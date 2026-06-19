Quatre cheminots face à l’événement qui dérègle leur monde

Les distances ici se comptent en villages que les villageois eux-mêmes confondent (Los Maïzes, La Polentita, Santa Maïzena, El Maïzorcal), le temps imite la logique entremêlée des voies ferrées et les quatre membres de l’équipage ne semblent pouvoir vivre qu’« entre deux gares »… Jusqu’à ce qu’un objet énorme et mystérieux tombé des montagnes vienne soudain bouleverser cette vieille routine.

Dans ce décor insolite et obsédant peuplé de personnages attachants, extravagants ou haïssables, Eduardo F. Varela, auteur des très remarqués Patagonie route 203 et Roca Pelada, écrit un roman hypnotique où le quotidien ferroviaire se transforme en expérience métaphysique cocasse et où la géographie indomptable du sud du monde devient humour, imagination extraordinaire et dépaysement garanti.

Les éditions Métailié vous proposent un extrait en avant-première :

Eduardo F. Varela vit entre Buenos Aires, où il écrit des scénarios pour le cinéma et la télévision, et Venise, où il vend des cartes anciennes. Il est l’auteur de Patagonie route 203 et de Roca Pelada, qui ont connu un grand succès. Pampa est son troisième roman.

Parution le 21 août 2026.

Par Ewen Berton

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