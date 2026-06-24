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Le webtoon français : une filière en quête de reconnaissance

Protoon, première association professionnelle dédiée au webtoon en France, veut donner une voix collective à une filière encore fragile, mais déjà riche de créateurs, de studios, de plateformes et de lecteurs. Entre succès d’audience, dépendance aux plateformes, précarité des auteurs, manque de données et de reconnaissance institutionnelle, et besoin de formation, récit d'un secteur qui cherche à sortir de l’angle mort pour devenir une véritable industrie culturelle.

Le 24/06/2026 à 18:33 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

24/06/2026 à 18:33

Hocine Bouhadjera

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ActuaLitté

La création de Protoon ne vient pas seulement ajouter une structure de plus dans le paysage de la bande dessinée. Elle dit quelque chose d’un secteur déjà visible par ses lecteurs, déjà actif dans les festivals, déjà capable de produire des succès importants, mais encore trop peu identifié par les institutions, les financeurs et parfois même par les professionnels du livre.

Présidente de Protoon, Kim Thouvenin connaît bien cette zone de flottement. Fondatrice de Kuri Studio en 2025, ancienne productrice chez Beyond Stories, elle travaille depuis La Réunion sur un média dont l’écosystème reste très éclaté.

Pour elle, l’enjeu est simple : faire reconnaître que le webtoon français existe, qu’il produit des œuvres, des métiers, des revenus parfois fragiles, des circulations internationales, et qu’il ne peut plus rester dans un entre-deux permanent, coincé entre bande dessinée, manga, plateforme numérique et animation.

Une association pour structurer durablement

« À l’époque, on se posait la question de la place qu’avait le webtoon aujourd’hui dans la culture, dans les industries créatives et culturelles », raconte-t-elle. Le point de départ se situe en 2022, lors du World Wide Webtoon Festival de Monteux, où se croisent plusieurs des futurs membres de l’association.

Les échanges se prolongent ensuite à distance, entre professionnels dispersés, auteurs, autrices, producteurs, prestataires, éditeurs et acteurs de la médiation. « En 2023 et en 2024, on a eu toute une réflexion sur la grosse évolution qui se passait au niveau du webtoon. On s’est demandé comment monter une association qui viendrait travailler plusieurs choses : la médiation entre les acteurs professionnels, mais aussi entre les acteurs professionnels et les institutions. Beaucoup faisaient des choses dans leur coin. »

La réflexion débouche d’abord sur un collectif, puis sur une structure plus formelle. Au début de 2025, une douzaine de professionnels posent les bases de Protoon. L’association est créée en décembre 2025, avant d’ouvrir ses adhésions en juin 2026. Le dossier de présentation insiste sur quatre axes : formation des professionnels, financement d’œuvres originales, promotion de la production et viabilisation de la filière. Le mot important est sans doute le dernier. Le webtoon français n’a pas seulement besoin d’être mieux connu : il doit pouvoir durer.

Le bureau de Protoon reflète cette volonté de représenter l’ensemble de la chaîne du webtoon. Kim Thouvenin est notamment accompagnée de SaKimieNolDeph, autrice de webtoon et cofondatrice du Webtoon Café, à la vice-présidence. Dazarhis, cofondatrice et directrice de création de Myrà Studio, est à la trésorerie.

Le conseil d’administration réunit également Guillaume Hamant, fondateur du distributeur Haetae et ancien éditeur chez Delitoon, Himage, auteurice de webtoon engagée dans la médiation culturelle, Meyra Sudal, influenceuse spécialisée manga et webtoon, autrice et chroniqueuse, ainsi que Ronce, auteur de webtoon, illustrateur, concept artist et intervenant en école d’animation. 

Une filière sans observatoire

La première difficulté tient au manque de données. Kim Thouvenin le répète : les chiffres manquent, les statuts sont hétérogènes, les œuvres circulent parfois sans être recensées, et le secteur ne dispose pas encore d’un outil d’observation comparable à ceux qui existent dans d’autres domaines culturels. « Aujourd’hui, l’industrie du webtoon est très peu connue. On aimerait pouvoir en savoir plus sur la spécificité des œuvres, sur les revenus qu’elles ont pu générer, sur la rémunération, sur le nombre d’acteurs, le nombre de projets portés. »

Protoon revendique déjà un premier travail de cartographie : plus de 450 acteurs recensés, plus de 300 œuvres françaises et francophones identifiées. Ces données restent encore en construction, mais elles suffisent à montrer qu’il ne s’agit pas d’un phénomène marginal. 

Dans les estimations communiquées par Protoon, les principales plateformes actives en France réuniraient environ 5 millions de lecteurs mensuels actifs. Les applications françaises ou francophones spécialisées représenteraient environ 2 millions de téléchargements cumulés. Plusieurs titres français ont déjà atteint des volumes significatifs : Because I can’t love you, de Lief, dépasse les 25 millions de vues ; Sex, Drugs & RER, de Natacha Ratto, approche les 23 millions ; Mon Vœu le plus sincère, de Kiri, atteint 9 millions ; Colossale, de Diane Truc et Rutile, dépasse 8 millions.

Crédits photo : Cartographie de la filière du webtoon en France — © Protoon 2026
Cartographie de la filière du webtoon en France — © Protoon 2026

Un média numérique, pas un « manga coloré »

Le format est né en Corée du Sud, avec une lecture verticale sur écran, pensée pour le smartphone, le défilement continu et une narration adaptée aux usages mobiles. En France, il est souvent rattaché au manga ou à la bande dessinée, faute de meilleure catégorie disponible.

La présidente de Protoon refuse d’en faire une guerre de chapelle. Le webtoon appartient bien au champ de la bande dessinée, mais il a ses propres codes. « Pour nous, le webtoon existe d’abord comme un média numérique. Il n’est pas seulement une bande dessinée transposée sur écran : il est pensé, écrit, découpé et produit pour des usages de lecture propres au numérique. »

Les adaptations imprimées de webtoons français sont vues comme une reconnaissance supplémentaire, et plusieurs œuvres ont déjà franchi ce passage vers la librairie. « On n’a pas envie que le webtoon devienne un format passerelle, sans considération pour l’œuvre numérique. Notre volonté est vraiment de rester sur l’auteur et la réalisation de l’œuvre au format numérique, et sa protection, surtout à l’heure de l’IA et du téléchargement illégal. »

En librairie, remarque Kim Thouvenin, le webtoon est encore souvent décrit comme du « manga coloré ». « C’est faux, parce que la narration est différente, les codes graphiques sont différents. » Le sens de lecture lui-même diffère : les éditions papier de webtoons français se lisent généralement de gauche à droite, et non de droite à gauche. « On aimerait avoir une existence propre, plutôt que d’être attachés encore et toujours à une norme de type manga. »

Nommer un média, c’est aussi le rendre visible dans les rayons, dans les festivals, dans les politiques publiques, dans les aides à la création et dans les formations. Tant que le webtoon reste une sous-catégorie floue, il demeure difficile de penser ses besoins propres. 

En décembre dernier, place Colette, sous les fenêtres du ministère de la Culture, ActuaLitté avait pu échanger avec l'autrice de webtoons Natacha Ratto, lors d’une mobilisation pour une continuité de revenus des artistes-auteurs. Elle pointait alors un angle mort juridique propre au format : « Notre grand problème, c’est que comme le webtoon n’existe que sur smartphone, il n’est pas considéré comme un livre papier. Du coup, on est écartées de beaucoup de dispositifs, alors que le travail fourni est exactement le même. »

Entre contrats conclus avec des plateformes étrangères, standards contractuels éloignés du droit français et retard du législateur sur ces nouvelles formes de diffusion, l’autrice résumait le décalage ainsi : « La loi a toujours un temps de retard sur la technologie, on le voit avec l’IA par exemple. »

La dépendance aux plateformes

En France, le webtoon s’est d’abord développé par la traduction d’œuvres sud-coréennes et internationales. Kim Thouvenin situe l’arrivée du format autour de 2015, avant une accélération de la production originale à partir de 2020, portée surtout par Webtoon, la plateforme du groupe sud-coréen Naver.

Cette dynamique a ouvert des perspectives nouvelles pour de jeunes créateurs. Elle a aussi installé une dépendance forte à l’égard de quelques acteurs dominants. Webtoon/Naver a longtemps concentré l’essentiel de la production originale française. « Jusqu’à 2024, on était assez ravis, parce qu’il y avait des œuvres qui commençaient à être poussées, avec des rémunérations qui n’étaient pas extraordinaires mais qui étaient plus intéressantes qu’au lancement. Et depuis, on sent un changement par rapport à la ligne éditoriale. »

Naver Webtoon a notamment suspendu la création d’une filiale européenne en 2023, avant de réorienter sa stratégie internationale vers son introduction en Bourse aux États-Unis. 

Des séries arrêtées ou raccourcies, des projets qui n’ont pas pu aller au bout de leur développement, et une inquiétude sur la place laissée à la création française. Le constat : la filière ne peut pas dépendre d’un seul modèle économique, ni d’un seul type de ligne éditoriale. D’autres acteurs existent, parmi lesquels Ono, porté par le groupe Média-Participations, Allskreen, Lezhin France, Mangas.io, Ducktoon, Mangadraft ou encore Lemoon. Mais la production originale reste coûteuse, longue et difficile à rentabiliser.

Piccoma Europe, filiale de Kakao basée à Paris, a été dissoute en 2024, après des pertes importantes et des revenus très faibles au regard des investissements engagés.

En France, Delitoon a joué un rôle précurseur. Créée par Didier Borg en 2011, la plateforme proposait des contenus en français, très largement issus de séries coréennes traduites, avec un modèle freemium : premiers épisodes gratuits, puis épisodes débloqués par achat de monnaie virtuelle. La plateforme comptait plus de 2 millions d’utilisateurs en 2019, avant son rachat par Kidari Studio. Son héritage se retrouve aujourd’hui dans Lezhin France, qui a réuni Delitoon, Delitoon X et Bontoon sous une même bannière.

Le risque, selon Protoon, est de voir le marché se refermer sur les genres les plus immédiatement identifiables, notamment la romance. Non parce que la romance serait illégitime, mais parce qu’une filière culturelle ne peut pas se construire durablement si elle contraint les auteurs à s’aligner sur un seul modèle. « Une des raisons pour lesquelles on a lancé l’association, c’est d’aller chercher un soutien des institutions à la production, pour justement permettre aux plateformes de soutenir différents genres et permettre aux auteurs de ne pas se cantonner à un seul type de production. »

Peut-on vivre du webtoon ?

Les succès de lecture existent, mais les revenus des créateurs restent souvent faibles, irréguliers ou opaques. Là encore, Protoon ne dispose pas encore d’étude consolidée. Un questionnaire doit permettre de mieux connaître les pratiques, les contrats, les rémunérations, les temps de travail et les conditions de production. « Mais les revenus moyens sont très mauvais », constate Kim Thouvenin.

Elle évoque des rémunérations passées de 300 ou 400 € l’épisode au début des années 2020 à des montants qui peuvent aujourd’hui tourner, selon les cas, autour de 500 à 900 € l’épisode. Mais ces chiffres doivent être rapportés au temps de travail réel. « On est quand même sur un travail d’une semaine, entre une et trois personnes. Il y a beaucoup de périodes aujourd’hui qui ne sont pas rémunérées, par exemple les phases de préproduction ou les phases d’écriture. »

Ce qui n’est pas compté : développement, écriture, tests graphiques, préparation, gestion des équipes, corrections, échanges avec la plateforme. La fabrication du webtoon suppose souvent un rythme proche de la série, avec des épisodes réguliers, des délais serrés, une mise en ligne continue.

Des créatrices sans protection sociale

Natacha Ratto confirme ces périodes invisibles où le travail existe déjà - préparation de dossiers, écriture, négociation, montage de projet - sans encore produire de revenus. « Il y a, je trouve, un vrai parallèle entre notre situation et celle des intermittents », nous expliquait-elle.  « Eux bénéficient, grâce à l’assurance-chômage, du temps nécessaire pour préparer leurs œuvres — s’entraîner, répéter, monter un spectacle. Et nous, nous aurions besoin du même espace de création pour pouvoir travailler nos dossiers en vue de les faire publier. »

La différence tient à l’absence de filet social : sans chômage, les périodes de préparation ou de négociation basculent immédiatement dans la précarité. « Rien que la négociation d’un contrat avec un éditeur peut prendre des semaines, parfois des mois. Pendant tout ce temps-là, on travaille, mais on n’est pas rémunérés. »

Natacha Ratto comparait aussi la situation française à la Belgique et à l’Irlande. En Belgique, le statut de « travailleur des arts » permet d’accéder à des allocations entre deux projets, tout en cumulant des revenus issus des droits d’auteur. En Irlande, un revenu de base pour les artistes a été pensé pour compenser l’irrégularité des périodes de création. 

En outre, la France ne dispose pas de la même organisation industrielle que la Corée du Sud. « Là-bas la production est essentiellement portée par des studios. En France, je dirais que 95 à 98 % de la production est portée par des auteurs indépendants, ou des auteurs indépendants qui s’associent avec un dessinateur, une dessinatrice, un ou une scénariste, un ou une assistante. La production française est très individualisée. »

Kim Thouvenin voit arriver des profils de plus en plus jeunes, parfois issus d’écoles, parfois autodidactes, projetés très tôt dans des engagements longs, sur des séries de plusieurs dizaines d’épisodes. « Beaucoup ne sont pas préparés à ça. Ils se retrouvent sur des engagements qui correspondent presque à un CDD de deux ans, sur des séries de 30, 40, 50 épisodes. Très régulièrement, ils font des burn-out. Ils se crament au travail. »

Former, financer, protéger

La structuration portée par Protoon entend répondre aussi à cette fragilité, à travers des formations courtes en ligne, une résidence d’artiste et une boîte à outils destinée aux professionnels.  Les jeunes créateurs sont souvent confrontés à leurs premiers contrats sans réelle formation ni partage d’expérience.

Le webtoon impose des contraintes spécifiques : découpage vertical, narration au scroll, rythme d’épisode, couleur, assistanat, lettrage, export, adaptation papier, protection contre le piratage et contre l’aspiration d’images par les outils d’intelligence artificielle.

Protoon entend donc représenter une filière entière, et pas seulement des auteurs : scénaristes, dessinateurs, coloristes, studios, producteurs, plateformes, éditeurs, traducteurs, lettreurs, diffuseurs, médiateurs, formateurs, juristes, journalistes et communautés de lecteurs. 

À LIRE - Webtoon : l’essor mondial qui fragilise les traducteurs

L’association souhaite aussi ouvrir un dialogue avec les institutions régionales et nationales, afin que le webtoon puisse être accompagné comme le sont d’autres secteurs de la création numérique, du cinéma ou du jeu vidéo. L'objectif : « Faire en sorte que le webtoon soit impliqué dans les politiques culturelles. »

Une culture déjà présente dans les festivals

Le webtoon français apparaît déjà dans des festivals, salons, conventions et rendez-vous professionnels : Japan Expo, festivals manga et pop culture, événements dédiés au webtoon, salons de bande dessinée, rencontres internationales, initiatives françaises en Corée ou à l’étranger. Un ensemble large d’événements, de Monteux à Angoulême, de Paris à Séoul, de Bucheon à Francfort.

Le webtoon rencontre les publics, mais souvent dans des espaces où il est associé à d’autres cultures graphiques. Il circule avec le manga, la BD, la pop culture, les industries créatives, l’animation ou le jeu vidéo. Pour Protoon, il ne s’agit pas de rompre ces liens, mais de faire apparaître le webtoon comme un média autonome, avec ses usages, ses métiers et ses enjeux.

Le rôle d’associations comme Webtoon Café, créée en 2021, est à ce titre important, en tant qu'acteur de médiation culturelle, destiné à faire découvrir les œuvres françaises et à rapprocher les publics du format. D’autres structures émergent : La Bande Illustrée, Canvas Jungle, Bedetoon, ou encore PockeToon, annoncée comme une future association de représentation des auteurs contractualisés du webtoon.

Crédits photo : Événements professionnels et festivals associés à la filière webtoon — DR / Protoon
Événements professionnels et festivals associés à la filière webtoon — DR / Protoon

Le poids du modèle coréen

À l’échelle mondiale, le webtoon s’est imposé avec les portails et plateformes coréens, avant de devenir un produit d’exportation culturelle majeur.

En Corée du Sud, l’industrie du webtoon poursuit sa croissance : après avoir dépassé les 2000 milliards de wons en 2023, soit environ 1,4 milliard d’euros selon les conversions alors retenues, elle a atteint 2285,6 milliards de wons en 2024 (1,31 milliard d’euros). La progression reste donc positive en monnaie locale, à +4,4 % sur un an, même si les équivalences en euros varient selon les taux de change utilisés.

Le webtoon naît au début des années 2000 avec les portails Daum, en 2003, puis Naver, en 2004. Il se structure ensuite autour de grilles de publication hebdomadaires, avec des épisodes courts, pensés pour le défilement vertical sur smartphone. Sa monétisation s’accélère à partir de 2012, avec les solutions de paiement en ligne et le passage d’un modèle gratuit financé par la publicité à des formules mêlant accès gratuit, épisodes payants, monnaie virtuelle, abonnement ou achat à l’unité.

En Corée du Sud, cette lecture s’inscrit dans une pratique très régulière : l’Ambassade de France en Corée, en s'appuyant sur des données 2019-2021, indique que 24 % des utilisateurs lisaient des webtoons tous les jours et 67 % au moins une fois par semaine. En 2021, 78,6 % de la consommation se faisait sur smartphone, et 44,7 % des utilisateurs étaient abonnés à des offres payantes. Elle évoquait plus de 10 millions de lecteurs quotidiens en Corée, avec, sur Naver Webtoon, une moyenne de 382 minutes de connexion par mois, soit environ 12 minutes par jour.

Les webtoons les plus populaires deviennent des propriétés intellectuelles déclinables en séries, films, livres, bandes originales ou autres formats. La stratégie coréenne est connue sous le nom de « One Source Multi Use » : une œuvre source peut nourrir plusieurs marchés. On peut citer Along with the Gods, adapté au cinéma, dont les deux films ont réuni 14,4 millions de spectateurs en 2017 puis 12,3 millions en 2018.

Un modèle en question

Les exportations restent très concentrées : le Japon représente près de la moitié des ventes internationales de webtoons coréens, devant l’Amérique du Nord, les marchés sinophones, l’Asie du Sud-Est et l’Europe. Les droits de diffusion en ligne constituent l’essentiel de ces revenus à l’étranger.

Les projections mondiales doivent être maniées avec prudence : Grand View Research estime toutefois le marché mondial du webtoon à environ 9,38 milliards d’euros en 2024 et le projette à environ 39,90 milliards d’euros en 2030. MarketGlass, via Research and Markets, avance une estimation proche : environ 8,98 milliards d’euros en 2024 et 37,61 milliards d’euros en 2030. 

La Corée du Sud a aussi façonné les attentes des lecteurs : rythme soutenu, épisodes réguliers, couleurs, romances, fantasy, cliffhangers (fins d’épisode pensées pour donner envie de lire la suite), économie freemium (modèle mêlant gratuité et contenus payants), lecture mobile. Mais pour Kim Thouvenin, l’enjeu français n’est pas de copier intégralement ce modèle. « La production française est plus compliquée à marketer. Il y a une appétence particulière du public pour quelque chose de très coréen. Il faut trouver le bon modèle économique pour les plateformes, et la bonne réflexion au niveau de la diffusion. »

À LIRE - Corée du Sud : les créateurs s'élèvent contre Kakao, géant du webtoon

La question est donc autant culturelle qu’économique. Comment faire lire des webtoons français à un public habitué aux codes coréens ? Comment soutenir des œuvres qui ne se réduisent pas à un genre dominant ? Comment convaincre des plateformes d’investir dans une production originale ? Comment éviter que les auteurs ne deviennent les variables d’ajustement d’un marché encore instable ?

plus que lu, reconnu

La relation au livre papier cristallise une autre tension. En France, le marché de la bande dessinée reste fortement lié à l’objet imprimé, à la librairie, aux collections, aux festivals. Le webtoon, lui, naît sur écran. Pourtant, plusieurs œuvres françaises ou francophones connaissent une seconde vie en version imprimée : Because I can’t love you chez Dupuis, Sex, Drugs & RER chez Delcourt, Mon Vœu le plus sincère chez Kotoon, Colossale chez Jungle, Aether Dreams chez Hachette Roman ou encore Ma senpai est un homme en autoédition.

Kim Thouvenin commente : « Les auteurs et autrices de webtoon, notamment parmi les plus anciens, sont souvent issus de formations de bande dessinée et ont une appétence pour le papier. Quand des éditions papier voient le jour, on en est fiers. Mais on n’a pas envie que le webtoon ne soit considéré que comme une passerelle. »

Le webtoon français n’est donc ni un simple effet de mode, ni une industrie déjà pleinement installée : il existe par ses œuvres, ses lecteurs, ses auteurs, ses studios, ses plateformes et ses communautés, mais reste fragile dans ses conditions de production, de rémunération et de reconnaissance. Protoon naît dans cet entre-deux, avec l’ambition d’aider ce secteur à se compter, à se structurer et à parler d’une voix commune.

L'enjeu est autant économique que symbolique : faire comprendre que le webtoon n’est ni un appendice du manga, ni une simple étape avant le papier, ni un contenu numérique gratuit sans coût de fabrication, mais une bande dessinée numérique avec ses écritures, ses métiers, ses contraintes et ses publics. C’est peut-être là que se joue désormais son avenir en France : cesser d’être seulement lu, pour être enfin reconnu.

Crédits photo : Kim Thouvenin et plusieurs membres de Protoon aux Rencontres Internationales du Webtoon, en 2025 — DR / Protoon
Kim Thouvenin et plusieurs membres de Protoon aux Rencontres Internationales du Webtoon, en 2025 — DR / Protoon

Crédits photo : Participants du World Wide Webtoon Festival, à Monteux, en 2022 — DR / Protoon

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
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Dans un rêve survenu dans la nuit du 15 au 16 février 2026, un ancien interprète d’Artaud retourne au Théâtre de l’Épée de Bois, comme rappelé à une filiation souterraine. De la rue Mouffetard aux laboratoires des années 1960-1970, se dessine un théâtre-champ de bataille où l’ombre d’Artaud continue de travailler les corps et les lieux. Par Ilios Chailly.

05/03/2026, 17:22

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Campagne et roman : la nouvelle vague du rural noir qui chamboule la littérature contemporaine

Ils sont irlandais, gallois, néerlandais, espagnols, belges, américains, français. Ils écrivent des polars, des sagas familiales, des romans d'apprentissage, des récits autofictionnels, des fables politiques. Leurs romans se passent dans des hameaux isolés du Cantal, des marécages de Virginie, des collines de Cumbrie, des plateaux du Jura, des forêts du Jura suisse, des montagnes de Corrèze. Ce qu'ils ont en commun, c'est de faire du monde rural le territoire central de leur fiction.

03/03/2026, 19:24

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Éditeurs, agences, organisations... Quels lobbys pour le secteur du livre ?

Lobbies, groupes de pression ou d'influence... Peu importe leur dénomination, ces entités tentent d'influencer le débat public, le vote des lois et la politique de l'État. Le secteur du livre, dont les logiques sont parfois industrielles, n'échappe pas à ce phénomène. Des données publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) permettent de dresser une carte du lobbying en 2024, avec une présence forte des éditeurs et des organismes de gestion collective.

02/03/2026, 16:19

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Amazon, Microsoft, Fnac-Darty... Les lobbys des multinationales à l'assaut du livre

En tant qu'industrie culturelle aux importants revenus, doublée d'une capacité d'influence non négligeable, le secteur du livre et son encadrement suscitent bien des convoitises. Quelques multinationales aux moyens conséquents n'hésitent pas à solliciter les représentants publics, afin d'influer sur les votes ou la politique générale. En 2024, Amazon et Fnac-Darty se sont montrés particulièrement offensifs...

02/03/2026, 16:18

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Lobbys et groupes de pression : une transparence insuffisante ?

Comme d'autres industries et secteurs culturels, le livre n'échappe pas aux pouvoirs de lobbies et groupes d'influence, qui informent les décisions publiques, mais tentent aussi de les orienter à leur profit. Afin d'encadrer ces pratiques et d'éviter des dérives dommageables pour la démocratie, quelques obligations existent, malgré tout très limitées.

02/03/2026, 16:18

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Witold Gombrowicz, l’ennemi radical des identités figées

Dans cet article, Charles Garatynski relit l’œuvre de Witold Gombrowicz comme une entreprise radicale de déstabilisation des identités, des rôles et des formes sociales. De Ferdydurke à Cosmos, l’écrivain polonais apparaît comme un penseur de l’inauthenticité, pour qui la littérature devient un espace de résistance contre les assignations culturelles, nationales et symboliques.  

09/02/2026, 16:33

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Hitler contre Artaud : comprendre une confrontation imaginaire

Entre 1930 et 1932, Antonin Artaud séjourne à plusieurs reprises à Berlin, au moment même où la République de Weimar s’effondre. À partir d’archives, de lettres, de manuscrits et d’une relecture attentive des textes asilaires, Ilios Chailly retrace ces séjours berlinois et interroge l’une des affirmations les plus troublantes d’Artaud : sa rencontre supposée avec Adolf Hitler.

27/01/2026, 13:06

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Heated Rivalry : comment une romance entre hockeyeurs a déclenché une folie mondiale

Il y eut After, Calendar Girl et bien d'autres : un autre phénomène se profile, sur fond de patinoire. Heated Rivalry, romance sportive homosexuelle d'après l'oeuvre de Rachel Reid, connaît un engouement fulgurant depuis son adaptation télévisée – avec un raz de marée sur les livres en bibliothèques et librairies américaines. Parue sans faire de bruit en France dès 2021 (avant de disparaître des rayons), la saga reviendra dans une nouvelle traduction. 

24/01/2026, 10:38

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Laâyoune, en attendant : entre football et Maroc, le Sahara face au réel

“Les sources“. En arabe, cela se dit Laâyoune, aujourd’hui la plus importante ville du Sahara occidental. Riche en nappes phréatiques dans une zone de désert, la ville a toujours représenté un lieu de repos. Et d’approvisionnement. En eau. Donc en vie. Et c’est là que Nicolas Rouillé installe son nouveau livre, Laâyoune, en attendant. Et malgré le silence du désert, de nombreux échos se font entendre. 

14/01/2026, 11:15

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Artaud face au marxisme : la révolution ne se limite pas à l’estomac

Le « momo » Ilios Chailly revient avec un texte ample et nerveux, consacré à Antonin Artaud et à l’idée d’une révolution vivante de l’esprit. Au fil d’une traversée du surréalisme, des ruptures avec Breton et des secousses mexicaines, notre spécialiste déroule une lecture combative, pleine d’éclats. Artaud y apparaît moins comme une figure à célébrer que comme une déchirure qui oblige à sortir des automatismes. Un long format pour qui veut prendre le temps d’une secousse intérieure.

29/12/2025, 13:11

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Ask this book : Amazon met une IA dans vos livres, un étrange assistant qui arrive sur Kindle

On l’a d’abord pris pour une commodité, un de ces petits raffinements qui rendent la lecture numérique plus fluide. Puis la question s’impose : qu’implique, au juste, un chatbot d’IA embarqué dans un livre ? Avec Ask this Book, Amazon dote l’application Kindle iOS d'un compagnon de lecture à qui poser des questions directement – personnages, intrigue, thèmes – et d’obtenir des réponses instantanées. 

15/12/2025, 10:07

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Éditions de Minuit : anatomie d’un mythe discret à l’ère des algorithmes

Que dit le web d’un éditeur lorsqu’on cesse de parler sur lui pour observer ce qui se dit autour de lui ? À l’heure où la critique littéraire se fragmente entre médias prescripteurs, plateformes numériques, blogs spécialisés et réseaux sociaux, l’image d’une maison d’édition ne se construit plus seulement dans ses catalogues ou ses manifestes, mais dans un écosystème discursif diffus, cumulatif, parfois contradictoire. Les Éditions de Minuit, réputées pour leur discrétion autant que pour leur exigence, offrent à cet égard un terrain d’observation singulier.

12/12/2025, 11:40

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Transgression au féminin : de Rim Battal à Mririda N’Aït Attik

Paris. Vendredi, 4 décembre 2025. Rim Battal présente à Montmartre, son roman, Je me regarderai dans les yeux, éditions Bayard. La narratrice, dix-sept ans, dénonce, dès la première phrase, avec des mots crus, le chantage à la virginité. « Cela n’a pas duré plus de cinq minutes, mais, j’eus l’impression de passer une journée entière, les jambes écartées, nues, sur cette table d’examen médical ». Par Mustapha Saha.

10/12/2025, 19:11

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Imaginer des mondes que la science finit par construire : l’incroyable pouvoir des néologismes

D’où viennent les mots qui façonnent notre imaginaire technologique ? Des laboratoires, des auteurs de science-fiction… ou d’un espace trouble entre les deux ? Le mémoire Néologismes, entre fiction et réalité explore précisément cette zone de frottement où se rencontrent écrivains visionnaires et ingénieurs bien réels. Une question traverse ces pages comme un fil rouge : comment les néologismes circulent-ils entre inventions fictives et réelles, jusqu’à parfois se répondre, se nourrir, se transformer ?

08/12/2025, 10:50

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3 € pour lire : mythes et réalités d’une “taxe sur la lecture”, sur fond de crise du livre

Enquête et contre-enquête... La tribune d'Amazon incriminant les frais de port obligatoires détaille un constat alarmiste : depuis l’entrée en vigueur de la loi Darcos, les lecteurs paieraient 3 € à chaque commande inférieure à 35 €, une « taxe sur la lecture », affirme Amazon France qui aurait déjà coûté plus de 100 millions d’euros aux lecteurs. Mais le discours du directeur général mérite d’être nuancé — voire contesté — à plusieurs égards.

08/12/2025, 06:30

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Derrière Les Humanoïdes associés, la mystérieuse galaxie Giger

La dégringolade des Humanoïdes associés et du groupe américain Humanoids a choqué les milieux de la bande dessinée et de la science-fiction. Cependant, ces liquidations successives ne semblent pas remettre en question l’activité éditoriale de la structure, entre un calendrier de nouvelles parutions et le maintien de Métal hurlant en kiosques. La conséquence d’un montage économique et financier basé sur une foisonnante galaxie d’entreprises…

05/12/2025, 15:18

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Henri Fellner : “On a passé toute notre vie dans un écosystème dysfonctionnel, illégal”

Lorsqu’Henri Fellner raconte son premier jour à l’AGESSA, pour préparer sa retraite, il est presque soulagé de « faire les choses dans les règles ». Il vient d’entrer dans le monde professionnel par la grande porte : des collaborations avec Bayard, des dessins publiés dans des journaux sérieux, un environnement éditorial structuré. Bref, le scénario idéal pour un artiste de bonne volonté. Pourtant, la scène qui se déroule ce jour-là est d’une absurdité glaçante.

05/12/2025, 10:38

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Les Humanoïdes associés : récit d'un crash intergalactique et transatlantique

En matière de BD et de science-fiction, difficile de faire plus mythique que Les Humanoïdes associés, maison d'édition fondée en 1974 par Moebius, Philippe Druillet, Jean-Pierre Dionnet et Bernard Farkas. Portée par le vaisseau Métal hurlant, revue qui a influencé des générations de créateurs, elle a connu une existence mouvementée, faite de succès historiques et d'échecs tout aussi retentissants. Le dernier en date, en 2025, a tout emporté sur son passage.

01/12/2025, 12:25

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L'urgence de redéfinir “la notion de projet commercial et culturel en librairie”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Après la fragilisation économique du secteur, cette série interroge la valeur du conseil, la librairie comme lieu de débat et le projet culturel susceptible de donner sens à l’entreprise. Premier épisode : faire de la relation avec le lecteur une force visible.

24/06/2026, 16:22

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Les librairies, “commerces, d'accord, mais de proximité, de confiance et de relation”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? Évelyne Darmanin, auteure de cet article, est sociologue de formation. Elle nous propose une série de trois articles, qui questionnent et interrogent. Alors que les librairies souffrent dans un environnement trop calme, la notion de projet d’entreprise serait plus que jamais nécessaire. Ce premier volet défend une idée simple : la librairie ne se réduit pas à la vente d’un produit dont le prix échappe au libraire. Non, non...

24/06/2026, 16:21

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Librairies : “Il est grand temps de rallumer les consciences”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Le premier texte plaçait le conseil et la relation avec le lecteur au cœur de la valeur du métier. Le deuxième défendait la librairie comme espace de dialogue, de circulation des idées et de débat. Ce dernier volet interroge le projet d’entreprise capable d’articuler activité commerciale, transmission professionnelle, ambition culturelle et exigence démocratique.

24/06/2026, 16:15

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Un livre géant brûlé pour les 60 ans de l’Université de Rouen : le symbole qui dérange

Lors des festivités de la Saint-Jean, à Mont-Saint-Aignan, un grand livre en bois a été brûlé pour célébrer les 60 ans de l’Université de Rouen. ActuaLitté donne la parole à plusieurs universitaires, chercheurs et intellectuels, qui s’interrogent sur la portée symbolique d’un tel geste : peut-on célébrer le savoir en mettant en scène la destruction de l’un de ses symboles les plus forts ?

24/06/2026, 12:28

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Censure à Castres : Catherine Pégard interpellée par le Off Avignon

Avignon Festival & Compagnies, qui accompagne le festival Off Avignon, dénonce la déprogrammation à Castres de Passeport, pièce d’Alexis Michalik, par le maire RN Florian Azéma. L’association y voit une décision politique et idéologique, contraire à la liberté de création et de diffusion, et affirme son soutien à l’auteur comme à ses équipes.

23/06/2026, 17:42

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IA : comment améliorer les catalogues de bibliothèque sans numériser les livres ?

Alors que l’IA et le RAG s’imposent comme des pistes pour renouveler la recherche documentaire en bibliothèque universitaire, leur déploiement se heurte à une réalité matérielle et juridique : accès aux textes, numérisation des fonds, droits d’usage et coûts de traitement. Derrière la promesse de catalogues plus intelligents, la question demeure celle de l’autonomie des bibliothèques face aux grandes plateformes. Par Cédric Limousin.

23/06/2026, 16:16

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La canicule à son clim’axe : quand les climatiseurs volent la vedette

Une climatisation défaillante peut transformer un bureau d’espions en plage artificielle. Elle peut aussi obséder un conducteur, accompagner une solitude californienne, dérégler une tour de béton ou servir de voie d’accès à une prise d’otages. Dans les romans, l’air conditionné a sa mécanique, son humeur et parfois son sens du spectacle.

23/06/2026, 15:51

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IA et littérature : Hervé Le Tellier et Abel Quentin face à la grande dépossession

Face à l’intelligence artificielle générative, Hervé Le Tellier et Abel Quentin ne parlent pas seulement de littérature. L’un, venu des mathématiques et de l’Oulipo, interroge la disparition possible du geste d’écrire, le choc professionnel, psychologique et démocratique que provoquent les machines. L’autre cherche des lieux où préserver l’intelligence humaine, la lenteur, la joie et la confiance. 

20/06/2026, 11:22

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Les Éditions au Pluriel : la maison indépendante qui défend une littérature humaine et engagée

Dans le paysage de l’édition indépendante française et à travers ces différentes collections, les Éditions au Pluriel construisent un catalogue singulier Romans, essais, imaginaire, beaux livres ou récits de voyage. C’est un ensemble cohérent, animé par une même exigence : défendre des textes incarnés, accessibles et profondément humains.

19/06/2026, 17:57

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Le livre d’occasion, l’économie circulaire d’une filière linéaire

Dix années de commerce de seconde main, le Label Emmaus invitait à fêter son anniversaire à l'Académie du Climat, ce 18 juin. Un appel, finalement, pour comprendre ce qu’est le réemploie, qui le porte : « 10 ans d’engagement, d’innovation sociale et de coopération au service d’une économie plus juste et circulaire », explique l’organisme. Avec un volet consacré au livre d’occasion – toujours objet de fantasmes…

19/06/2026, 16:36

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“La cage n’est pas simplement un ensemble de barreaux de fer”

Dans Naissances au zoo, Ashraf Al Ashmawi fait du zoo une métaphore de la condition humaine. Ancien juge, il explore justice, pouvoir et fragilité des êtres, sans réduire ses personnages à des archétypes. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Littérature » pour Naissances au zoo, il répond aux questions d’ActuaLitté.

19/06/2026, 11:05

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Un label pour l’édition indépendante : “Quitte à le faire seul, faisons-le joyeusement”

Alors que Grasset sombre dans l’idéologie, que le mouvement de protestation contre l’instrumentalisation de grandes maisons d’édition au service d’une radicalisation politique et sociale voit le jour, il est grand temps de rendre nos indépendances plus visibles. Je crois en cette urgence, en cette nécessité d’afficher notre fierté (une notion peu mobilisée dans le secteur éditorial) d’être indé. Par Étienne Galliand, éditeur.

19/06/2026, 10:44

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“Accompagner la lecture est une affaire collective” (Association des Bibliothécaires de France)

L'Association des Bibliothécaires de France a ouvert, ce mercredi 17 juin, son 71e congrès à Rennes, au sein du Couvent des Jacobins. L'organisation a choisi un thème fédérateur, l'hospitalité, qui rappelle que les établissements de lecture publique incarnent le premier équipement culturel de proximité, par ailleurs libre d'accès. Un statut qui n'empêche ni les remises en cause ni les réflexions... Le bureau national de l'ABF a abordé, pour ActuaLitté, une variété de sujets à l'occasion d'un entretien.

18/06/2026, 13:11

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“Des chemins de traverse” pour “donner de la joie” : le pari des éditions Poids Plume

Depuis le début de juin, les éditions Poids Plume ont confié leur diffusion et leur distribution à DG Diffusion. Fondée en 2022 à Morlanne, dans les Pyrénées-Atlantiques, par Gaëlle Perret, la maison indépendante entend renforcer sa présence en librairie. Stockage, suivi des ventes et logistique constituent les principaux leviers de ce passage à une diffusion nationale, sans dissocier développement commercial, illustration et transmission.

18/06/2026, 12:42

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Affaire Samuel Paty : “J'étais susceptible de reconnaître mes étudiants dans tous les jeunes accusés“

Dans Notes d’une enseignante sur le procès de l’assassinat de Samuel Paty publié aux éditions Maurice Nadeau, Eloïse Lièvre propose une approche incarnée et réflexive du procès des huit personnes accusées d’être impliquées dans l’assassinat de Samuel Paty qui s’est tenu à l’hiver 2024. Un livre qui mêle récit personnel, journal du procès, analyse intellectuelle et réflexion morale. Par Olivier Stroh.

17/06/2026, 18:24

ActuaLitté

Intelligence artificielle en librairie : le risque de déposséder un métier

Aux Rencontres nationales de la librairie 2026, l’intelligence artificielle s’était invitée dans un double débat : celui de la création, du droit d’auteur et des œuvres, et celui, plus concret, des usages professionnels en librairie. Entre vigilance éthique et outils d’aide au pilotage, l’enjeu consiste à distinguer la menace du remplacement de la promesse d’une assistance pensée au service du métier. Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, dépassionne le débat.

17/06/2026, 13:10

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Quand Gaston Bachelard nous aide à comprendre notre obsession pour l’IA

L’intelligence artificielle est généralement présentée comme une révolution technologique. On la décrit comme un ensemble d’algorithmes, de modèles statistiques ou d’infrastructures informatiques. Pourtant, cette définition technique ne suffit pas à expliquer l’intensité des passions qu’elle suscite. Par Bertrand Jouvenot.

17/06/2026, 12:52

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“Sans surmonter ces griefs historiques, aucun dialogue significatif ne peut s’épanouir”

Dans son essai, Zuhair Tawfiq explore la manière dont les stéréotypes se construisent entre Orient et Occident. À travers cette réflexion, il questionne le rôle de l’écrivain dans la déconstruction des idées reçues et des représentations de l’Autre. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Critique littéraire et artistique » pour Perceiving the World: Mutual Stereotypes Between the Self and the Other, il répond aux questions d’ActuaLitté.

16/06/2026, 10:53

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Climat : pourquoi “la lassitude peut vite devenir indifférence”

L’information climatique circule davantage, alerte plus souvent et documente mieux l’ampleur du dérèglement en cours. Pourtant, l’accumulation des faits déclenche parfois l’angoisse, la lassitude ou le repli, au lieu de nourrir l’action. Pour dépasser cette impasse, le monde du livre dispose d’un rôle singulier : faire entendre d’autres récits, d’autres voix, et transformer la prise de conscience en mouvement collectif. Fanny Audibert publie chez Oxus Sortir du déni climatique, entrer en action.

15/06/2026, 13:03

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La librairie indépendante peut-elle rester indépendante si son modèle s’épuise ?

ANALYSE – La question de l’indépendance des commerces du livre se déplace. Au-delà du statut juridique ou du choix éditorial, elle engage désormais la viabilité économique, la fatigue des équipes, l’écologie du livre et les conditions concrètes d’un métier sous tension. Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, aborde le sujet frontalement.

15/06/2026, 12:30

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De DSK à Patrick Bruel : violences sexuelles et impunité des puissants

Dans cette tribune, l’essayiste Nasser interroge, à partir de l’affaire Patrick Bruel et d’autres figures publiques mises en cause, la tension entre parole des victimes, présomption d’innocence, prescription judiciaire et responsabilités médiatiques. Un texte d’opinion, polémique et engagé, sur l’impunité supposée des puissants face aux violences sexuelles.

13/06/2026, 08:33

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“Traduire un texte vieux de plusieurs siècles est un véritable défi”

L’œuvre de Nawal Nasrallah navigue sur de multiples aspects : le patrimoine culinaire d’Al-Andalus et du Maghreb, l’histoire matérielle, la traduction savante et les circulations méditerranéennes constituent autant d’atouts. Elle travaille sur l’histoire et la culture de la cuisine arabe à travers les siècles, avec un intérêt particulier pour les textes culinaires médiévaux. Lauréate du Sheikh Zayed Book Award 2026 catégorie Traduction, elle répond à ActuaLitté.

13/06/2026, 07:00

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“Lancer un livre, c’est créer un moment ; l'installer, c’est construire une durée”

ANALYSE – Surproduction, encore et toujours, l'éternelle problématique de l'industrie du livre. Trop de livres, peut-être, probablement – assurément ? Ou bien, pas assez de temps pour que chaque ouvrage vive sa vie dans les points de vente ? Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, propose une autre lecture.

13/06/2026, 06:00

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Hachette au Sénat : Jean-Yves Mollier dénonce une ombre vieille de 80 ans

Entre les combats parlementaires autour de la loi Bichet, en 1947, et le récent rejet au Sénat, d’un amendement visant à renforcer le lien de confiance entre auteurs et éditeurs, l'historien Jean-Yves Mollier établit un fameux parallèle. Dans une tribune communiquée à ActuaLitté, il y voit la persistance d’une influence d’Hachette sur la fabrique de la loi, et interroge les effets démocratiques de la concentration éditoriale et médiatique.

12/06/2026, 11:51

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Avec AI Overviews, Google régurgitera du conseil pour choisir vos lectures (à votre place)

Avec l'arrivée prochaine des AI Overviews, Google ne se contente plus de classer le web : il répond à sa place. Pour le livre, l’enjeu dépasse le référencement : critiques, libraires, bibliothèques et blogs nourriront une synthèse qui garde le lecteur captif, sans clic ni détour. Une promesse de confort, donc, mais aussi une confiscation très méthodique de la médiation littéraire. On se poserait presque des questions.

12/06/2026, 06:00

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“Se montrer ou disparaître !” : quand l’hyper-visibilité tue l’imaginaire

Jadis, l’écrivain hantait les cafés, les chambres closes et les marges de ses manuscrits. Le voici sommé d’occuper aussi les stories, les plateaux, les selfies et les vignettes promotionnelles. Dans un monde où l’absence frôle la faute professionnelle, l'écrivain-pirate François Belley interroge la dernière provocation possible pour un auteur : garder le silence, cultiver l’ombre et laisser l’œuvre parler avant le visage. Ou comment arrêter de bronzer avec son iPhone.

11/06/2026, 12:07

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“La librairie a besoin d'une aide urgente et massive” (Syndicat de la Librairie française)

Un certain sentiment d'urgence dominait les Rencontres nationales de la librairie, à Rennes, ces 7 et 8 juin. La situation économique des commerces indépendants est en effet préoccupante, d'autant plus que les perspectives ne sont pas engageantes et que l'action publique manque de moyens... Alexandra Charroin-Spangenberg, cogérante de la Librairie de Paris (Saint-Étienne) et présidente du Syndicat de la Librairie française, et Guillaume Husson, délégué général de l'organisation, reviennent pour ActuaLitté sur les sujets du moment.

10/06/2026, 14:53

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“La poésie arabe exprime des expériences humaines universelles”

Traducteur d’Adonis, Mahmoud Darwich et Ibn Arabi, Stefan Weidner fait dialoguer depuis Cologne les cultures arabe et européenne. Lauréat 2026 du Sheikh Zayed Book Award pour Der arabische Diwan, anthologie de poésie préislamique ouverte à des voix féminines rarement traduites, il revient sur son œuvre, sa lecture de la poésie arabe et les enjeux du dialogue entre les cultures. Dans cette interview, il répond à ActuaLitté.

10/06/2026, 10:48

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Affaire Grasset : Laure Darcos et Sylvie Robert avancent une “clause de confiance”

Elles forment un tandem sénatorial très actif sur les questions culturelles, et plus particulièrement les sujets relatifs au livre. Laure Darcos, sénatrice de l'Essonne (Les Indépendants - République et Territoires) et Sylvie Robert, sénatrice d'Ille-et-Vilaine (Socialiste, Écologiste et Républicain) et vice-présidente du Sénat, évoquent leur proposition de loi sur le contrat d'édition, la lutte contre la concentration du secteur, et dressent aussi un premier bilan du sort réservé à la culture sous les mandats d'Emmanuel Macron.

09/06/2026, 16:20

ActuaLitté

“La loi Lang ne suffit plus : il est temps de se structurer”

Restructurer et innover dans la filière. Face à la financiarisation de l’édition, à l’affaiblissement des soutiens publics et aux bouleversements technologiques, l’édition indépendante cherche désormais moins à survivre seule qu’à se structurer collectivement. Entre la FEDEI et OPlibris, une même ambition se dessine : défendre la matérialité du livre, sans renoncer à penser les outils de demain.

09/06/2026, 16:16

ActuaLitté

“Rimbaud nous demande justement de repenser ce qu’est la modernité”

Avec son Découvrir Rimbaud aux Éditions sociales, Alix Stéphan relit le poète à travers l’histoire, la révolution et les lignes politiques de son œuvre. De l’opacité des textes aux héritages décoloniaux, du refus du travail aux rapports de domination, elle défend une lecture située de Rimbaud, attentive au contexte sans épuiser le mystère des poèmes. Propos recueillis par Vivian Petit.

09/06/2026, 12:28

ActuaLitté

La Goutte créative : une maison indépendante mise sur le livre vivant

Fondée par Charlotte Cruz et Chilly Charly, La Goutte Créative rejoint le réseau de diffusion et de distribution de DG Diffusion. La jeune maison indépendante défend un catalogue à la croisée des sagesses du monde, de l’imaginaire, de la transmission et du développement personnel. Charlotte Cruz y voit surtout un moyen d’élargir la portée d’un projet éditorial fondé sur l’éthique, l’écologie et le lien direct avec les lecteurs.

08/06/2026, 17:01

ActuaLitté

Mineurs, nudité, algorithmes : Apple et Google sommés de protéger l'enfance

Lors de la London Tech Week, le Premier ministre du Royaume-Uni a sommé les entreprises technologiques de bloquer, sur les appareils utilisés par des mineurs, l’envoi et la réception d’images sexuellement explicites. Derrière l’urgence de protection, les livres déplacent le débat : consentement, honte, cyberviolence, économie de l’image, surveillance et responsabilité des adultes.

08/06/2026, 14:36

ActuaLitté

Une taxe pour aider l'édition : le blanc-sain très sélectif du SNE

Le Syndicat national de l’édition n’a rien contre les prélèvements. Il a simplement ses pudeurs. Quand l’argent remonte vers les auteurs et les éditeurs, le vocabulaire se fait noble : rémunération, compensation, gestion collective, partage de la valeur. Quand il risque de redescendre vers les librairies indépendantes, les éditeurs fragiles ou les auteurs, le ton change. Le même geste devient un « réflexe » qui ne serait « pas forcément sain ». Mais alors, à quel sain se vouer ?

08/06/2026, 12:28

ActuaLitté

“Paris, place forte du commerce des droits internationaux”

Quatre ans après son lancement, le Paris Book Market s’impose comme un rendez-vous majeur du commerce international des droits. Pierre Astier et Laure Pécher saluent ce succès dans un texte adressé à ActuaLitté... Tout en appelant à ouvrir plus largement l’événement aux agents, scouts et professionnels étrangers qui gravitent déjà autour de la place parisienne.

08/06/2026, 11:47

ActuaLitté

Hiro Mashima à l’honneur : Amiens célèbre les 20 ans de Fairy Tail

Un arbre suspendu au-dessus d’un îlot rocheux, la guilde de Fairy Tail reconstituée à taille réelle, des fac-similés de planches et des croquis de travail : aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, l’exposition Fairy Tail, une épopée draconique propose une traversée de l’univers créé par Hiro Mashima. Un parcours qui s’intéresse autant à l’imaginaire de la série qu’à sa fabrication.

 

07/06/2026, 19:26

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