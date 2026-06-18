Un inédit de Marguerite Yourcenar paraîtra chez Gallimard en septembre

Composé à l’occasion d’un voyage en Europe du Nord et de l’Est au printemps 1964, Traversée sur le Bathory prend la forme d’un carnet de route. Marguerite Yourcenar y suit le fil d’une traversée maritime et des pays visités, attentive aux paysages, aux villes en reconstruction, aux silhouettes de passagers et aux rencontres fugitives.

Le récit s’annonce comme une méditation sur l’Histoire autant que sur le présent. À travers ces impressions de voyage, l’autrice observe les traces de la guerre, les fragilités humaines et les incertitudes idéologiques du monde contemporain. Dès le milieu des années 1950, Yourcenar s’intéresse aussi aux grandes questions de son temps, de la surpopulation à la protection de la nature, en passant par la paix.

Le texte laisse aussi affleurer une dimension plus intime : Marguerite Yourcenar voyage alors avec Grace Frick, sa compagne, dont la santé fragile donne au récit une tonalité grave et retenue. Elle l’avait rencontrée en 1937, avant de partir aux États-Unis sur son invitation en 1939, puis de s’installer avec elle à Petite Plaisance, dans l’île des Monts-Déserts. La santé de Grace Frick, dégradée dans les dernières années de sa vie, a profondément marqué le quotidien de l’écrivaine.

L’Histoire comme matière vive

Ce nouvel inédit s’inscrit dans une œuvre où le déplacement, l’observation et la réflexion morale occupent une place essentielle. Née à Bruxelles le 8 juin 1903 sous le nom de Marguerite Cleenwerk de Crayencour, morte le 17 décembre 1987 à Mount Desert, dans le Maine, Yourcenar fut romancière, essayiste et poète. Également traductrice de l’anglais, Marguerite Yourcenar fut la première femme élue à l’Académie française, en 1980, au fauteuil de Roger Caillois. Elle fut reçue sous la Coupole le 22 janvier 1981.

L’œuvre de Marguerite Yourcenar reste associée à deux grands romans, Mémoires d’Hadrien, publié en 1951, et L’Œuvre au noir, paru en 1968. Le premier donne voix à l’empereur romain Hadrien dans une vaste méditation sur le pouvoir, le temps, la mort et la transmission. Le second suit la figure de Zénon, médecin, philosophe et esprit libre de la Renaissance, confronté aux dogmes religieux et politiques de son époque.

Mais son œuvre s’étend bien au-delà de ces deux sommets. Des premiers textes comme Alexis ou le traité du vain combat aux Nouvelles orientales, des fragments incandescents de Feux aux récits autobiographiques du Labyrinthe du monde, elle n’a cessé de déplacer les frontières entre roman, essai, mémoire, méditation morale et écriture de soi. Sa force tient à cette capacité rare : inscrire les destins individuels dans le temps long des civilisations, tout en gardant une attention aiguë aux corps, aux lieux, aux passions et aux failles humaines.

Laure de Chantal, autrice de Yourcenar avant les autres, évoquait auprès d'ActuaLitté une œuvre visionnaire. « C’est quelqu’un d'extrêmement intelligent, qui arrive au début de la société dite de consommation et qui en voit tous les tenants et les aboutissants. »

Elle insistait particulièrement sur la dimension écologique de cette œuvre, et au-delà de l’engagement, sur sa puissance d’écriture : « C’est une autrice qui est arrivée à un degré de connaissance et de transmission d’une âme humaine exceptionnel. Cela peut être très sombre, elle voit vraiment ce qu’il peut y avoir de mauvais dans l’humanité, et en même temps, ce n’est jamais pessimiste. »

En janvier 2026, Gallimard avait déjà remis en circulation Sur Virginia Woolf. Une femme étincelante et timide et autres textes brefs, recueil de quatre courts essais consacrés à Virginia Woolf, Nicolas Poussin, Mozart et Borges.

Une correspondance pour réentendre Nadja

À noter également : Gallimard publiera, le 17 septembre 2026, dans la collection Blanche, Nadja. Lettres à André Breton, suivies d’autres textes et dessins. L’édition, établie et présentée par Olivier Wagner, réunit pour la première fois 51 lettres de Léona Delcourt, la femme réelle derrière la figure de Nadja, ainsi qu’une sélection de ses dessins.

La parution interviendra cent ans après la rencontre entre André Breton et Léona Delcourt, du 4 au 13 octobre 1926. Cette liaison de dix jours donna naissance à Nadja, publié chez Gallimard en 1928, l’un des grands textes en prose du surréalisme. Longtemps réduite à un personnage littéraire, Nadja a retrouvé son identité grâce aux travaux de Marguerite Bonnet, qui mit au jour Léona Delcourt dans le premier tome des œuvres d’André Breton en Pléiade, paru en 1988.

Née en 1902 près de Lille, fille d’un père typographe et d’une mère mécanicienne, Léona Delcourt fut mère d’un enfant non reconnu par son père, danseuse, actrice, sinon entraîneuse dans les bars. Les lettres ici rassemblées ont été écrites dans les semaines qui suivirent sa rencontre avec Breton, dans l’émotion de leur rupture. Elles font entendre l’appel d’une femme amoureuse, isolée, sans recours.

Le 25 février 1927, Léona Delcourt adresse sa dernière lettre à Breton. Le 21 mars, elle est arrêtée, déclarée démente, envoyée à Sainte-Anne puis à l’asile de Perray-Vaucluse, dans l’Essonne, avant de rejoindre en 1928 l’asile de Bailleul, plus proche de ses parents. Elle y mourra le 15 janvier 1941.

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À l’occasion de cette publication et du centenaire de la rencontre qui vit naître Nadja, une exposition sera proposée à la Galerie Gallimard, du 4 septembre au 10 octobre 2026, avec la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet. Elle présentera lettres et dessins de Léona Delcourt.

Crédits photo : Marguerite Yourcenar à Bailleul, 1982 (Bernhard De Grendel / CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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