Un manuscrit inédit de Steinbeck contre le maccarthysme aux enchères

Un manuscrit de neuf pages suffit parfois à faire remonter tout un climat politique. Dans la vente en ligne Documenting America organisée par Bonhams, un texte inédit de John Steinbeck attire l’attention des bibliophiles : If This Be Treason, nouvelle autographe datée de 1953, rédigée au recto de feuilles jaunes lignées. Le lot est estimé entre 10.000 et 15.000 dollars.

Le sujet concentre les tensions de l’Amérique maccarthyste. D’après Bonhams, la nouvelle évoque le renvoi d’une vedette de télévision dans le contexte de la liste noire hollywoodienne, sous l’effet des investigations politiques associées à Joseph McCarthy.

Le titre reprend une formule liée à Patrick Henry lors de son attaque contre le Stamp Act de 1765, manière pour Steinbeck d’inscrire la peur anticommuniste dans une histoire plus longue de la liberté américaine.

Le parcours éditorial du manuscrit nourrit son intérêt. Steinbeck avait soumis le texte à Viking Press, sa maison d’édition. Harold Guinzburg, alors président de l’éditeur, formula des objections : l’écrivain retira la nouvelle avant publication. En raison de ses convictions politiques liées au New Deal et de ses écrits pro-syndicaux qui portaient un regard sans concession sur le capitalisme, Steinbeck fut régulièrement soupçonné de sympathies communistes, bien qu'il n'ait jamais été formellement accusé par la Commission des activités anti-américaines.

Le document arrive donc sur le marché comme le témoin d’un arbitrage resté hors livre : une fiction politique écrite au cœur de la période, puis abandonnée avant impression.

Mais l'anecdote connut un écho quelques années plus tard. Plusieurs années après avoir écrit cette nouvelle, Steinbeck conclut un article paru dans Esquire en juin 1957, défendant Arthur Miller suite à son procès devant la Commission des activités anti-américaines, par ces mots : « Et si cela est de la trahison, messieurs, tirez-en le meilleur parti. »

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Dans cet article, Steinbeck affirmait : « Il y a là un danger clair et présent, non pas pour Arthur Miller, mais pour notre mode de vie en pleine mutation. […] Je suis profondément convaincu que notre pays est mieux servi par le courage et la moralité individuels que par le patriotisme public et rassurant que le Dr Johnson qualifiait de “dernier refuge des scélérats”. »

La vente Bonhams associe ce lot à d’autres pièces d’histoire américaine : documents liés à Abraham Lincoln, Dwight D. Eisenhower, James Fenimore Cooper, ainsi qu’un livre d’artiste de Faith Ringgold. Dans cet ensemble d’Americana, le manuscrit Steinbeck occupe une place singulière. Il appartient à la fois au marché des autographes, à l’histoire de l’édition et à la mémoire politique des années 1950.

Crédits photo : Hulton Archive

Par Clément Solym

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