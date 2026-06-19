À Beyrouth, l’exil palestinien devient une prison familiale

La guerre civile libanaise ravive la peur, l’enfermement et la violence. À chaque nouveau massacre de Palestiniens, Aïda se replie davantage dans son appartement. La famille éclate : ses enfants quittent le Liban pour fuir la guerre, et pour échapper à la déraison de leur mère.

Aïda finira par rejoindre sa fille à Paris. En racontant sa vie à son petit-fils Adib, elle se surprend à transmettre autre chose que la douleur. Elle ne transmet plus l’exil, mais la terre de Palestine.

Les éditions Elyzad vous proposent un extrait en avant-première :

Jadd Hilal, né en 1987, est un auteur franco-palestino-libanais. Il enseigne les lettres et la philosophie et réside en région parisienne. Aux éditions Elyzad sont parus ses trois romans : Des ailes au loin (Elyzad poche, 2021), Grand Prix du Roman métis et Prix du Roman métis des lycéens, Prix de la Première œuvre littéraire francophone, Une baignoire dans le désert (2020) récompensé par le Prix littéraire des lycéens et apprentis d’Île-de-France et Le Caprice de vivre (2023).

Parution le 21 août 2026.

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com