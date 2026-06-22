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Conditionnalité de la DGD, formation... Comment améliorer l'accessibilité des bibliothèques ?

À l'occasion du congrès annuel de l'Association des Bibliothécaires de France (ABF), le ministère de la Culture a confirmé la conditionnalité des aides du concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD) au respect des obligations relatives à la déclaration d’accessibilité et au schéma pluriannuel d’accessibilité, à partir de 2027. Et annoncé une nouvelle date pour l'ouverture du Portail national de l'édition accessible et adaptée, repoussée à 2029.

Le 22/06/2026 à 09:55 par Antoine Oury

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Publié le :

22/06/2026 à 09:55

Antoine Oury

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La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances introduisait des obligations relatives à l'accessibilité pour les sites internet publics, ce qui inclut donc les portails des bibliothèques territoriales et tous les services qu'elles peuvent proposer.

Parmi les dispositions en vigueur, la déclaration d'accessibilité, obligatoire, qui doit être affichée sur chaque site : elle renseigne sur l’état de conformité (totale, partielle ou non conforme), signale les contenus non accessibles et précise les dispositifs d’assistance et de contact. Une mention, donc, qui n'engage pas forcément à engager des travaux d'accessibilité.

Cette simple obligation, d'après le dernier Baromètre de l'accessibilité numérique en lecture publique, mené par le ministère de la Culture, n'est quasiment jamais respectée : « Moins de 2 % de l’échantillon affiche une mention accessibilité en page d’accueil, obligatoire depuis septembre 2019 », soulignait la rue de Valois.

Devant les bibliothécaires réunis à l'occasion du congrès de l'ABF, Jérôme Belmon, chef du département des bibliothèques du ministère de la Culture, a reconnu que « les bibliothèques publiques ne sont pas à la hauteur des attentes de nos citoyens atteints de handicaps ». Comme les pouvoirs publics l'avaient annoncé dans nos colonnes, une conditionnalité des aides liées à la DGD sera donc mise en place, « à titre exploratoire », dès 2027.

Concrètement, les bibliothèques qui candidatent pour l'obtention des subventions accordées dans le cadre du concours particulier de la DGD devront se conformer à cette obligation d'affichage de la mention accessibilité en page d'accueil. Dans le cas contraire, « toute demande sera d'emblée rejetée, et pas même examinée », a souligné Jérôme Belmon.

Faire connaitre la loi et former les professionnels

« Moins de 2 % des bibliothèques qui se conforment à cette obligation, c'est anormal, il faut agir », nous précise Jérôme Belmon, qui estime que la situation s'explique par « une méconnaissance des règles ». La mesure de conditionnalité ira donc de pair avec un plan national de formation des bibliothécaires et documentalistes aux questions d’accessibilité, mené avec les organismes de formation et qui occupera les services du ministère dès ce second semestre 2026. « Cette formation sera plus poussée auprès des référents handicap, qu’il faut multiplier dans les établissements », précise le chef du département des bibliothèques.

Un guide sera également publié pour outiller les professionnels sur l’accessibilité des bibliothèques, faire connaitre les obligations, les problématiques et les solutions. Information et formation ne se limiteront pas aux professionnels de la lecture publique. « Les services informatiques des collectivités doivent aussi être sensibilisés à ces questions d’accessibilité, parce qu’elles concernent tous leurs services et pas seulement les bibliothèques », souligne-t-il.

Les annonces du ministère de la Culture concernent, de fait, les bibliothèques territoriales uniquement. Mais « tous les sites publics sont soumis à ces obligations d’affichage de l’accessibilité, les portails des bibliothèques universitaires comme ceux des établissements territoriaux ou encore les pages des bibliothèques sur les sites des mairies », rappelle Hélène Kudzia, coresponsable de la Commission AccessibilitéS de l'ABF et responsable du pôle médiation et action culturelle de la Médiathèque Musicale de Paris.

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L'ABF « salue cette conditionnalité des aides, qui permet enfin de passer à la vitesse supérieure sur ces problématiques que l’on traine depuis des années », poursuit-elle en soulignant elle aussi que les directions des systèmes d’information (DSI) des collectivités doivent être sensibilisées à ces questions. « Les professionnels de la lecture publique doivent donc être informés de la législation, mais aussi convaincre la DSI qu'il faut agir, ce qui peut parfois être compliqué. »

Si elle se félicite du changement de méthode que représente la conditionnalité des aides — l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) peut en effet infliger des amendes, mais n'a pour l'instant émis que des rappels à la loi —, dans une logique d'information et d'acculturation, Hélène Kudzia interroge tout de même l'enjeu financier derrière la mise en conformité, étape suivante pour améliorer l'accessibilité. « Un audit d'accessibilité pour l'ensemble des services municipaux peut représenter un frein financier pour une mairie », signale-t-elle.

« Je ne pense pas qu’il y ait de problème de moyens, car la DGD aide sur beaucoup de choses », estime pour sa part Jérôme Belmon, qui évoque de son côté la nécessaire accessibilité des produits mis sur le marché par les fournisseurs, « qui ont fait des efforts, mais aussi de l'affichage, parfois ». Le ministère envisage ainsi la création d'un « dispositif indépendant » pour tester les niveaux d'accessibilité des outils et systèmes informatiques mis sur le marché, « afin de s'assurer que le parcours d'accessibilité n'est pas rompu ».

Rappelons que cette conditionnalité des aides de la DGD ne concernera évidemment que les établissements de lecture publique qui peuvent y prétendre et qui s'étendent donc sur une surface supérieure à 100 m2, comme le notait le bureau national de l'ABF. Autrement dit, une partie non négligeable des établissements de prêt et des collectivités passeront à côté de cette incitation.

Un portail qui peine à s'ouvrir

Jérôme Belmon a également fixé, en ouverture du congrès de l'ABF, la mise en ligne du Portail national de l'édition accessible et adaptée au début d'année 2029. « Nous sommes partis sur un projet trop ambitieux, ce que nous reconnaissons, et nous partons donc sur un changement méthodologique », nous a-t-il précisé pour justifier l'important retard pris par cette plateforme, qui s'appuie sur les services de la Bibliothèque nationale de France et devrait à l'origine être mise en ligne en 2026.

Cette plateforme avait ainsi l'ambition, à l'origine, de trois fonctionnalités. D'une part, donner accès à un catalogue des ouvrages nativement accessibles, produits par les éditeurs. D'autre part, d'offrir un accès direct — mais uniquement pour les bénéficiaires de l'exception handicap — aux livres adaptés par les associations et autres organismes spécialisés.

À LIRE - Contre la censure en bibliothèque, “l'inscription dans la loi ne suffit probablement pas

Enfin, le Portail aurait aussi donné la possibilité, en cas de manque d'une version accessible sur un titre particulier, d'en demander l'adaptation. « Toute cette chaine était très complète, mais aussi très complexe », nous indique Jérôme Belmon. « Nous avons donc pris le parti de procéder étape par étape, plutôt que de prétendre tout livrer d’un coup aujourd’hui. » Le premier objectif serait donc le catalogue des livres adaptés par les organismes spécialisés, puisque le Fichier Exhaustif du Livre (FEL) peut déjà renseigner quant à l'accessibilité native des titres publiés par les éditeurs.

La Conférence nationale sur le handicap, le 25 juin prochain, doit être l'occasion pour Emmanuel Macron de fournir plus de détails sur cette plateforme longtemps attendue. Le financement du portail semble a priori confirmé, alors que l'inquiétude restait vive sur ce point.

Photographie : illustration diffusée par le ministère de la Culture pour l'opération « Biblis en folie » (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

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Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com

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Le guide grand public le plus complet en langue française pour se familiariser avec l’univers des bolets, ces champignons à tubes dont font partie les fameux cèpes, si prisés des cueilleurs et des gastronomes. Un livre accessible aux débutants, richement illustré, avec des clés de détermination précises, des schémas illustratifs, des photographies légendées et les confusions possibles pour chaque espèce.

22/06/2026, 10:00

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Les libraires de la rue Al-Mutanabbi, à Bagdad, dépassés par les événements

Dans la rue Al-Mutanabbi, marché historique du livre à Bagdad, les libraires décrivent une chute sévère des ventes. Le reportage, publié par Arab News le 11 juin, met en cause la concurrence les versions numériques, les réseaux sociaux, la baisse du pouvoir d’achat et l’érosion des habitudes de lecture longue. Des préoccupations assez peu éloignées de leurs confrères occidentaux...

21/06/2026, 22:52

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Le Bureau des Âmes : quand l’au-delà se heurte à la phobie administrative

Dans Le Bureau des Âmes, Phébé Leroyer-Roussel imagine un Paris où les morts ont leurs procédures, les faucheuses leurs dossiers, et les vivants leurs enquêtes criminelles. Après La Dame en noir, le tome 2, Les Âmes Jumelles, poursuit la traque du Foudroyeur avec Mathieu Bonnaire et Prudence Lacroix. Publiée aux Éditions Octoquill, cette saga de thriller fantastique mêle polar, au-delà, humour et satire sociale dans une campagne Ulule pensée pour offrir une édition collector soignée.

21/06/2026, 10:00

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Quelle confidentialité en bibliothèque pour les mineurs ?

Aux États-Unis, le débat sur les bibliothèques s’étend des livres contestés aux données de lecture des mineurs. Une chronique de Book Riot du 12 juin signale plusieurs initiatives législatives, dont une loi entrée en vigueur au New Hampshire et des textes déposés dans l’Iowa, face aux principes de confidentialité défendus par l’American Library Association.

20/06/2026, 17:49

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À Chinguetti, un gardien veille sur 1400 manuscrits du désert

Basé dans le nord de la Mauritanie, Muhammad Gholam el-Habot conserve environ 1400 manuscrits dans une bibliothèque familiale. Un reportage consacré à ce gardien éclaire la fragilité des bibliothèques du désert et l’urgence de leur conservation.

 

20/06/2026, 17:37

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Une romantasy au cœur d'une académie de magie

C’est une romantasy au cœur d’une académie de magie pour Faé entouré de dragon. Avec une protagoniste qui intègre l’école en tant qu’assistante d’un professeur de potion et étude des dragons. Mais son destin va basculer quand elle va croiser le regard d’un dragon dangereux. 

20/06/2026, 09:00

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Les Éditions Le Héron d’Argent cessent leur activité : “Jusqu’à il y a quelques jours, nous y avons cru”

Les Éditions Le Héron d’Argent, fondées par Vanessa Callico, annoncent la cessation de leur activité à la fin du mois de juin 2026. Après presque 13 années d’existence, la maison spécialisée dans les littératures de l’imaginaire francophone dit avoir pris sa décision le 1er juin, au terme d’une « analyse lucide de la situation actuelle du marché du livre ».

19/06/2026, 17:51

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“La plus grande librairie indépendante de Grande-Bretagne” a ouvert ses portes

L’ouverture ne concerne pas New York, mais York, dans le nord de l’Angleterre. Topping & Company a inauguré sa nouvelle librairie le 5 juin dernier. Installée à l’angle de Museum Street et Blake Street, face à York Minster, la maison présente cette nouvelle implantation comme « la plus grande librairie indépendante de Grande-Bretagne ». 

19/06/2026, 14:25

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La société Hikari Éditions placée en liquidation judiciaire

Fondée en 2013 par Anthony Dufour, fondateur et gérant du groupe Hikari, la maison Hikari Éditions a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lille Métropole, a appris ActuaLitté. Les dernières parutions remontent à 2024.

19/06/2026, 12:11

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Les Éditions Mira : un espace dédié aux albums tout en image et à la créativité en plein cœur de Clermont-Ferrand !

Les Éditions MIRA est un projet unique basé en plein cœur de Clermont-Ferrand. Nous sommes une maison d’édition et une librairie spécialisée dans les albums tout en image (sans texte) et nous proposons également des ateliers créatifs et lecture pour petits et grands !

19/06/2026, 11:00

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Une loi pour restituer le Codex Azcatitlan et le Codex Borbonicus au Mexique

Une proposition de loi, déposée au Sénat par Mathilde Ollivier, sénatrice représentant les Français établis hors de France (groupe Écologiste - Solidarité et Territoires) et vice-présidente de la commission des affaires européennes, suggère de restituer au Mexique deux manuscrits majeurs. Rendre le Codex Azcatitlan, conservé par la Bibliothèque nationale de France, et le Codex Borbonicus, qui se trouve dans les collections de la bibliothèque de l’Assemblée nationale, marquerait la reconnaissance « du droit des peuples à leur héritage culturel ».

19/06/2026, 10:31

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Tertium Éditions engage sa « Renaissance » depuis Cajarc par le financement participatif

Après avoir surmonté un redressement judiciaire complexe lié à la défaillance de son ancien distributeur, la maison d’édition indépendante Tertium Éditions, portée par son emblématique « éditeur-ouvrier » Régis Blanchard, annonce le lancement d’une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule.

19/06/2026, 10:00

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Contre la censure en bibliothèque, “l'inscription dans la loi ne suffit probablement pas”

Le congrès 2026 de l'Association des bibliothécaires de France s'est choisi comme thématique principale l'« hospitalité », mais la profession n'ignore rien des pressions qui pèsent, en 2026, sur les libertés d'acquisition, de création et de programmation. Si les établissements sont protégés de « toutes formes de censure » par la loi de 2021 relative aux bibliothèques, le combat est loin d'être gagné.

18/06/2026, 15:39

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Le CFC crée un secrétariat général et réorganise ses directions

Le CFC modifie son organisation pour accompagner les auteurs et les éditeurs face à l’évolution des usages des contenus de presse et de livre. La nouvelle structure passe par la création d’un poste de secrétaire générale confié à Léa Boccara, ainsi que par la répartition des licences entre deux directions spécialisées.

18/06/2026, 12:51

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Un inédit de Marguerite Yourcenar paraîtra chez Gallimard en septembre

Un inédit de Marguerite Yourcenar rejoindra les librairies à la rentrée. Intitulé Traversée sur le Bathory – 1964, ce court récit paraîtra le 3 septembre 2026 chez Gallimard, dans la collection Hors-série Littérature. Pour les lecteurs de l’autrice de Mémoires d’Hadrien et de L’Œuvre au noir, la publication donne accès à un fragment encore inconnu d’une œuvre traversée par le voyage, la mémoire historique et l’observation du réel.

18/06/2026, 12:33

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Jean-Claude Meyer, l’ami des livres et de la BnF, est mort

La Bibliothèque nationale de France annonce la disparition de Jean-Claude Meyer, président du Cercle de la BnF, mort le 12 juin, à quelques jours de son 81e anniversaire. L’institution fait part de sa tristesse et de son émotion, saluant la mémoire d’un homme engagé de longue date à son service.

18/06/2026, 11:40

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Le webtoon français tient sa première association professionnelle, qui veut structurer la filière

Le webtoon, bande dessinée numérique conçue pour une lecture verticale sur smartphone et diffusée principalement via des plateformes en ligne, dispose désormais en France d’une association professionnelle nationale. Lancée officiellement au début du mois de juin 2026, Protoon se présente comme la première structure française dédiée à la structuration de cette filière.

18/06/2026, 11:25

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La Bibliothèque nationale du Brésil récupère 48 fascicules volés

La Fundação Biblioteca Nacional, à Rio de Janeiro, a réintégré 48 fascicules rares précédemment volés dans ses collections. Le lot comprend des numéros de O Tico-Tico de 1908, de O Nacional de 1873 et de Romântica de 1969.

18/06/2026, 10:37

Magazines, mangas : quand le transport pèse lourd dans les comptes

Nippan Group Holdings, l’un des principaux intermédiaires du livre au Japon, publie des comptes 2025 dans le rouge. Le groupe accuse un recul de son chiffre d’affaires consolidé et une perte nette, tandis que l’activité de distribution, frappée par la baisse des magazines, des mangas et la hausse du transport, creuse ses pertes.

18/06/2026, 10:37

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La revue 303 part à la plage

Lieu de vacances, de liberté, de mémoire et de transformations, la plage est un espace profondément culturel. Derrière le sable et les horizons marins se dessinent des histoires sociales, politiques, écologiques et artistiques. La revue 303 vous invite à explorer la plage autrement à travers ce nouveau numéro de 96 pages, à paraître en juillet 2026. Une plage comme un territoire vivant, traversé par les imaginaires, les usages et les mutations du monde contemporain.

18/06/2026, 10:00

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Pierre Kosciusko-Morizet prépare le retour de PriceMinister avec Rakuten France

Pierre Kosciusko-Morizet se serait donc positionné pour reprendre Rakuten France, avec le fonds Verdoso et Fabien Versavau, ancien patron de la filiale. Derrière le possible retour de la marque PriceMinister, le dossier touche aussi le livre d’occasion, segment où l’ex-place de marché française conserve une présence forte.

17/06/2026, 17:06

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Carlo Ginzburg, l’historien des traces et des vies minuscules, est mort

L’historien italien Carlo Ginzburg est mort à Bologne, à l’âge de 87 ans. Figure majeure de l’historiographie contemporaine, il aura profondément transformé la manière de raconter le passé, en déplaçant le regard vers les marges, les archives judiciaires, les croyances populaires, les détails apparemment secondaires et les indices presque invisibles. 

17/06/2026, 15:49

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L'Avocate du Vampire : et si la première femme avocate du pays devait défendre un vampire accusé de meurtres ?

Comment résister au charme du diable quand on doit le défendre ? Voilà la question que se pose Alice Doublier dans son nouveau livre L’Avocate du Vampire, actuellement en campagne sur Ulule. L’histoire raconte le destin d’Evelyn Fyfe, première femme avocate du pays qui doit défendre un vampire accusé de meurtres.

17/06/2026, 15:00

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Grandes ou petites bibliothèques, “ce qui nous lie, c'est l'accueil”

Le congrès annuel de l'Association des Bibliothécaires de France s'est ouvert, ce mercredi 17 juin, sur une série d'allocutions autour de la thématique choisie pour cette 71e édition, l'hospitalité. Dans une période « complexe », l'organisation entend « laisser la place au débat ».

17/06/2026, 14:43

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Suisse : la librairie et l'éditeur de l’année dévoilés

Le Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband a distingué la librairie BUK, à Lucerne, et l’Autismusverlag, à Saint-Gall, comme librairie et éditeur suisses de l’année 2026. Le palmarès, annoncé le 8 juin à Berne, consacre une librairie-café ancrée localement et une maison spécialisée dans l’autisme.

17/06/2026, 12:10

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Un redressement fiscal de 250 000 € pour l'association d'Alain Soral

Égalité et Réconciliation, l'association du polémiste d'extrême droite Alain Soral, condamné pour « injures raciales », « négationnisme », « apologie de crime de guerre » ou « propos homophobes », est visée par l'administration fiscale, qui lui réclame un montant de 250.525 €. La direction régionale des finances publiques estime en effet que la gestion de l'association ne présente pas « un caractère désintéressé »...

17/06/2026, 12:09

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Aux États-Unis, la censure des livres change de terrain

Aux États-Unis, la bataille autour des livres censurés déborde désormais les listes d’ouvrages retirés. Dans le Tennessee, Roots revient en bibliothèque scolaire après une vive controverse. En Arizona, une bibliothèque perd un financement fédéral après des animations drag. Au Texas, le READER Act revient devant la justice. Pour les éditeurs et libraires, l’accès au marché scolaire devient un terrain juridique, financier et politique.

17/06/2026, 11:46

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Facture dématérialisée : Dilicom et OPlibris proposent une solution aux éditeurs

Dilicom et OPlibris organisent, lundi 22 juin de 10h à 12h, un webinaire consacré à la facturation dématérialisée. Les deux structures entendent présenter aux maisons d’édition une solution adaptée aux usages professionnels du secteur du livre.

17/06/2026, 11:39

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