés administratives rencontrées. Il expliquait avoir déposé le dossier d’Alaa Al-Qatrawi le 26 août 2025. Après plusieurs mois d’examen, le dossier aurait été validé le 26 décembre 2025. Mais cette validation n’a pas débouché sur son évacuation.
C’est ce décalage qui nourrit aujourd’hui l’incompréhension : comment un programme conçu pour répondre à l’urgence peut-il accepter un dossier sans permettre concrètement à la personne concernée de quitter la zone où elle est en danger ?
Le programme PAUSE, pour Programme national d’accueil en urgence des scientifiques et des artistes en exil, a été créé en 2017. Porté par le Collège de France, il soutient des chercheurs et artistes qui ne peuvent plus exercer librement leur activité dans leur pays ou qui sont contraints à l’exil. Il permet leur accueil dans des établissements d’enseignement supérieur, de recherche ou des institutions culturelles en France, avec un accompagnement administratif et professionnel.
Le programme est soutenu par plusieurs ministères français : Enseignement supérieur et Recherche, Intérieur, Europe et Affaires étrangères, Culture. Il a été mobilisé au fil des crises récentes, notamment pour des chercheurs et artistes venus d’Ukraine, d’Afghanistan ou de Gaza.
Le ministère de l’Enseignement supérieur indiquait que PAUSE avait récemment retenu 59 lauréats gazaouis, dont 26 scientifiques, et précisait que 16 d’entre eux étaient encore bloqués à Gaza. De son côté, Télérama rapportait mi-juin que 86 personnes se trouvaient dans une situation comparable autour des visas et évacuations de bénéficiaires du programme.
La tribune publiée dans La Tribune Dimanche n’est pas la première. En novembre 2025, plus de 80 écrivains et personnalités s’étaient déjà mobilisés dans Le Monde pour demander aux autorités françaises d’user de leurs prérogatives afin que la poétesse puisse trouver refuge en France. Parmi les signataires figuraient notamment Abdellatif Laâbi, Leïla Slimani, Dominique Eddé et Hervé Le Tellier.
En avril 2026, de nouveaux soutiens, issus du collectif de Dieulefit, publiaient une tribune pour dénoncer une situation devenue incompréhensible : la suspension de l’évacuation des Gazaouis vers la France aurait été levée, mais sans effet concret sur le dossier d’Alaa Al-Qatrawi. Les auteurs y formulaient une question devenue centrale : que faire lorsqu’il n’y a plus d’interdiction explicite, mais toujours aucune évacuation effective ?
La dernière tribune élargit encore le cercle de soutien. Ses 21 signataires appartiennent à des horizons très différents : Philippe Aghion, professeur au Collège de France et Prix Nobel d’économie ; Élisabeth Badinter, philosophe ; Abdennour Bidar et André Comte-Sponville, philosophes ; Kamel Daoud, Hakim El Karoui, Marc Fontecave, Michel Hazanavicius, Delphine Horvilleur, Agnès Jaoui, Marc Levy, Denis Olivennes, Natalie Portman, Constance Rivière, Thomas Römer, Anne Roumanoff, Leïla Slimani, Elias Sanbar, Fabienne Servan-Schreiber, Mathieu Yon et Valérie Zenatti.
Leur demande est simple : que la France honore l’accueil prévu dans le cadre de PAUSE et permette légalement à Alaa Al-Qatrawi de rejoindre un lieu d’hospitalité et de reconnaissance.
Le gouvernement a déjà été interrogé sur le blocage de l’évacuation des lauréats palestiniens du programme PAUSE depuis Gaza. Dans une réponse publiée au Journal officiel du Sénat le 29 janvier 2026, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a reconnu « l’extrême difficulté » des évacuations organisées depuis avril 2025.
Le ministère évoquait aussi de nouvelles procédures de contrôle des profils, mises en place après une enquête interministérielle menée durant l’été. Il assurait que ses services poursuivaient leurs efforts pour permettre la sortie de Gaza des lauréats du programme PAUSE et de leurs ayants droit, tout en affirmant rester mobilisé pour que les chercheurs et artistes gazaouis puissent rejoindre la France.
Pour les soutiens d’Alaa Al-Qatrawi, cette explication ne suffit plus. Ils pointent l’écart entre la validation du dossier et l’absence de solution concrète. Ils rappellent aussi que d’autres pays européens ont réussi à accueillir des Gazaouis, et que deux lauréats de PAUSE auraient obtenu leurs visas pour la France après avoir été accueillis d’abord en Italie et en Espagne.
L’affaire Alaa Al-Qatrawi s’inscrit dans un contexte déjà tendu autour de l’accueil en France de Palestiniens évacués de Gaza. À l’été 2025, une étudiante gazaouie admise à Sciences Po Lille, Nour Attaalah, avait été accusée de publications antisémites sur les réseaux sociaux. Son inscription avait été annulée, une enquête ouverte à Lille pour apologie du terrorisme et apologie de crime contre l’humanité, et la jeune femme avait finalement quitté la France pour le Qatar.
À LIRE - “La poésie arabe exprime des expériences humaines universelles”
Dans la foulée, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot avait annoncé la suspension des évacuations depuis Gaza vers la France, le temps de l’enquête. Cette décision avait elle-même suscité de vives critiques, notamment de la part d’universitaires qui y voyaient une mesure collective frappant l’ensemble des étudiants et chercheurs gazaouis déjà engagés dans des procédures d’accueil.
Crédits photo : Alaa al-Qatrawi (© Alaa al-Qatrawi)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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La librairie Sauramps, institution culturelle de Montpellier, a été placée en redressement judiciaire le lundi 15 juin par le tribunal de commerce de Montpellier. L’entreprise, qui célèbre ses 80 ans d’existence, obtient une période d’observation de trois semaines afin d’évaluer la viabilité de son activité. En état de cessation des paiements, elle n’était plus en mesure de régler ses dettes ni de commander de nouveaux livres.
16/06/2026, 17:23
François Gall, romancier, journaliste, producteur et réalisateur, est mort le 13 juin 2026 à Paris, à l’âge de 103 ans. Son nom reste attaché à la télévision, notamment à la série documentaire Des trains pas comme les autres, qu’il créa avec Bernard d’Abrigeon. Mais son parcours fut aussi profondément lié au livre, au récit populaire, au roman d’aventures, à la bande dessinée et à une certaine idée de la narration au long cours.
16/06/2026, 16:18
Rennes aura bientôt la chance d'accueillir une nouvelle librairie-café, Les Gamineries, installée entre les quartiers Saint-Hélier et Francisco Ferrer. Léa Brissy poursuit ses recherches d'un local adapté pour faire de son commerce « un lieu de partage, de lien et d'animation », et vise une ouverture en fin d'année.
16/06/2026, 13:28
Kadokawa, groupe japonais d’édition et de divertissement basé à Tokyo, a reçu le 11 juin dernier une recommandation de la Japan Fair Trade Commission (JFTC) pour violation de la loi encadrant les transactions avec les travailleurs indépendants. L’autorité japonaise de la concurrence lui reproche d’avoir commandé des prestations liées à ses publications sans en définir clairement toutes les conditions, mais aussi de ne pas avoir réglé 113 prestataires dans les délais impartis.
16/06/2026, 13:12
Première monographie de l’illustrateur Adabana Bloom, cet ouvrage célèbre un univers nostalgique à l’érotisme vintage, qui vacille entre légèreté et mélancolie, parsemées d’une touche d’humour noir. Enrichie d’une préface et d’une interview de l’artiste inédites, cette édition bilingue a donc pour ambition de faire découvrir à un large public l’univers singulier de cet artiste discret, et l’héroïne qui traverse son œuvre, incarnant sous de multiples facettes l’esthétique de l’ère Shōwa, et plus particulièrement l’époque — faussement libre et insouciante — de la bulle économique.
16/06/2026, 12:30
Bibliothèque associative située à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, la Petite Bibliothèque Ronde espère collecter 40.000 € d'ici la fin du mois de septembre prochain, par un appel aux dons. L'établissement historique, ouvert en 1965, peine à s'acquitter du loyer de l'antenne temporaire où il est installé depuis 2018.
16/06/2026, 12:04
Le Börsenverein, principale organisation allemande du livre, intervient dans le débat national sur la TVA. Son directeur général, Peter Kraus vom Cleff, alerte contre l’hypothèse d’une hausse du taux réduit appliqué aux livres, alors que plusieurs scénarios fiscaux circulent en Allemagne.
16/06/2026, 11:34
HarperCollins réorganise son édition grand public aux États-Unis autour de sept pôles. Annoncé le 4 juin, ce nouvel organigramme installe la première grande décision de Liate Stehlik depuis sa nomination à la tête de HarperCollins U.S. Trade, sans licenciements signalés par l’éditeur.
16/06/2026, 11:24
Une des plus anciennes librairies de Dinan (Côtes-d'Armor) est en difficulté. La librairie Les Rouairies, située au 15, rue des Rouairies, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Malo, le 9 juin dernier.
16/06/2026, 10:35
Après le succès de Grimoires & Chaussettes, Axelle Colau et Fae Coeurlam reviennent avec le deuxième opus de la saga des Grimoires : Grimoires & Potimarrons. Le duo frappe encore avec un livre aux finitions soignées, aux illustrations féériques et à l’histoire lumineuse. La campagne de précommandes a commencé en fanfare sur Ulule, atteignant les 1000% en seulement 12 heures !
16/06/2026, 10:15
Le Centre présidentiel Obama ouvrira au public le 19 juin 2026 à Chicago, dans Jackson Park, au sud de la ville. Plus de dix ans après le choix de la ville pour accueillir ce lieu consacré au 44e président des États-Unis, le projet arrive à son terme sous la forme d’un vaste campus de près de 8 hectares, réunissant musée, bibliothèque publique, espaces verts, équipements sportifs, lieux de débat et dispositifs d’archives numériques.
15/06/2026, 17:51
Le Kennedy Center de Washington n’affiche plus le nom de Donald Trump depuis samedi 13 juin. La prestigieuse salle de spectacles a appliqué une décision de justice fédérale qui invalidait l’appellation adoptée en décembre 2025 par son conseil d’administration. Le juge Christopher Cooper a estimé qu’une telle modification relevait du Congrès, le centre étant un mémorial national dédié à John F. Kennedy.
15/06/2026, 17:24
La société Les Éditions de l'Équinoxe avait été condamnée en première instance, en 2021, par le tribunal judiciaire de Marseille, et cette décision a été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, fin mai. Elle s'est bien rendue coupable, aux yeux de la justice, d'un manquement à son obligation de payer les droits d'auteurs afférents à un ouvrage publié par une maison d'édition qu'elle avait rachetée.
15/06/2026, 17:00
La mairie de Toulouse a ouvert un examen déontologique concernant Bertrand Le Digabel, bibliothécaire municipal au sein du réseau des bibliothèques de la Ville, également fondateur et responsable des éditions Auda Isarn. Cette maison d’édition toulousaine publie ou republie des auteurs et des ouvrages liés aux mouvances nationaliste, identitaire, collaborationniste ou néonazie.
15/06/2026, 16:59
Le phénomène inquiète tout particulièrement le Syndicat de la librairie française (SLF) : ces dernières années, de plus en plus de librairies sont prises pour cibles en raison de leur sélection d'ouvrages ou d'affichages en vitrine. L'« engagement » des commerces du livre est-il devenu condamnable ? Et quels sont ses effets sur sa clientèle ?
15/06/2026, 15:05
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
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