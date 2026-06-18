WeLib : les éditeurs attaquent une bibliothèque pirate tournée vers l’IA

Le contentieux des bibliothèques pirates gagne un nouveau front, à l’endroit précis où les éditeurs concentrent leurs inquiétudes : l’accès massif aux corpus utilisés par l’intelligence artificielle. Selon Reuters, un groupe de grands éditeurs, parmi lesquels Hachette, Penguin Random House, HarperCollins, Macmillan et Simon & Schuster, a porté plainte le 16 juin devant le tribunal fédéral du district sud de New York contre WeLib, présenté comme un site de livres piratés.

Le dossier, enregistré sous l’intitulé Apress Media LLC v. WeLib, accuse la plateforme d’héberger des dizaines de millions d’ouvrages protégés. Les plaignants affirment aussi que WeLib donne accès à ces fichiers à des entreprises technologiques pour l’entraînement de modèles d’IA.

Le site aurait repris le code source et les contenus d’Anna’s Archive, autre bibliothèque pirate poursuivie en mars par les mêmes éditeurs, puis visée en mai par une ordonnance fédérale de cessation d’activité.

Reuters indique que les représentants de WeLib n’ont pas répondu dans l’immédiat à une demande de commentaire. L’Association of American Publishers, par la voix de sa présidente Maria Pallante, présente l’action comme une étape supplémentaire dans la lutte contre la contrefaçon numérique : « L’action engagée aujourd’hui s’inscrit dans notre riposte continue et vigoureuse au vol massif d’œuvres littéraires, qui n’a pas sa place dans le monde moderne et ne saurait être toléré. »

Après Anna’s Archive, WeLib

La plainte cite plus de 80.000 utilisateurs mensuels et plus de 51 millions de livres consultés illégalement au cours du dernier mois, parmi lesquels des manuels universitaires et des romans. Les éditeurs accusent également WeLib d’avoir sollicité des « dons » auprès d’entreprises d’intelligence artificielle (comme Nvidia avec Anna's Archive, malgré les démentis), en échange d’un accès à grande vitesse aux fichiers destinés à l’entraînement de modèles.

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Le dossier résonne avec une autre procédure déposée en mai, dans laquelle des éditeurs affirment que Meta a utilisé des contenus issus de WeLib pour entraîner ses modèles Llama. L'action relève d’un contentieux distinct, mais elle éclaire la logique poursuivie par les ayants droit : documenter le passage entre fichiers illicites, bibliothèques clandestines et usages industriels par les entreprises d’IA. Et ne rien laisser passer.

Les plaignants demandent au tribunal la fermeture du site et réclament jusqu’à 150.000 dollars par œuvre piratée. L’édition américaine entend fixer les règles du jeu : les siennes, affirmant sa vigilance définitivement quant à la maîtrise des catalogues numérisés lorsque ceux-ci circulent hors des circuits autorisés...

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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