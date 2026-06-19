Les adultes l’ont laissée devenir un spectacle

Car la guerre ne se déroule pas toujours là où on l’attend. Souvent, elle a lieu dans les corps, dans les familles, dans les maisons, dans les souvenirs impossibles que l’on ne partage pas. Avec De guerre ou d’ailleurs, Séverine Chevalier signe un roman puissant sur la honte, l’exploitation des corps et la possibilité – fragile – de suspendre le cycle de la violence.

Les éditions La manufacture de livres vous proposent un extrait en avant-première :

Séverine Chevalier est née en 1973 et commence à écrire en 2008. Après Les Mauvaises, Clouer l’Ouest, Jeannette et le crocodile et Théorie de la disparition, De guerre ou d’ailleurs est son cinquième roman publié à La Manufacture de livres.

Parution le 20 août 2026.

Par Ewen Berton

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