Les Agitées : Camille Claudel dans le roman hanté de Camille Zabka

La ronde a déjà pris fin quand les enfants continuent de tanguer. À la crèche de la Haute-Île, leurs bras pendent, les corps basculent, les chutes se répètent : bientôt, les vomissements et l’inertie imposent l’urgence. Camille Zabka ouvre Les agitées sur un dérèglement physique, presque chorégraphique : « Ce fut alors que la chose eut lieu. » Sec, presque enfantin : le lecteur bascule cependant dans une inquiétude qui gagne tout le domaine de Ville-Évrard.

Le domaine après la panique

Les malaises de la crèche fournissent au récit sa ligne de fuite policière. Elsa Dupré, jeune enquêtrice, collecte les biberons, reconstitue les horaires, interroge les professionnelles. Autour d’elle, pourtant, l’intrigue refuse le seul tempo du polar. Elle remonte dans les pavillons, se disperse sous les arbres, gagne une maison de fonction où Abel, psychiatre, vient vivre avec Olga, traductrice enceinte, et leur fille.

La Haute-Île se déploie alors comme un monde fermé, magnifique et poreux : les étangs, la Marne, les friches, les grilles, les chambres d’hôpital, la crèche. Le paysage accueille une famille et conserve les marques de celles et ceux qu’il a abrités, soignés ou retenus. Camille Zabka donne à cet espace une densité singulière. Les lieux ne constituent jamais un simple décor : ils pèsent sur les corps, les gestes, les silences et les soupçons.

Le poids des dossiers

Olga devient la grande passeuse de cette géographie. Tandis que sa vie s’enracine dans la maison des étangs — le potager, la ruche retrouvée, les traductions sous les combles —, les archives de l’établissement l’attirent. Elle y rencontre Camille Claudel, internée à Ville-Évrard en 1913, et les fragments d’existence que les chemises administratives ont retenus : lettres ouvertes, rapports médicaux, annotations, comptes rendus de nuit.

« Ça a duré trente ans, tout le reste de sa vie. » Le rappel, placé sans effet, donne son axe historique au récit : la durée d’une relégation, puis celle des documents qui la prolongent. Zabka travaille cette matière avec sobriété. Les archives modifient le regard d’Olga, puis la texture même du présent. La lettre de Camille Claudel, « Je vous attendrai derrière la grille. », traverse le livre comme un appel resté suspendu.

Ce qui circule entre les femmes du récit s'éclaire dans le même temps : une inquiétude, une solitude, la recherche d’une parole qui ne les enferme pas davantage. Le roman ne résume pas la psychiatrie à une mécanique de maltraitance. Il restitue aussi les gestes de soin, les fragilités des patients, les solidarités professionnelles, tout en rappelant la violence des catégories, des observations et des décisions qui ont fixé tant d’existences dans une place imposée.

Une robe contre la bure

Le motif le plus fort surgit au musée de la psychiatrie. Olga y découvre la Robe de la reine, cousue par Marie Maillet-Vitiello sur sa tenue asilaire. Les broderies, les rubans et les morceaux de tissu ont recouvert l’uniforme imposé, jusqu’à ce que « La robe de bure, infâmante, rêche et laide avait disparu sous les points de chaînette et de croix. »

Cette image ne vaut pas comme emblème commode. Elle fixe le geste profond de Les agitées : regarder l’institution dans sa matérialité — son vocabulaire, ses objets, ses dossiers, ses règles — et suivre les formes de vie qui s’y inventent malgré la contrainte. La robe bleue, exposée parmi les instruments de contention, donne au livre sa plus belle image de résistance : une femme a cousu sa dignité jusque sur la bure qui prétendait la définir.

La composition, alternant la crise de décembre 2019 et les mois qui la précèdent, réclame une attention patiente. Camille Zabka s’attarde sur les arbres, les repas, les travaux du jardin, les patients d’Abel, les gestes minutieux du soin. Cette lenteur installe l’attachement avant que le danger se resserre. Elle préserve aussi la Haute-Île de toute exploitation sensationnelle : le domaine garde sa beauté, sa violence ancienne et sa fonction de refuge pour des existences fragilisées.

Les agitées trouve ainsi sa singularité dans l’alliance du trouble policier et d’une mémoire très concrète des lieux. Les archives, la crèche et la maison composent les différentes chambres d’une même histoire, celle des corps observés, protégés ou mis à l’écart. Au bord des étangs, Camille Zabka fait affleurer une présence tenace, à hauteur de voix, de vêtement et de geste. La robe de Marie Maillet-Vitiello demeure alors l’image qui reste : une création patiente dressée contre tout ce qui voulait la réduire au silence.

Par Lucy L.

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