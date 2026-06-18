Le webtoon français tient sa première association professionnelle, qui veut structurer la filière

L’association a été créée officiellement le 1er juin 2026. Elle entend fédérer les acteurs du secteur, défendre leurs intérêts et porter une voix collective auprès des institutions. À sa tête, Kim Thouvenin, première présidente de Protoon, insiste sur la nécessité de donner au webtoon français une représentation commune.

Trois professionnelles réunissent la filière

« Cela fait quinze ans que le webtoon existe en France, pourtant, la demande de reconnaissance institutionnelle de notre secteur n’a jamais réellement été entendue. Aujourd’hui, ce n’est plus une voix isolée qui frappe aux portes : c’est toute une filière qui se rassemble derrière Protoon. Plus nous serons nombreux, plus notre parole aura de la force », explique-t-elle.

L’histoire de Protoon remonte à octobre 2022, lors du festival World Wide Webtoon de Monteux. Kim Thouvenin, alors salariée d’un studio de webtoon, y rencontre Emilie Keledjian, coprésidente de l’association Webtoon Café, et Maguelone Dunoyer, cofondatrice du studio Myrà. Au fil des années, des liens professionnels et amicaux se tissent entre les trois femmes, nourris par de nombreux échanges et rendez-vous lors d’événements dédiés à la bande dessinée, à Monteux, Paris ou Angoulême.

Constatant les enjeux communs auxquels le secteur est confronté et la nécessité de structurer la filière, elles commencent en 2025 à réfléchir à la création d’une organisation capable de représenter l’ensemble des professionnels du webtoon en France. Cette réflexion aboutit à la naissance de Protoon.

Le webtoon s’est installé durablement dans le paysage culturel français. Les principales plateformes comptent 5 millions de lecteurs mensuels actifs, tandis que les applications françaises totalisent 2 millions de téléchargements cumulés. Depuis 2020, plus de 300 webtoons français ont été édités, portés par plus de 400 professionnels actifs recensés.

Plusieurs titres illustrent cette vitalité de la création française. Because I Can't Love You, de l’autrice Lief, atteint 25 millions de lectures, tandis que Sex, Drugs & RER, de Natacha Ratto, en compte 23 millions. Ces chiffres témoignent de l’attractivité du format et de l’existence d’un public fidèle.

Cartographie de la filière du webtoon en France. Protoon.

Des outils pour fédérer demain

À l’échelle mondiale, le marché sud-coréen du webtoon représente à lui seul 1,4 milliard d’euros en 2023, avec une croissance annuelle proche de 20 %. Le cabinet de conseil BearingPoint estime que le marché mondial pourrait atteindre entre 30 et 40 milliards de dollars d’ici 2030. En France, malgré cette réalité industrielle, aucune structure professionnelle nationale ne représentait jusqu’ici l’ensemble des acteurs de la filière.

Protoon se fixe trois objectifs : structurer la filière du webtoon, représenter ses acteurs auprès des pouvoirs publics et promouvoir la création française en France comme à l’international. Dès 2026, l’association prévoit de lancer plusieurs actions, dont une étude inédite sur l’industrie du webtoon francophone, une cérémonie dédiée à la création française et une résidence d’artistes en partenariat avec des acteurs culturels du secteur.

L’association entend également mettre à disposition des professionnels plusieurs outils de référence, parmi lesquels un annuaire des œuvres et des métiers ainsi qu’une cartographie de la filière.

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Pour Kim Thouvenin, la reconnaissance du webtoon français passe par un travail collectif de long terme. « La reconnaissance du webtoon français comme industrie culturelle ne se fera pas sans soutien à la production, sans professionnalisation des artistes et sans valorisation des projets qui sortent des sentiers classiques. L’industrie du jeu vidéo nous a montré ce que vingt ans de structuration collective peuvent produire. C’est exactement ce que nous voulons construire pour le webtoon », conclut-elle.

Protoon

Crédits photo : l'équipe Protoon (Protoon)

Par Hocine Bouhadjera

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