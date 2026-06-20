Une romantasy au cœur du académie de magie

Née dans l’ombre mais prédestinée à la lumière. Elhyra a grandi dans un village marqué par les cicatrices de la Grande Guerre.

Simple humaine en apparence, elle rejoint une prestigieuse école de faé comme assistante d’un professeur de dragonologie, prête à tout pour sauver sa mère.

Son destin bascule lorsqu’elle croise le regard du plus dangereux des dragons. Cette rencontre réveille une vérité cachée : elle est une faé. Et la destinée n’a pas fini de la surprendre...

Notamment avec Kayden, un faé de l’ombre, neveu du Nocthar, responsable de la guerre. Arrogant, brillant, dangereux, il l’attire autant qu’il l’irrite.

Mais la lumière n’est pas la seule force qui coule dans ses veines. Ses pouvoirs, que le monde croit perdus, la forceront à se dévoiler pour que tous découvrent enfin qui elle est vraiment.

Une campagne à découvrir sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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