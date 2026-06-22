Le grand guide illustré des bolets de France

Ce livre est né du travail d’un simple amateur de champignons, comme la France en compte des centaines de milliers, puis le projet a grandi avec l’ambition d’en faire un véritable livre.

Il vient combler un manque dans les ouvrages grand public : il n’existe pour ainsi dire aucun guide dédié à la famille des bolets, ces champignons à tubes dont font partie les fameux cèpes. Ils comptent pourtant parmi les champignons les plus prisés des ramasseurs et fascinent par leurs formes et leurs couleurs.

L’ambition de ce livre est de proposer au grand public un ouvrage à la fois rigoureux sur le plan scientifique et soucieux d’être accessible par des débutants qui abordent le monde des champignons avec des questions simples : ai-je trouvé un cèpe ? ce champignon est-il comestible ? tous les bolets sont-ils des cèpes ? avec quel autre bolet ai-je un risque de le confondre ?

Pour cela, il propose :

– une longue introduction, qui présente la classification des bolets et le vocabulaire nécessaire pour apprendre à observer et décrire les champignons que l’on trouve ;

– une clé de détermination des genres permet de mieux se repérer dans cette vaste famille et de se lancer avec méthode dans l’identification d’un spécimen ;

– des clés de détermination propres à chaque genre ;

– des fiches richement illustrées de schémas et de photographies légendées permettant de mieux visualiser les différentes espèces de bolets, leurs caractères distinctifs et les risques de confusion possibles ;

– une clé de détermination des arbres, car cette information est importante pour une identification rigoureuse.

En somme, ce livre est une porte d’entrée à la fois accessible et ambitieuse dans le monde des bolets et constitue à ce jour l’ouvrage grand public le plus complet sur le sujet.

Une campagne à découvrir sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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