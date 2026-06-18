Le CFC crée un secrétariat général et réorganise ses directions

Le poste de secrétaire générale couvre l’ensemble de la chaîne des relations avec les ayants droit. Il regroupe les relations avec les auteurs et les éditeurs, la répartition des droits, les affaires juridiques et le contrôle des usages des contenus par les organisations. Léa Boccara est nommée à cette fonction.

Elle occupait depuis 2023 la responsabilité du pôle juridique et affaires publiques de l’Alliance de la presse d’information générale. À ce poste, elle a travaillé sur les intérêts du secteur face aux enjeux du numérique et de l’intelligence artificielle générative. Elle siégeait aussi depuis 2024 au conseil d’administration du CFC en qualité de personnalité qualifiée.

Avocate de formation, Léa Boccara est spécialiste de la propriété intellectuelle. Elle a débuté au cabinet Wan Avocats, avant de rejoindre le groupe NRJ comme Business affairs, en charge du pôle droit de la musique et du droit d’auteur. Elle a ensuite été responsable des affaires juridiques et des relations institutionnelles au Syndicat des radios indépendantes.

Son parcours l’a conduite à travailler sur les industries culturelles, la gestion collective et les relations institutionnelles françaises et européennes. Au CFC, elle prend la tête d’un secrétariat général placé au contact direct des auteurs et des éditeurs représentés par l’organisme. Ce poste rassemble aussi les fonctions liées au suivi juridique et au contrôle des usages.

Les licences réparties entre professionnels et enseignement

Le CFC recentre ses activités de développement autour de deux directions chargées de conclure les licences autorisant les usages de contenus par les organisations. La Direction Business et international rassemble les marchés professionnels. Elle couvre les entreprises, les administrations, les sociétés et plateformes de veille d’information, ainsi que les conventions et les affaires internationales.

Cette direction est confiée à Sandra Chastanet. Elle était auparavant directrice des relations avec les ayants droit. Son nouveau poste porte sur les usages professionnels des contenus de presse et de livre.

La Direction Licences pédagogiques reste sous la responsabilité de Katia Labayle. Elle poursuit ses missions auprès des établissements d’enseignement, des organismes de formation et des ministères concernés. Ces activités s’inscrivent dans l’évolution des usages pédagogiques, avec la diversification et la plateformisation des contenus de livres et de presse.

Trois directions transversales complètent l’organisation. Anouk Marienneau prend en charge le marketing, la communication et les actions culturelles. Albert Neth dirige les ressources humaines et les finances, avec la comptabilité, le contrôle de gestion, la communication interne et l’environnement de travail. Sébastien Quintard dirige l’IT et la data.

La nouvelle organisation repose sur un comité de direction resserré. Elle doit permettre au CFC de coordonner ses activités autour des relations avec les ayants droit, des licences, des fonctions support et des outils numériques. L’organisme adapte ainsi son fonctionnement à l’évolution des rediffusions et réutilisations numériques des contenus de presse et de livre.

Crédits illustration : CFC

Par Dépêche

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