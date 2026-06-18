Contre la censure en bibliothèque, “l'inscription dans la loi ne suffit probablement pas

Le congrès 2026 de l'Association des bibliothécaires de France s'est choisi comme thématique principale l'« hospitalité », mais la profession n'ignore rien des pressions qui pèsent, en 2026, sur les libertés d'acquisition, de création et de programmation. Si les établissements sont protégés de « toutes formes de censure » par la loi de 2021 relative aux bibliothèques, le combat est loin d'être gagné.
Le 18/06/2026 à 15:39 par Antoine Oury
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18/06/2026 à 15:39
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Certes, les bibliothécaires français ne font pas face à la situation catastrophique des États-Unis, où les tentatives de censure et de retrait d'ouvrages sont quotidiennes et même encouragées par certains États. Mais cette tendance à contester la présence de certains titres dans les collections des établissements se manifeste régulièrement.
Signalons, ainsi, ces derniers mois, l'immixtion du maire de Bretoncelles (Orne) dans la politique documentaire de la médiathèque municipale, parce qu'il considérait que l'acquisition du livre Fille de pute, de Swann Dupont (Istya & Cie) risquait de heurter, notamment les mineurs. Ou les actions répétées du groupuscule des Parents Vigilants, réunion de soutiens d'Éric Zemmour, qui ont dernièrement visé les établissements brestois.
Interrogé sur l'état des libertés d'acquisition, de création et de programmation, le bureau national de l'Association des Bibliothécaires de France nous indiquait, ce mercredi 17 juin, que les bibliothèques françaises restaient plutôt « préservées », mais que la vigilance restait de mise.
« Nous nous efforçons cependant d’outiller les collègues, dans un contexte de polarisation de la société. Ces outils s’enrichiront prochainement, notamment la trousse de secours, et nous allons renforcer la communication, par des démarches proactives en régions, par exemple », précisait ainsi le bureau de l'organisation.
Outre les dispositions de la loi de 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, les professionnels peuvent aussi s'appuyer sur la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine de 2016, laquelle instaurait un délit d’entrave à la création et à la diffusion de la création.
Mais le ministère de la Culture lui-même reconnait que d'autres actions restent possibles pour lutter contre toutes les velléités de censure. Intervenant en ouverture du congrès de l'ABF, Jérôme Belmon, chef du département des bibliothèques du ministère de la Culture, a souligné que les bibliothèques, « filles des Lumières, [...] doivent demeurer des lieux démocratiques, ouverts sur le monde, et [...] être protégées de la censure et des interventions diverses et variées ».
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Faisant lui-même référence à la loi de 2021, adoptée « grâce à l'action de la sénatrice Sylvie Robert », il a indiqué que « l'inscription dans la loi ne suffit probablement pas, elle mérite d’être complétée par un document pratique auquel se référer ». Un chantier qui s'ouvrira au cours de ce second semestre 2026, pour les équipes du ministère de la Culture, a-t-il précisé.
Rappelons que le ministère de la Culture avait déjà produit, en 2025, un Guide juridique et pratique sur la liberté de création, supervisé par la haute fonctionnaire pour la liberté de création, Juliette Mant. Mais aussi que l'ABF elle-même, sur son site web, met à disposition une large documentation à destination des professionnels de la lecture publique.
Photographie : Lucie Daudin, cheffe du bureau de la lecture publique, et Jérôme Belmon, chef du département des bibliothèques du ministère de la Culture, le 17 juin 2026 à Rennes (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)
DOSSIER - À Rennes, les bibliothécaires se retrouvent autour de l'hospitalité
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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15/06/2026, 17:00
Le phénomène inquiète tout particulièrement le Syndicat de la librairie française (SLF) : ces dernières années, de plus en plus de librairies sont prises pour cibles en raison de leur sélection d'ouvrages ou d'affichages en vitrine. L'« engagement » des commerces du livre est-il devenu condamnable ? Et quels sont ses effets sur sa clientèle ?
15/06/2026, 15:05
Depuis cinq ans, OmaxBooks construit un pont entre les auteurs afro-américains et les lecteurs francophones. Après avoir publié les versions françaises des ouvrages d’Issa Rae, Common, Taraji P. Henson, Rick Ross, 50 Cent, Gucci Mane ou encore Donda West, la maison d’édition indépendante lance aujourd’hui une campagne participative autour de deux nouvelles parutions consacrées à Tupac Shakur et Nipsey Hussle.
15/06/2026, 13:00
La division antitrust du ministère américain de la Justice a clos, vendredi 12 juin, son enquête sur le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance. L’opération, valorisée à 81 milliards $ en capitaux propres et 110 milliards $ en valeur d’entreprise, touche directement l’économie du livre : elle rassemble des univers issus de la bande dessinée, du roman et de la fantasy, au moment même où Paramount relance une activité éditoriale maison.
15/06/2026, 12:34
La réforme de la facturation électronique impose aux entreprises petites et moyennes PME une transformation de leurs systèmes financiers à partir du 1er septembre 2026 pour la réception des factures électroniques des fournisseurs et, à compter du 1er septembre 2027, l'envoi de toutes les factures aux clients.
15/06/2026, 12:17
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
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