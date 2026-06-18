Le corps, ses récits et ses silences au festival Place aux Livres

L’événement est présenté comme le premier festival littéraire du quartier de la Place des Fêtes. Il s’adresse à différents publics, adultes, adolescent·es et enfants, à travers une programmation construite sur une journée. Les activités ont eu lieu à la Médiathèque James Baldwin, au Centre Paris Anim’ Place des Fêtes et au Cabanon de la Place des Fêtes, également appelé CAPLA.

Rim Battal, Anne Bourrassé, Pauline Delabroy-Allard, Mathilde Forget, Cloé Korman, Grace Ly, Isabelle Pandazopoulos, Séphora Pondi, Emmanuelle Richard, Noah Truong et Maaï Youssef figuraient parmi les invité·es. Les échanges ont porté sur plusieurs approches du corps dans les récits littéraires. Les rencontres avaient notamment pour titres « Naissance d’un corps », « Corps visible, corps invisibilisé », « Le corps amoureux » et « Corps refusés : les artistes femmes et les minorités de genre dans l’art ».

Ces tables rondes ont abordé la représentation des corps dans des récits intimes et collectifs. Le thème retenu permettait de traiter à la fois de visibilité, d’identité, de désir et de place sociale. La programmation associait ainsi des formats de discussion, de lecture et de création.

Des ateliers et un volet jeunesse intégrés à la programmation

Un atelier d’écriture a été animé par deux étudiantes du master de création littéraire de l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Il proposait aux participant·es d’expérimenter l’écriture dans un cadre collectif. L’école Les Mots a également mis à disposition un atelier d’écriture libre, accessible par un distributeur de consignes sur le site du festival.

Le volet jeunesse comprenait une rencontre-atelier d’écriture destinée aux 12-16 ans avec l’autrice Isabelle Pandazopoulos. Pour les plus jeunes, le programme prévoyait « Place aux histoires », un temps consacré à des lectures d’albums jeunesse. Ces propositions visaient à associer plusieurs générations à la journée littéraire.

Un jury de jeunes avait été constitué avant le festival pour participer à la sélection des textes reçus dans le cadre de leur appel à textes. Celui-ci était ouvert à toutes les participations et invitait à écrire sur le thème « Un corps en son monde ». Au total, plus de 235 textes ont été envoyés.

La journée s’est terminée par une lecture publique des textes lauréats. Elle s’est poursuivie avec une performance littéraire et musicale autour du recueil de poésies X et Excès de Rim Battal, avec Rim Battal et Isa Stragliati. Les livres des écrivain·es invité·es étaient proposés à la vente tout au long de la journée par la librairie L’Atelier, également partenaire de l’événement et associée à l’animation des entretiens.

Crédit photo : Performance de l'autrice Rim Battal et de la musicienne Isa Stragliati autour du recueil de poésies X et Excès de Rim Battal (© Julien Pebrel)

Par Ewen Berton

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