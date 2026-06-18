Magazines, mangas : quand le transport pèse lourd dans les comptes

Nippan Group Holdings publie un exercice 2025 dans le rouge, avec une nette dégradation de son activité historique de distribution. Le groupe japonais, l’un des grands intermédiaires du livre et de la presse au Japon, annonce un chiffre d’affaires consolidé de 342,7 milliards de yens pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, soit 89,5 % du niveau de l’année précédente.

Selon Nippan Group Holdings, le groupe enregistre une perte opérationnelle de 1,5 milliard de yens, une perte courante de 1,3 milliard et une perte nette attribuable aux actionnaires de la société mère de 2,4 milliards. La direction résume l’exercice par deux termes : baisse du chiffre d’affaires et comptes déficitaires. Le communiqué renvoie à un document financier détaillé, mais ses principaux indicateurs suffisent à identifier l’origine de la perte.

Magazines, mangas et transport pèsent lourd

La distribution concentre les difficultés. Ce métier d’intermédiation, dit toritsugi, relie éditeurs et librairies et organise une grande partie de la circulation physique des livres, magazines et mangas au Japon. Nippan indique que ce segment subit la baisse des magazines et des mangas, ainsi que la hausse des frais de transport. L’activité affiche un résultat courant négatif de 3,6 milliards de yens.

Les mesures de restructuration commerciale, de baisse des coûts et de productivité ont réduit la perte au second semestre : -2,4 milliards de yens au premier semestre, puis -1,2 milliard au second.

Shinbunka précise que l’activité de distribution, qui inclut Nippan et d’autres sociétés du groupe, réalise environ 298,2 milliards de yens de chiffre d’affaires, en recul de 12,3 %. Sa perte opérationnelle atteint environ 4 milliards de yens, contre près de 2 milliards l’année précédente. La perte courante, à environ 3,6 milliards, se creuse elle aussi fortement.

Les autres métiers restent bénéficiaires

Nippan seul affiche un chiffre d’affaires de 247,37 milliards de yens, en baisse de 13,7 %. Sa perte opérationnelle atteint 2,069 milliards de yens, après 1,822 milliard l’année précédente. Sa perte courante ressort à 1,94 milliard de yens, contre 1,754 milliard un an plus tôt.

Le groupe ne présente pas pour autant un effondrement général. Cette différence entre segments ressort nettement dans la communication financière publiée le 29 mai. Ses autres activités centrales dégagent ensemble 3 milliards de yens de résultat courant positif.

L’activité divertissement bat, selon Nippan, son record de chiffre d’affaires et de bénéfice pour la cinquième année consécutive ; les activités internationales et les produits divers atteignent aussi un chiffre d’affaires record.

Par Dépêche

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