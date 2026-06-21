Le Bureau des Âmes : quand l’au-delà se heurte à la phobie administrative

Avec Le Bureau des Âmes, Phébé Leroyer-Roussel donne à la mort une administration, des règles, des agents débordés et une sacrée pile de dossiers en retard. À la croisée du polar parisien et du fantastique, la saga suit Mathieu Bonnaire, lieutenant à la brigade criminelle de Paris, confronté à l’affaire des Foudroyés : une série de morts inexpliquées qui frappe la capitale et défie toute logique policière.

Son enquête le mène au cimetière du Père-Lachaise, puis à Prudence Lacroix, faucheuse d’âmes de la région Île-de-France, toujours vêtue de noir, très pressée, et beaucoup moins disposée que lui à perdre du temps avec les limites du monde vivant.

Après La Dame en noir, premier tome remarqué pour son mélange de thriller fantastique, d’humour et de satire sociale, Les Âmes Jumelles reprend plusieurs semaines après l’attaque du métro. Mathieu Bonnaire et Prudence Lacroix repartent sur les traces du Foudroyeur.

Ils savent désormais comment celui-ci s’en prend aux personnes susceptibles de voir l’invisible, mais ses motivations restent troubles. Le temps presse, l’enquête se resserre, et le lieutenant Bonnaire n’est plus tout à fait le même depuis sa sortie de l’hôpital.

Déjà suivie par un lectorat attaché à son duo central, la saga se distingue par une proposition immédiatement identifiable : faire dialoguer l’enquête criminelle, le spiritisme, le monde des morts et une vision grinçante de nos propres absurdités humaines.

Les retours de lecture soulignent notamment l’originalité de l’univers, l’efficacité du mélange entre polar et fantastique, la dynamique entre Prudence et Mathieu, ainsi que la manière dont le récit aborde la mort sans renoncer ni au mystère, ni à l’émotion, ni à l’humour.

La campagne Ulule du Bureau des Âmes, tome 2 : Les Âmes Jumelles accompagne cette nouvelle édition publiée aux Éditions Octoquill. Elle propose des précommandes du roman en broché et en collector, avec des améliorations et objets débloqués au fil des paliers : illustrations, finitions, goodies et éléments pensés pour prolonger l’univers du livre jusque dans l’objet.

La campagne a été validée en trois heures et a déjà dépassé les 250 % de son objectif initial, confirmant l’attente autour de cette suite et l’attachement des lecteurs à l’univers. Elle se termine le 15 juillet 2026 à minuit.

Le tome 1 est également disponible via cette campagne de préventes.

Maison d’édition indépendante spécialisée dans les littératures de l’imaginaire, les Éditions Octoquill défendent ici une saga à la fois sombre par ses thématiques, accessible et singulière, où l’au-delà n’a rien d’un repos éternel : c’est un service public débordé, hanté par les morts, les vivants, les secrets et les formulaires qu’il aurait mieux valu ne jamais ouvrir.

Une campagne à découvrir sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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