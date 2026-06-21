Le Bureau des Âmes : quand l’au-delà se heurte à la phobie administrative

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Dans Le Bureau des Âmes, Phébé Leroyer-Roussel imagine un Paris où les morts ont leurs procédures, les faucheuses leurs dossiers, et les vivants leurs enquêtes criminelles. Après La Dame en noir, le tome 2, Les Âmes Jumelles, poursuit la traque du Foudroyeur avec Mathieu Bonnaire et Prudence Lacroix. Publiée aux Éditions Octoquill, cette saga de thriller fantastique mêle polar, au-delà, humour et satire sociale dans une campagne Ulule pensée pour offrir une édition collector soignée.
Le 21/06/2026 à 10:00 par Projet Ulule
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21/06/2026 à 10:00
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Avec Le Bureau des Âmes, Phébé Leroyer-Roussel donne à la mort une administration, des règles, des agents débordés et une sacrée pile de dossiers en retard. À la croisée du polar parisien et du fantastique, la saga suit Mathieu Bonnaire, lieutenant à la brigade criminelle de Paris, confronté à l’affaire des Foudroyés : une série de morts inexpliquées qui frappe la capitale et défie toute logique policière.
Son enquête le mène au cimetière du Père-Lachaise, puis à Prudence Lacroix, faucheuse d’âmes de la région Île-de-France, toujours vêtue de noir, très pressée, et beaucoup moins disposée que lui à perdre du temps avec les limites du monde vivant.
Après La Dame en noir, premier tome remarqué pour son mélange de thriller fantastique, d’humour et de satire sociale, Les Âmes Jumelles reprend plusieurs semaines après l’attaque du métro. Mathieu Bonnaire et Prudence Lacroix repartent sur les traces du Foudroyeur.
Ils savent désormais comment celui-ci s’en prend aux personnes susceptibles de voir l’invisible, mais ses motivations restent troubles. Le temps presse, l’enquête se resserre, et le lieutenant Bonnaire n’est plus tout à fait le même depuis sa sortie de l’hôpital.
Déjà suivie par un lectorat attaché à son duo central, la saga se distingue par une proposition immédiatement identifiable : faire dialoguer l’enquête criminelle, le spiritisme, le monde des morts et une vision grinçante de nos propres absurdités humaines.
Les retours de lecture soulignent notamment l’originalité de l’univers, l’efficacité du mélange entre polar et fantastique, la dynamique entre Prudence et Mathieu, ainsi que la manière dont le récit aborde la mort sans renoncer ni au mystère, ni à l’émotion, ni à l’humour.
La campagne Ulule du Bureau des Âmes, tome 2 : Les Âmes Jumelles accompagne cette nouvelle édition publiée aux Éditions Octoquill. Elle propose des précommandes du roman en broché et en collector, avec des améliorations et objets débloqués au fil des paliers : illustrations, finitions, goodies et éléments pensés pour prolonger l’univers du livre jusque dans l’objet.
La campagne a été validée en trois heures et a déjà dépassé les 250 % de son objectif initial, confirmant l’attente autour de cette suite et l’attachement des lecteurs à l’univers. Elle se termine le 15 juillet 2026 à minuit.
Le tome 1 est également disponible via cette campagne de préventes.
Maison d’édition indépendante spécialisée dans les littératures de l’imaginaire, les Éditions Octoquill défendent ici une saga à la fois sombre par ses thématiques, accessible et singulière, où l’au-delà n’a rien d’un repos éternel : c’est un service public débordé, hanté par les morts, les vivants, les secrets et les formulaires qu’il aurait mieux valu ne jamais ouvrir.
Une campagne à découvrir sur Ulule.
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Le Centre présidentiel Obama ouvrira au public le 19 juin 2026 à Chicago, dans Jackson Park, au sud de la ville. Plus de dix ans après le choix de la ville pour accueillir ce lieu consacré au 44e président des États-Unis, le projet arrive à son terme sous la forme d’un vaste campus de près de 8 hectares, réunissant musée, bibliothèque publique, espaces verts, équipements sportifs, lieux de débat et dispositifs d’archives numériques.
15/06/2026, 17:51
Le Kennedy Center de Washington n’affiche plus le nom de Donald Trump depuis samedi 13 juin. La prestigieuse salle de spectacles a appliqué une décision de justice fédérale qui invalidait l’appellation adoptée en décembre 2025 par son conseil d’administration. Le juge Christopher Cooper a estimé qu’une telle modification relevait du Congrès, le centre étant un mémorial national dédié à John F. Kennedy.
15/06/2026, 17:24
La société Les Éditions de l'Équinoxe avait été condamnée en première instance, en 2021, par le tribunal judiciaire de Marseille, et cette décision a été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, fin mai. Elle s'est bien rendue coupable, aux yeux de la justice, d'un manquement à son obligation de payer les droits d'auteurs afférents à un ouvrage publié par une maison d'édition qu'elle avait rachetée.
15/06/2026, 17:00
La mairie de Toulouse a ouvert un examen déontologique concernant Bertrand Le Digabel, bibliothécaire municipal au sein du réseau des bibliothèques de la Ville, également fondateur et responsable des éditions Auda Isarn. Cette maison d’édition toulousaine publie ou republie des auteurs et des ouvrages liés aux mouvances nationaliste, identitaire, collaborationniste ou néonazie.
15/06/2026, 16:59
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