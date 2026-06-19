Intitulée « Tertium Renaissance », cette opération vise à consolider les finances de la structure, à financer la réimpression de ses succès épuisés et à accompagner son déménagement stratégique à Cajarc, dans le Lot.

Un modèle de résilience face aux crises de la chaîne du livre

Fondée sur des valeurs d’artisanat et d’indépendance farouche, Tertium Éditions fait partie de ces structures indispensables à la bibliodiversité. Touchée de plein fouet il y a deux ans par les remous du secteur de la distribution, la maison a fait le choix du combat plutôt que de la fermeture.

Aujourd’hui, le plan de redressement est validé, les comptes sont repassés au vert et la première année de remboursement a été honorée avec succès.

Pourtant, face à la frilosité persistante des institutions bancaires traditionnelles à l’égard des structures en redressement, Tertium Éditions se tourne vers la solidarité citoyenne et le tissu local pour financer sa trésorerie de relance.

La défense de l’édition de proximité et un appel aux textes locaux

Désormais ancrée à Cajarc (Lot), patrie littéraire de Françoise Sagan, la maison d’édition revendique son statut rural et sa proximité avec le territoire. À l’heure où l’édition nationale traverse une phase de concentration inédite, Tertium Éditions choisit le chemin inverse en restant au plus près de ses auteurs (parmi lesquels Émeric de Monteymard, Gilles Costaz ou Christophe Wargny) et en lançant, en parallèle de sa campagne, un grand appel à manuscrits centré sur les écritures régionales et l’histoire locale (Lot, Cantal, Aveyron).

Objectif : 5 000 € pour pérenniser l’activité

La campagne de financement participatif permettra notamment de financer au comptant la réimpression de titres phares du catalogue actuellement indisponibles en librairie, de sécuriser la logistique du déménagement et de soutenir les nouveautés, à l’image de la pièce de théâtre Surclassées de la compagnie L’AGIT, parue le 4 juin dernier.

Ayant déjà franchi le cap des 50 % de son objectif de 5 000 € en un temps record grâce à un élan de solidarité local et confraternel, Tertium Éditions appelle désormais la communauté du livre à sceller cette Renaissance.

Une campagne à retrouver sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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