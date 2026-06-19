Les Éditions Mira : un espace dédié aux albums tout en image et à la créativité en plein cœur de Clermont-Ferrand !

Le projet un peu plus en détail...

Une maison d’édition d’albums tout en image : plus communément connus sous le nom d’albums « sans texte », on préfère revendiquer l’appellation « albums tout en image ». En nous affranchissant du langage verbal, nous voulons créer des albums universels qui peuvent être lus par toutes et tous, indépendamment de l’âge, de la langue ou de la maîtrise de la lecture.

Une librairie spécialisée : vous y retrouverez nos propres albums tout en image, mais aussi notre sélection d’albums tout en image publiés en France.

Et un coin boutique : on aime avant tout les images ! C’est pourquoi nous vous proposons un coin boutique avec cartes postales, illustrations et tirages, magnets, mais également des puzzles !

Un espace pour des ateliers lecture d’albums tout en image et des ateliers créatifs (avec nous surtout, mais également avec des intervenants, des artistes…). Nous pourrons aussi recevoir des anniversaires pour des après-midis créatifs et littéraires ! Sans oublier des rencontres, des ateliers sur les albums, l’illustration, la littérature jeunesse…

Notre campagne de financement participatif sur Ulule permettra de soutenir la création et le lancement de notre premier album tout en image. Réalisé par une jeune artiste Clermontoise, il raconte l’aventure de Makkuro, un jeune chat, et de son acolyte tout roux, à la découverte du Puy de Dôme.

À LIRE - Une maison d'édition et une librairie pour les albums “tout en image”

Mais également : un coup de pouce pour le lancement de notre activité, sans oublier les frais Ulule.

En contribuant, vous soutenez un projet local et culturel aux pieds des volcans d’Auvergne !

Nous sommes d’ailleurs déjà ouvertes et prêtes à vous accueillir au 9 Rue Philippe Marcombes, 63000 Clermont-Ferrand (juste à côté de la mairie) !

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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