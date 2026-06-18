Des pages “fantômes” du Codex H rendues lisibles par imagerie

Certains manuscrits réapparaissent dans une réserve, d’autres dans la lumière froide d’un laboratoire. Le Codex H appartient à cette seconde catégorie. L’Université de Glasgow a annoncé, le 24 avril 2026, la restitution de 42 pages perdues de ce manuscrit du Nouveau Testament, grâce aux travaux d’une équipe internationale dirigée par le professeur Garrick Allen.

L’Université de Groningen, dont la chercheuse Kim Fowler codirige le projet, a confirmé cette avancée le 7 mai, sur ce volume remontant au VIe siècle. Il contient une copie grecque des lettres de saint Paul, mais son histoire matérielle raconte autant que son texte.

Au XIIIe siècle, les moines du monastère de la Grande Laure, sur le mont Athos, ont démonté le manuscrit. Ses feuillets ont ensuite servi de matériaux de reliure ou de feuillets de garde pour d’autres livres. Les fragments conservés se trouvent désormais dispersés entre plusieurs bibliothèques, en Italie, en Grèce, en Russie, en Ukraine et en France.

L’opération ne relève pas d’une découverte spectaculaire au sens habituel. Personne n’a remis la main sur 42 feuilles intactes. Les chercheurs ont en réalité exploité un phénomène plus discret : lors d’une réencrure ancienne, les composants de l’encre ont laissé des empreintes inversées sur les pages voisines. À l’œil nu, ces traces restent presque invisibles. L’imagerie multispectrale, menée avec l’Early Manuscripts Electronic Library, les a rendues lisibles et a restitué plusieurs niveaux d’information à partir des pages survivantes.

Une datation au radiocarbone, réalisée avec des spécialistes à Paris, confirme l’origine du parchemin au VIe siècle. Les passages récupérés n’ajoutent pas un texte biblique inconnu au corpus chrétien. Leur intérêt se situe ailleurs : ils éclairent les usages du manuscrit, la manière dont scribes et lecteurs annotaient les lettres de Paul, ainsi que les systèmes de divisions et de sommaires qui précédaient les découpages modernes.

L’équipe signale notamment des listes anciennes de chapitres, très différentes des répartitions actuelles. Or, le cas du Codex H rappelle aussi un usage médiéval fréquent, moins solennel que l’image du manuscrit sacré transmis intact : le recyclage.

Un livre abîmé devenait une ressource matérielle pour réparer d’autres volumes. Dans ce mouvement, une partie de son texte disparaissait, tandis que des fragments survivaient à travers des reliures, des gardes ou des empreintes d’encre. Le projet a reçu le soutien du Templeton Religion Trust et de l’Arts and Humanities Research Council britannique, avec la coopération du monastère de la Grande Laure.

Une édition numérique du Codex H rassemble déjà images et transcription ; une édition imprimée accompagne ce travail de reconstitution. Le manuscrit ne revient pas comme objet complet, mais comme archive patiemment remontée à partir de ses traces.

Crédits photos : Damianos Kasotakis

Par Clément Solym

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