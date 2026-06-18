Jean-Claude Meyer, l’ami des livres et de la BnF, est mort

Jean-Claude Meyer avait mené une vie active dans le monde économique, tout en consacrant une part importante de son énergie au rayonnement de la Bibliothèque nationale de France. Grand lecteur, bibliophile, collectionneur éclairé et éditeur estimé de livres d’artiste, il présidait le Cercle des mécènes de la BnF depuis 2000.

Son action auprès de l’institution s’est notamment illustrée par la création du Prix de la BnF. En 2009, il avait pris l’initiative de fonder et de doter généreusement ce grand prix annuel - 10.000 € -, destiné à distinguer « un auteur vivant de langue française » ou, plus récemment, « un auteur étranger pour l’ensemble de son œuvre, à condition qu’une partie en soit traduite dans notre langue et que cette œuvre témoigne des liens à la France et à sa culture ».

Jean-Claude Meyer a ainsi remis le Prix de la BnF à plusieurs écrivains, intellectuels et artistes dont il connaissait et admirait l’œuvre. Parmi les lauréats figurent Michelle Perrot en 2025, Raymond Depardon en 2024, ainsi que, les années précédentes, Pascal Quignard, Pierre Michon, Hélène Cixous, Virginie Despentes, Yves Bonnefoy, Patrick Modiano, Mona Ozouf et Milan Kundera.

À la tête du Cercle de la BnF, Jean-Claude Meyer a également œuvré pour l’enrichissement des collections de la Bibliothèque. Ses dons d’ouvrages, son engagement pour sensibiliser auteurs et personnalités publiques proches de lui, ainsi que son propre mécénat ont contribué à cet effort.

Il sut aussi mobiliser d’autres soutiens grâce à sa notoriété, notamment pour l’acquisition des manuscrits et des archives de Proust, dossier auquel il s’est appliqué jusqu’à la veille de sa disparition. La souscription nationale lancée en 2025 devait permettre de faire entrer dans les collections publiques près de 900 pièces, parmi lesquelles brouillons, lettres autographes, travaux de jeunesse, dessins, essais, poèmes, articles et feuillets manuscrits d’À la recherche du temps perdu.

Associé-gérant honoraire de Rothschild and Co et commandeur de la Légion d’honneur, Jean-Claude Meyer avait aussi publié plusieurs ouvrages consacrés à de grandes figures du monde économique, parmi lesquels La Saga des Rothschild et un livre sur Jean-Luc Lagardère.

Le président de la Bibliothèque nationale de France, Gilles Pécout, lui a rendu hommage en ces termes : « Je salue, au nom de la direction et de toute la communauté de travail de la Bibliothèque, la mémoire d’un ami des livres et de la Bibliothèque. On se le rappellera toujours soucieux de voir s’accroître les collections de notre Bibliothèque, de parfaire l’embellissement de son patrimoine et de contribuer ainsi à l’image prestigieuse de notre Bibliothèque en France et dans le monde. »

Avec une pensée particulière pour tous les membres du Cercle de la BnF, la Bibliothèque nationale de France exprime sa sympathie et son affection à l’épouse de Jean-Claude Meyer, à ses deux fils et à tous ses proches.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 19 juin, à 10h30, en l’église Saint-Louis-en-l’Île, à Paris. L’inhumation aura lieu dans la plus stricte intimité au cimetière de Bonnieux, dans le Vaucluse.

Crédits photo : BnF Richelieu, Paris 2e (Arthur Weidmann / CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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