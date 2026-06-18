WeLib : les éditeurs attaquent une bibliothèque pirate tournée vers l’IA

Les Big Five anglophones et plusieurs grands éditeurs ont saisi la justice fédérale de New York contre WeLib. La plainte, révélée par Reuters, accuse le site d’héberger des dizaines de millions de livres piratés et d’offrir aux entreprises d’IA un accès rapide à ces fichiers.
Le 18/06/2026 à 12:20 par Nicolas Gary
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18/06/2026 à 12:20
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Le contentieux des bibliothèques pirates gagne un nouveau front, à l’endroit précis où les éditeurs concentrent leurs inquiétudes : l’accès massif aux corpus utilisés par l’intelligence artificielle. Selon Reuters, un groupe de grands éditeurs, parmi lesquels Hachette, Penguin Random House, HarperCollins, Macmillan et Simon & Schuster, a porté plainte le 16 juin devant le tribunal fédéral du district sud de New York contre WeLib, présenté comme un site de livres piratés.
Le dossier, enregistré sous l’intitulé Apress Media LLC v. WeLib, accuse la plateforme d’héberger des dizaines de millions d’ouvrages protégés. Les plaignants affirment aussi que WeLib donne accès à ces fichiers à des entreprises technologiques pour l’entraînement de modèles d’IA.
Le site aurait repris le code source et les contenus d’Anna’s Archive, autre bibliothèque pirate poursuivie en mars par les mêmes éditeurs, puis visée en mai par une ordonnance fédérale de cessation d’activité.
Reuters indique que les représentants de WeLib n’ont pas répondu dans l’immédiat à une demande de commentaire. L’Association of American Publishers, par la voix de sa présidente Maria Pallante, présente l’action comme une étape supplémentaire dans la lutte contre la contrefaçon numérique : « L’action engagée aujourd’hui s’inscrit dans notre riposte continue et vigoureuse au vol massif d’œuvres littéraires, qui n’a pas sa place dans le monde moderne et ne saurait être toléré. »
La plainte cite plus de 80.000 utilisateurs mensuels et plus de 51 millions de livres consultés illégalement au cours du dernier mois, parmi lesquels des manuels universitaires et des romans. Les éditeurs accusent également WeLib d’avoir sollicité des « dons » auprès d’entreprises d’intelligence artificielle (comme Nvidia avec Anna's Archive, malgré les démentis), en échange d’un accès à grande vitesse aux fichiers destinés à l’entraînement de modèles.
À LIRE - Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA
Le dossier résonne avec une autre procédure déposée en mai, dans laquelle des éditeurs affirment que Meta a utilisé des contenus issus de WeLib pour entraîner ses modèles Llama. L'action relève d’un contentieux distinct, mais elle éclaire la logique poursuivie par les ayants droit : documenter le passage entre fichiers illicites, bibliothèques clandestines et usages industriels par les entreprises d’IA. Et ne rien laisser passer.
Les plaignants demandent au tribunal la fermeture du site et réclament jusqu’à 150.000 dollars par œuvre piratée. L’édition américaine entend fixer les règles du jeu : les siennes, affirmant sa vigilance définitivement quant à la maîtrise des catalogues numérisés lorsque ceux-ci circulent hors des circuits autorisés...
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Une enquête du Book Industry Study Group et de BookNet Canada mesure l’usage réel de l’intelligence artificielle dans la chaîne du livre nord-américaine. Près d’un professionnel sur deux y recourt déjà, surtout pour le traitement des flux. Mais le droit d’auteur, la fiabilité des contenus et l’arrivée de faux livres sur les plateformes concentrent une défiance massive, qui replace la gouvernance au centre des métiers et des contrats du livre, en 2026.
18/05/2026, 10:02
La comédienne danoise Maria Garde a licencié sa voix à Storytel et Mofibo pour un service de changement de narrateur par IA. Présenté à Munich devant l’IG Hörbuch, le dossier documente un accord d’un an, 50 livres déjà enregistrés et un usage de 10 à 15 % sur certains titres très écoutés. Avec une question cruciale pour le format : qui contrôle, rémunère et signale la réplique d’une voix humaine dans les catalogues ?
16/05/2026, 10:12
Au salon du livre de Rabat, le Conseil national des droits de l’Homme a présenté une bibliothèque numérique enrichie par l’intelligence artificielle. Conçue en interne, la plateforme rassemble rapports, études, avis et recommandations, puis les rend interrogeables.
15/05/2026, 10:59
En Allemagne, le Börsenblatt alerte les éditeurs sur l’urgence d’un droit d’opposition lisible par machine face à la fouille de textes et de données utilisée par les modèles d’intelligence artificielle. Derrière l’enjeu juridique, la protection des catalogues dépend désormais des métadonnées, des standards techniques et des flux de distribution, du fichier numérique à la couverture, jusqu’aux plateformes et librairies en ligne.
15/05/2026, 10:52
La plateforme Thotario, portée par la société COMVERSE, a ouvert un test grand public autour de la revente d’ebooks. Le dispositif, encore expérimental, repose pour l’heure sur des livres libres de droit, un portefeuille fictif et des mécanismes communautaires. Derrière l’annonce, une question demeure centrale : la propriété des biens culturels numériques trouve-t-elle enfin un modèle viable ?
14/05/2026, 09:14
À Tokyo, la solitude n’est plus seulement un thème littéraire. Dans un Japon marqué par la baisse des naissances et l’isolement des jeunes adultes, Crush, de Momo Yamaguchi, fait entendre le trouble d’une femme confrontée à la fatigue des rencontres amoureuses. Actes Sud Audio donne à ce premier roman une lecture à deux voix où le désir, l’attente et cette fatigue des rencontres résonnent avec l'actualité.
12/05/2026, 15:15
Trente ans après la création de l’Internet Archive par Brewster Kahle, une fondation suisse rejoint l’écosystème international de l’organisation. Installée à Saint-Gall, elle concentre ses premiers chantiers sur les archives menacées et la conservation des modèles d’intelligence artificielle, avec l’Université de Saint-Gall et une conférence de l’UNESCO annoncée à Paris en novembre 2026. L’enjeu touche directement bibliothèques et chercheurs.
09/05/2026, 10:19
Il y a des territoires que l’on comprend mieux en les écoutant. Sahara rouge, d’Alissa Descotes-Toyosaki, le rappelle par la voix même de l’autrice : le désert y devient une archive sonore des zones interdites, de Fukushima aux mines d’uranium du Niger, jusqu’au camp de Mbera où des nomades maliens ont trouvé refuge. Actes Sud Audio présente ce récit comme une traversée entre littérature de voyage et reportage d’investigation.
07/05/2026, 16:11
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
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