Des chemins de traverse” pour “donner de la joie” : le pari des éditions Poids Plume

Pour une jeune maison indépendante, la diffusion nationale se mesure d’abord à des réalités matérielles : des livres disponibles, identifiables et suivis dans le circuit des librairies. Depuis le début de juin, les éditions Poids Plume ont rejoint DG Diffusion pour leur diffusion et leur distribution. Fondée en 2022 à Morlanne, dans les Pyrénées-Atlantiques, par Gaëlle Perret, la structure engage une nouvelle phase de développement commercial, avec l’objectif de mieux faire circuler ses titres auprès des libraires.

L’enjeu dépasse la seule extension d’un réseau de vente. Pour l’éditrice, cette évolution doit aussi fournir à une maison encore récente les outils nécessaires pour accompagner durablement son catalogue. La présentation diffusée par DG Diffusion rappelle que Gaëlle Perret a publié une dizaine d’albums ou romans jeunesse comme autrice, avant de rejoindre les éditions des P’tits Bérets en 2014 pour se former au métier d’éditrice. Elle a ensuite accompagné les éditions Atlantica, du Gerfaut et In8.

Faire un parcours, plutôt qu’une ligne

Poids Plume publie des livres et des jeux qui accordent une large place à l’illustration, à la curiosité, à l’imagination, à la poésie ou à la gourmandise. Le catalogue interroge aussi notre manière d’habiter le monde, à travers des histoires conçues pour être lues seul ou partagées.

Gaëlle Perret refuse d’enfermer ce travail dans une définition trop rigide. À la question de sa ligne éditoriale, elle répond : « J’assume la liberté de m’affranchir de la ligne droite, en empruntant des chemins de traverse qui peu à peu dessineront un parcours qui aura du sens et à défaut donnera de la joie. »

Cette approche se retrouve dans les auteurs réunis par la maison, des créateurs déjà reconnus aux premières publications. DG Diffusion mentionne notamment Max Ducos, Aurélia Fronty, François Boucq, Yaëlle Palacio, César Canet et Sidonie Guillier.

Trois titres donnent un aperçu de cet ensemble. Premier album publié par Poids Plume en 2022, Le Vieil Homme et la Mare, de Max Ducos, suit un homme chassé de chez lui qui part avec la mare à laquelle il est attaché. La maison indique que l’ouvrage a été remarqué par les libraires, primé, traduit dans plusieurs langues et décliné en version audio, racontée par François Morel.

Avec Raku, Yaëlle Palacio raconte la quête d’un chien désireux de réparer un vase cassé dans un atelier de poterie. Comment on construit une maison ?, de César Canet, aborde pour sa part la construction et l’architecture à hauteur d’enfants. Sans relever d’un même genre, ces livres partagent un intérêt pour l’observation, le geste, la nature et l’expérience.

Donner aux livres les moyens de circuler

L’accord avec DG Diffusion répond à un besoin d’implantation commerciale. Gaëlle Perret précise : « Les enjeux de Poids Plume éditions, petite maison indépendante, sont d’abord de valider les promesses portées par un catalogue de qualité en misant sur une véritable visibilité commerciale nationale renforcée par une logistique réactive et professionnelle à destination des libraires. »

La maison a consulté plusieurs acteurs avant d’arrêter son choix. « DG Diffusion m’a semblé être l’interlocuteur solide dont j’avais besoin pour m’aider à réussir mon passage à une diffusion nationale, offrant à la fois une solution logistique réactive, un stockage réel de mes ouvrages, un outil de suivi des ventes, et un accompagnement réactif et dynamique. »

La fondatrice souligne également les critères relationnels qui ont pesé dans sa décision : « L’esprit d’équipe, la transparence dans les relations commerciales, la vision d’Amélie m’ont également convaincue de faire confiance à ce nouveau partenaire. »

Stockage, suivi des ventes, disponibilité des ouvrages et accompagnement commercial forment donc le socle du partenariat. Pour une petite maison, l’accès à ces dispositifs conditionne directement la présence des livres dans les librairies et leur capacité à trouver de nouveaux lecteurs.

Une croissance qui reste territoriale

Cette diffusion élargie accompagne un autre projet. Poids Plume prévoit une installation dans un lieu patrimonial situé en milieu rural, appelé à accueillir du public, des expositions et des ateliers. La fondatrice associe cette perspective à l’ancrage territorial de la maison, à la transmission et à la diversification de ses propositions.

Le développement de la diffusion nationale et ce futur lieu répondent à deux échelles complémentaires : l’une vise à renforcer la circulation commerciale du catalogue, l’autre à entretenir, localement, les rencontres entre livres, images, lecteurs et pratiques artistiques. Poids Plume cherche ainsi à consolider son activité sans perdre le cadre singulier dans lequel elle s’est construite.

Un extrait des différents ouvrages de la maison est proposé en fin d'article.

Crédits photo © Magali Silva

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com