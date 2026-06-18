Un inédit de Marguerite Yourcenar paraîtra chez Gallimard en septembre

Un inédit de Marguerite Yourcenar rejoindra les librairies à la rentrée. Intitulé Traversée sur le Bathory – 1964, ce court récit paraîtra le 3 septembre 2026 chez Gallimard, dans la collection Hors-série Littérature. Pour les lecteurs de l’autrice de Mémoires d’Hadrien et de L’Œuvre au noir, la publication donne accès à un fragment encore inconnu d’une œuvre traversée par le voyage, la mémoire historique et l’observation du réel.
Le 18/06/2026 à 12:33 par Hocine Bouhadjera
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18/06/2026 à 12:33
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Composé à l’occasion d’un voyage en Europe du Nord et de l’Est au printemps 1964, Traversée sur le Bathory prend la forme d’un carnet de route. Marguerite Yourcenar y suit le fil d’une traversée maritime et des pays visités, attentive aux paysages, aux villes en reconstruction, aux silhouettes de passagers et aux rencontres fugitives.
Le récit s’annonce comme une méditation sur l’Histoire autant que sur le présent. À travers ces impressions de voyage, l’autrice observe les traces de la guerre, les fragilités humaines et les incertitudes idéologiques du monde contemporain. Dès le milieu des années 1950, Yourcenar s’intéresse aussi aux grandes questions de son temps, de la surpopulation à la protection de la nature, en passant par la paix.
Le texte laisse aussi affleurer une dimension plus intime : Marguerite Yourcenar voyage alors avec Grace Frick, sa compagne, dont la santé fragile donne au récit une tonalité grave et retenue. Elle l’avait rencontrée en 1937, avant de partir aux États-Unis sur son invitation en 1939, puis de s’installer avec elle à Petite Plaisance, dans l’île des Monts-Déserts. La santé de Grace Frick, dégradée dans les dernières années de sa vie, a profondément marqué le quotidien de l’écrivaine.
Ce nouvel inédit s’inscrit dans une œuvre où le déplacement, l’observation et la réflexion morale occupent une place essentielle. Née à Bruxelles le 8 juin 1903 sous le nom de Marguerite Cleenwerk de Crayencour, morte le 17 décembre 1987 à Mount Desert, dans le Maine, Yourcenar fut romancière, essayiste et poète. Également traductrice de l’anglais, Marguerite Yourcenar fut la première femme élue à l’Académie française, en 1980, au fauteuil de Roger Caillois. Elle fut reçue sous la Coupole le 22 janvier 1981.
L’œuvre de Marguerite Yourcenar reste associée à deux grands romans, Mémoires d’Hadrien, publié en 1951, et L’Œuvre au noir, paru en 1968. Le premier donne voix à l’empereur romain Hadrien dans une vaste méditation sur le pouvoir, le temps, la mort et la transmission. Le second suit la figure de Zénon, médecin, philosophe et esprit libre de la Renaissance, confronté aux dogmes religieux et politiques de son époque.
Mais son œuvre s’étend bien au-delà de ces deux sommets. Des premiers textes comme Alexis ou le traité du vain combat aux Nouvelles orientales, des fragments incandescents de Feux aux récits autobiographiques du Labyrinthe du monde, elle n’a cessé de déplacer les frontières entre roman, essai, mémoire, méditation morale et écriture de soi. Sa force tient à cette capacité rare : inscrire les destins individuels dans le temps long des civilisations, tout en gardant une attention aiguë aux corps, aux lieux, aux passions et aux failles humaines.
Laure de Chantal, autrice de Yourcenar avant les autres, évoquait auprès d'ActuaLitté une œuvre visionnaire. « C’est quelqu’un d'extrêmement intelligent, qui arrive au début de la société dite de consommation et qui en voit tous les tenants et les aboutissants. »
Elle insistait particulièrement sur la dimension écologique de cette œuvre, et au-delà de l’engagement, sur sa puissance d’écriture : « C’est une autrice qui est arrivée à un degré de connaissance et de transmission d’une âme humaine exceptionnel. Cela peut être très sombre, elle voit vraiment ce qu’il peut y avoir de mauvais dans l’humanité, et en même temps, ce n’est jamais pessimiste. »
En janvier 2026, Gallimard avait déjà remis en circulation Sur Virginia Woolf. Une femme étincelante et timide et autres textes brefs, recueil de quatre courts essais consacrés à Virginia Woolf, Nicolas Poussin, Mozart et Borges.
À noter également : Gallimard publiera, le 17 septembre 2026, dans la collection Blanche, Nadja. Lettres à André Breton, suivies d’autres textes et dessins. L’édition, établie et présentée par Olivier Wagner, réunit pour la première fois 51 lettres de Léona Delcourt, la femme réelle derrière la figure de Nadja, ainsi qu’une sélection de ses dessins.
La parution interviendra cent ans après la rencontre entre André Breton et Léona Delcourt, du 4 au 13 octobre 1926. Cette liaison de dix jours donna naissance à Nadja, publié chez Gallimard en 1928, l’un des grands textes en prose du surréalisme. Longtemps réduite à un personnage littéraire, Nadja a retrouvé son identité grâce aux travaux de Marguerite Bonnet, qui mit au jour Léona Delcourt dans le premier tome des œuvres d’André Breton en Pléiade, paru en 1988.
Née en 1902 près de Lille, fille d’un père typographe et d’une mère mécanicienne, Léona Delcourt fut mère d’un enfant non reconnu par son père, danseuse, actrice, sinon entraîneuse dans les bars. Les lettres ici rassemblées ont été écrites dans les semaines qui suivirent sa rencontre avec Breton, dans l’émotion de leur rupture. Elles font entendre l’appel d’une femme amoureuse, isolée, sans recours.
Le 25 février 1927, Léona Delcourt adresse sa dernière lettre à Breton. Le 21 mars, elle est arrêtée, déclarée démente, envoyée à Sainte-Anne puis à l’asile de Perray-Vaucluse, dans l’Essonne, avant de rejoindre en 1928 l’asile de Bailleul, plus proche de ses parents. Elle y mourra le 15 janvier 1941.
À LIRE - Nadja, victime ou protégée d'André Breton ?
À l’occasion de cette publication et du centenaire de la rencontre qui vit naître Nadja, une exposition sera proposée à la Galerie Gallimard, du 4 septembre au 10 octobre 2026, avec la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet. Elle présentera lettres et dessins de Léona Delcourt.
Crédits photo : Marguerite Yourcenar à Bailleul, 1982 (Bernhard De Grendel / CC BY-SA 4.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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HarperCollins réorganise son édition grand public aux États-Unis autour de sept pôles. Annoncé le 4 juin, ce nouvel organigramme installe la première grande décision de Liate Stehlik depuis sa nomination à la tête de HarperCollins U.S. Trade, sans licenciements signalés par l’éditeur.
16/06/2026, 11:24
Une des plus anciennes librairies de Dinan (Côtes-d'Armor) est en difficulté. La librairie Les Rouairies, située au 15, rue des Rouairies, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Malo, le 9 juin dernier.
16/06/2026, 10:35
Après le succès de Grimoires & Chaussettes, Axelle Colau et Fae Coeurlam reviennent avec le deuxième opus de la saga des Grimoires : Grimoires & Potimarrons. Le duo frappe encore avec un livre aux finitions soignées, aux illustrations féériques et à l’histoire lumineuse. La campagne de précommandes a commencé en fanfare sur Ulule, atteignant les 1000% en seulement 12 heures !
16/06/2026, 10:15
Le Centre présidentiel Obama ouvrira au public le 19 juin 2026 à Chicago, dans Jackson Park, au sud de la ville. Plus de dix ans après le choix de la ville pour accueillir ce lieu consacré au 44e président des États-Unis, le projet arrive à son terme sous la forme d’un vaste campus de près de 8 hectares, réunissant musée, bibliothèque publique, espaces verts, équipements sportifs, lieux de débat et dispositifs d’archives numériques.
15/06/2026, 17:51
Le Kennedy Center de Washington n’affiche plus le nom de Donald Trump depuis samedi 13 juin. La prestigieuse salle de spectacles a appliqué une décision de justice fédérale qui invalidait l’appellation adoptée en décembre 2025 par son conseil d’administration. Le juge Christopher Cooper a estimé qu’une telle modification relevait du Congrès, le centre étant un mémorial national dédié à John F. Kennedy.
15/06/2026, 17:24
La société Les Éditions de l'Équinoxe avait été condamnée en première instance, en 2021, par le tribunal judiciaire de Marseille, et cette décision a été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, fin mai. Elle s'est bien rendue coupable, aux yeux de la justice, d'un manquement à son obligation de payer les droits d'auteurs afférents à un ouvrage publié par une maison d'édition qu'elle avait rachetée.
15/06/2026, 17:00
La mairie de Toulouse a ouvert un examen déontologique concernant Bertrand Le Digabel, bibliothécaire municipal au sein du réseau des bibliothèques de la Ville, également fondateur et responsable des éditions Auda Isarn. Cette maison d’édition toulousaine publie ou republie des auteurs et des ouvrages liés aux mouvances nationaliste, identitaire, collaborationniste ou néonazie.
15/06/2026, 16:59
Le phénomène inquiète tout particulièrement le Syndicat de la librairie française (SLF) : ces dernières années, de plus en plus de librairies sont prises pour cibles en raison de leur sélection d'ouvrages ou d'affichages en vitrine. L'« engagement » des commerces du livre est-il devenu condamnable ? Et quels sont ses effets sur sa clientèle ?
15/06/2026, 15:05
Depuis cinq ans, OmaxBooks construit un pont entre les auteurs afro-américains et les lecteurs francophones. Après avoir publié les versions françaises des ouvrages d’Issa Rae, Common, Taraji P. Henson, Rick Ross, 50 Cent, Gucci Mane ou encore Donda West, la maison d’édition indépendante lance aujourd’hui une campagne participative autour de deux nouvelles parutions consacrées à Tupac Shakur et Nipsey Hussle.
15/06/2026, 13:00
La division antitrust du ministère américain de la Justice a clos, vendredi 12 juin, son enquête sur le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance. L’opération, valorisée à 81 milliards $ en capitaux propres et 110 milliards $ en valeur d’entreprise, touche directement l’économie du livre : elle rassemble des univers issus de la bande dessinée, du roman et de la fantasy, au moment même où Paramount relance une activité éditoriale maison.
15/06/2026, 12:34
La réforme de la facturation électronique impose aux entreprises petites et moyennes PME une transformation de leurs systèmes financiers à partir du 1er septembre 2026 pour la réception des factures électroniques des fournisseurs et, à compter du 1er septembre 2027, l'envoi de toutes les factures aux clients.
15/06/2026, 12:17
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
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