Le seul survivant d’une folie collective brise le silence

Des années plus tard, deux hommes rouvrent ce dossier qui les hante. Si leur enquête déplaît à la communauté, c’est qu’elle risque de révéler les secrets sur lesquels la ville s’est bâtie. Et si Calico Sunflower, sans histoire ni passé, n’était qu’une utopie trompeuse ?

Avec ce premier roman, Ugo De Gregorio déploie un sens unique de la fiction en mêlant roman noir, fresque sociale et fable fantastique. Aride convoque un imaginaire fascinant pour dire l’effacement des origines et le puritanisme asphyxiant de nos sociétés.

Les éditions La manufacture de livres vous proposent un extrait en avant-première :

Né en 1997 au Pays basque, Ugo De Gregorio a fait des études de psychologie à Toulouse. Après avoir brièvement travaillé dans un cinéma, il a rejoint le label Oreka avec lequel il écrit pour différents formats audiovisuels et a réalisé un court-métrage. Aride est son premier roman.

Parution le 20 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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