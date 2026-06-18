Les Prix Strasbourg, nouveau rendez-vous littéraire pour les œuvres engagées

Inspirés par l’esprit de Strasbourg, ville de dialogue, de convictions et d’ouverture, ces prix distingueront des auteurs et autrices dont les œuvres questionnent le monde, éveillent les consciences et contribuent au débat public.

Carrefour d’influences, triplement inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, siège du Parlement européen, du Conseil de l’Europe et de la Cour européenne des droits de l’Homme, la ville incarne, selon les organisateurs, un humanisme à la fois local, européen et universel. Elle conjugue héritage et innovation, tradition et modernité, ouverture et résilience.

Les partenaires du prix - le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, le CIC et le Groupe EBRA -, ont par ailleurs leur siège à Strasbourg.

Quatre prix, 55.000 € de dotation

Les Prix Strasbourg seront remis lors du festival des Bibliothèques idéales, à Strasbourg, en septembre 2026. Ils s’articulent autour de quatre distinctions, pour une dotation totale de 55.000 €.

Le Grand Prix Strasbourg Crédit Mutuel récompensera l’ensemble de l’œuvre d’un écrivain ou d’une écrivaine dont le parcours témoigne d’un engagement durable dans le monde contemporain.

Le Prix Strasbourg Bibliothèques Idéales distinguera une œuvre de fiction récemment parue, pour sa qualité littéraire et sa capacité à faire évoluer les regards sur l’époque.

Le Prix Strasbourg EBRA récompensera un essai ou un ouvrage de pensée éclairant les grands enjeux contemporains et contribuant au débat public.

Le Prix Strasbourg Espoir CIC mettra en lumière une personnalité littéraire émergente, dont la voix singulière et engagée annonce une œuvre d’avenir.

Un jury mêlant livre, presse et étudiants

Le jury réunira des acteurs du monde du livre, des journalistes du Groupe EBRA et des étudiants européens, afin d’incarner un nouveau regard et une nouvelle génération.

La présélection des livres est en cours et sera fixée au début de l’été. La réunion du jury aura lieu à la fin de l’été, avant une annonce des lauréats fin août, lors d’une conférence de presse organisée à Strasbourg, à la Bibliothèque alsatique du Crédit Mutuel.

Le Groupe EBRA, pôle média de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, porte neuf titres présents dans 23 départements. Certifié JTI, il revendique plus de 800.000 exemplaires diffusés chaque jour, 3,4 millions de lecteurs print et 21,4 millions de visiteurs uniques mensuels. Les Bibliothèques Idéales, festival culturel et intellectuel créé en 2006 par la Ville de Strasbourg et François Wolfermann, proposent chaque septembre débats, lectures et rencontres autour des grandes questions contemporaines.

Le Crédit Mutuel, groupe bancaire mutualiste et coopératif, comptait au 31 décembre 2025 38,8 millions de clients, dont plus de 9 millions de sociétaires, et près de 88.600 collaborateurs. Sa filiale CIC accompagne près de 6 millions de clients en France et à l’international.

Liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Strasbourg vue aérienne vers la cathédrale, 2015 (Claude Truong-Ngoc / CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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