Contre la censure en bibliothèque, “l'inscription dans la loi ne suffit probablement pas

Certes, les bibliothécaires français ne font pas face à la situation catastrophique des États-Unis, où les tentatives de censure et de retrait d'ouvrages sont quotidiennes et même encouragées par certains États. Mais cette tendance à contester la présence de certains titres dans les collections des établissements se manifeste régulièrement.

Signalons, ainsi, ces derniers mois, l'immixtion du maire de Bretoncelles (Orne) dans la politique documentaire de la médiathèque municipale, parce qu'il considérait que l'acquisition du livre Fille de pute, de Swann Dupont (Istya & Cie) risquait de heurter, notamment les mineurs. Ou les actions répétées du groupuscule des Parents Vigilants, réunion de soutiens d'Éric Zemmour, qui ont dernièrement visé les établissements brestois.

Interrogé sur l'état des libertés d'acquisition, de création et de programmation, le bureau national de l'Association des Bibliothécaires de France nous indiquait, ce mercredi 17 juin, que les bibliothèques françaises restaient plutôt « préservées », mais que la vigilance restait de mise.

« Nous nous efforçons cependant d’outiller les collègues, dans un contexte de polarisation de la société. Ces outils s’enrichiront prochainement, notamment la trousse de secours, et nous allons renforcer la communication, par des démarches proactives en régions, par exemple », précisait ainsi le bureau de l'organisation.

Un encadrement insuffisant

Outre les dispositions de la loi de 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, les professionnels peuvent aussi s'appuyer sur la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine de 2016, laquelle instaurait un délit d’entrave à la création et à la diffusion de la création.

Mais le ministère de la Culture lui-même reconnait que d'autres actions restent possibles pour lutter contre toutes les velléités de censure. Intervenant en ouverture du congrès de l'ABF, Jérôme Belmon, chef du département des bibliothèques du ministère de la Culture, a souligné que les bibliothèques, « filles des Lumières, [...] doivent demeurer des lieux démocratiques, ouverts sur le monde, et [...] être protégées de la censure et des interventions diverses et variées ».

À LIRE - Le Sénat adopte le texte sur le contrat d'édition, sans clause de confiance

Faisant lui-même référence à la loi de 2021, adoptée « grâce à l'action de la sénatrice Sylvie Robert », il a indiqué que « l'inscription dans la loi ne suffit probablement pas, elle mérite d’être complétée par un document pratique auquel se référer ». Un chantier qui s'ouvrira au cours de ce second semestre 2026, pour les équipes du ministère de la Culture, a-t-il précisé.

Rappelons que le ministère de la Culture avait déjà produit, en 2025, un Guide juridique et pratique sur la liberté de création, supervisé par la haute fonctionnaire pour la liberté de création, Juliette Mant. Mais aussi que l'ABF elle-même, sur son site web, met à disposition une large documentation à destination des professionnels de la lecture publique.

Photographie : Lucie Daudin, cheffe du bureau de la lecture publique, et Jérôme Belmon, chef du département des bibliothèques du ministère de la Culture, le 17 juin 2026 à Rennes (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

DOSSIER - À Rennes, les bibliothécaires se retrouvent autour de l'hospitalité

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com