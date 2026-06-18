La Bibliothèque nationale du Brésil récupère 48 fascicules volés

La Bibliothèque nationale du Brésil a annoncé le 3 juin 2026 le retour de 48 fascicules rares dans ses collections. La Fundação Biblioteca Nacional, installée à Rio de Janeiro, indique que ces périodiques avaient été volés dans ses fonds avant leur réincorporation. La note institutionnelle reprend une information publiée par O Globo et identifie précisément les titres concernés.

Le principal ensemble concerne O Tico-Tico, publication illustrée brésilienne dont la FBN signale plusieurs numéros de 1908 : les n°118-119, 122-155, 157-160 et 165-169. Le lot comprend aussi le n°5 de O Nacional, daté de 1873, ainsi que les n°94 et 96 de Romântica, publiés en 1969. La Bibliothèque nationale ne donne pas, dans sa note, l’état matériel des fascicules ni leur localisation intermédiaire avant le retour dans les collections.

Ces pièces relèvent d’un patrimoine imprimé fragile. Le format fascicule expose les périodiques aux lacunes, aux extractions de numéros isolés et aux circulations difficiles à reconstituer. Dans une bibliothèque nationale, leur valeur tient autant à leur rareté qu’à leur place dans des séries complètes ou presque complètes. Un numéro manquant suffit à rompre une séquence documentaire utile aux chercheurs.

La note de la FBN reste brève. Elle ne précise pas la date du vol, le nom des personnes impliquées, ni les conditions administratives de la restitution. Cette prudence s’impose au traitement : les faits établis par la source institutionnelle portent sur la récupération du lot, la liste des périodiques et leur retour dans les collections de la FBN.

Dans le cas de O Tico-Tico, l’enjeu documentaire dépasse le seul exemplaire. Les fascicules de 1908 appartiennent à une publication centrale de l’histoire de la presse illustrée et enfantine brésilienne. Leur retour complète des séries consultées pour l’histoire graphique, la culture populaire, la jeunesse et les premières formes de bande dessinée imprimée au Brésil.

Crédits photo : Fundação Biblioteca Nacional

Par Clément Solym

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