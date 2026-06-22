Conditionnalité de la DGD, formation... Comment améliorer l'accessibilité des bibliothèques ?

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances introduisait des obligations relatives à l'accessibilité pour les sites internet publics, ce qui inclut donc les portails des bibliothèques territoriales et tous les services qu'elles peuvent proposer.

Parmi les dispositions en vigueur, la déclaration d'accessibilité, obligatoire, qui doit être affichée sur chaque site : elle renseigne sur l’état de conformité (totale, partielle ou non conforme), signale les contenus non accessibles et précise les dispositifs d’assistance et de contact. Une mention, donc, qui n'engage pas forcément à engager des travaux d'accessibilité.

Cette simple obligation, d'après le dernier Baromètre de l'accessibilité numérique en lecture publique, mené par le ministère de la Culture, n'est quasiment jamais respectée : « Moins de 2 % de l’échantillon affiche une mention accessibilité en page d’accueil, obligatoire depuis septembre 2019 », soulignait la rue de Valois.

Devant les bibliothécaires réunis à l'occasion du congrès de l'ABF, Jérôme Belmon, chef du département des bibliothèques du ministère de la Culture, a reconnu que « les bibliothèques publiques ne sont pas à la hauteur des attentes de nos citoyens atteints de handicaps ». Comme les pouvoirs publics l'avaient annoncé dans nos colonnes, une conditionnalité des aides liées à la DGD sera donc mise en place, « à titre exploratoire », dès 2027.

Concrètement, les bibliothèques qui candidatent pour l'obtention des subventions accordées dans le cadre du concours particulier de la DGD devront se conformer à cette obligation d'affichage de la mention accessibilité en page d'accueil. Dans le cas contraire, « toute demande sera d'emblée rejetée, et pas même examinée », a souligné Jérôme Belmon.

Faire connaitre la loi et former les professionnels

« Moins de 2 % des bibliothèques qui se conforment à cette obligation, c'est anormal, il faut agir », nous précise Jérôme Belmon, qui estime que la situation s'explique par « une méconnaissance des règles ». La mesure de conditionnalité ira donc de pair avec un plan national de formation des bibliothécaires et documentalistes aux questions d’accessibilité, mené avec les organismes de formation et qui occupera les services du ministère dès ce second semestre 2026. « Cette formation sera plus poussée auprès des référents handicap, qu’il faut multiplier dans les établissements », précise le chef du département des bibliothèques.

Un guide sera également publié pour outiller les professionnels sur l’accessibilité des bibliothèques, faire connaitre les obligations, les problématiques et les solutions. Information et formation ne se limiteront pas aux professionnels de la lecture publique. « Les services informatiques des collectivités doivent aussi être sensibilisés à ces questions d’accessibilité, parce qu’elles concernent tous leurs services et pas seulement les bibliothèques », souligne-t-il.

Les annonces du ministère de la Culture concernent, de fait, les bibliothèques territoriales uniquement. Mais « tous les sites publics sont soumis à ces obligations d’affichage de l’accessibilité, les portails des bibliothèques universitaires comme ceux des établissements territoriaux ou encore les pages des bibliothèques sur les sites des mairies », rappelle Hélène Kudzia, coresponsable de la Commission AccessibilitéS de l'ABF et responsable du pôle médiation et action culturelle de la Médiathèque Musicale de Paris.

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L'ABF « salue cette conditionnalité des aides, qui permet enfin de passer à la vitesse supérieure sur ces problématiques que l’on traine depuis des années », poursuit-elle en soulignant elle aussi que les directions des systèmes d’information (DSI) des collectivités doivent être sensibilisées à ces questions. « Les professionnels de la lecture publique doivent donc être informés de la législation, mais aussi convaincre la DSI qu'il faut agir, ce qui peut parfois être compliqué. »

Si elle se félicite du changement de méthode que représente la conditionnalité des aides — l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) peut en effet infliger des amendes, mais n'a pour l'instant émis que des rappels à la loi —, dans une logique d'information et d'acculturation, Hélène Kudzia interroge tout de même l'enjeu financier derrière la mise en conformité, étape suivante pour améliorer l'accessibilité. « Un audit d'accessibilité pour l'ensemble des services municipaux peut représenter un frein financier pour une mairie », signale-t-elle.

« Je ne pense pas qu’il y ait de problème de moyens, car la DGD aide sur beaucoup de choses », estime pour sa part Jérôme Belmon, qui évoque de son côté la nécessaire accessibilité des produits mis sur le marché par les fournisseurs, « qui ont fait des efforts, mais aussi de l'affichage, parfois ». Le ministère envisage ainsi la création d'un « dispositif indépendant » pour tester les niveaux d'accessibilité des outils et systèmes informatiques mis sur le marché, « afin de s'assurer que le parcours d'accessibilité n'est pas rompu ».

Rappelons que cette conditionnalité des aides de la DGD ne concernera évidemment que les établissements de lecture publique qui peuvent y prétendre et qui s'étendent donc sur une surface supérieure à 100 m2, comme le notait le bureau national de l'ABF. Autrement dit, une partie non négligeable des établissements de prêt et des collectivités passeront à côté de cette incitation.

Un portail qui peine à s'ouvrir

Jérôme Belmon a également fixé, en ouverture du congrès de l'ABF, la mise en ligne du Portail national de l'édition accessible et adaptée au début d'année 2029. « Nous sommes partis sur un projet trop ambitieux, ce que nous reconnaissons, et nous partons donc sur un changement méthodologique », nous a-t-il précisé pour justifier l'important retard pris par cette plateforme, qui s'appuie sur les services de la Bibliothèque nationale de France et devrait à l'origine être mise en ligne en 2026.

Cette plateforme avait ainsi l'ambition, à l'origine, de trois fonctionnalités. D'une part, donner accès à un catalogue des ouvrages nativement accessibles, produits par les éditeurs. D'autre part, d'offrir un accès direct — mais uniquement pour les bénéficiaires de l'exception handicap — aux livres adaptés par les associations et autres organismes spécialisés.

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Enfin, le Portail aurait aussi donné la possibilité, en cas de manque d'une version accessible sur un titre particulier, d'en demander l'adaptation. « Toute cette chaine était très complète, mais aussi très complexe », nous indique Jérôme Belmon. « Nous avons donc pris le parti de procéder étape par étape, plutôt que de prétendre tout livrer d’un coup aujourd’hui. » Le premier objectif serait donc le catalogue des livres adaptés par les organismes spécialisés, puisque le Fichier Exhaustif du Livre (FEL) peut déjà renseigner quant à l'accessibilité native des titres publiés par les éditeurs.

La Conférence nationale sur le handicap, le 25 juin prochain, doit être l'occasion pour Emmanuel Macron de fournir plus de détails sur cette plateforme longtemps attendue. Le financement du portail semble a priori confirmé, alors que l'inquiétude restait vive sur ce point.

Photographie : illustration diffusée par le ministère de la Culture pour l'opération « Biblis en folie » (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

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Par Antoine Oury

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