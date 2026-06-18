Les Prix des bibliothèques publiques du Québec ouvrent leur appel à candidatures

L’édition 2026 des Prix des bibliothèques publiques du Québec s’adresse aux municipalités qui souhaitent faire reconnaître une réalisation, une infrastructure nouvelle ou renouvelée, une initiative, un partenariat ou une contribution individuelle. Les candidatures doivent être soumises dans la catégorie choisie, selon la population concernée.

Créés en 2022, les prix sont organisés par l’Association des bibliothèques publiques du Québec et le Réseau BIBLIO du Québec. Leur objectif est de valoriser le secteur et de montrer l’impact des bibliothèques publiques auprès des communautés qu’elles desservent. L’initiative concerne les bibliothèques publiques de l’ensemble de la province.

Six prix composent l’appel à candidatures. Le Prix Eureka vise les nouvelles approches ayant eu un impact positif dans une communauté et une valeur continue pour les bibliothèques publiques. Le Prix Construction, agrandissement, aménagement porte sur les nouveautés liées aux infrastructures.

Des catégories pour les projets et les parcours individuels

Le Prix Rayonnement concerne une initiative de communication créative, axée sur l’obtention de résultats concrets. Le Prix Complicité s’adresse aux projets de partenariat ayant eu un impact positif sur la communauté. Ces catégories permettent de présenter des actions menées autant dans les services, les communications que dans les collaborations locales.

Deux prix sont consacrés aux personnes. La catégorie Ambassadrice-Ambassadeur reconnaît la contribution d’un individu dans le milieu des bibliothèques publiques. La catégorie Relève vise l’engagement ou la contribution d’une personne comptant moins de cinq années d’expérience dans le domaine des bibliothèques publiques québécoises.

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L’Association des bibliothèques publiques du Québec est la principale association regroupant les bibliothèques publiques québécoises.

Le Réseau BIBLIO du Québec est un regroupement national consacré aux bibliothèques des municipalités de moins de 5000 habitants. Sa mission consiste à favoriser leur déploiement par la concertation de ses membres et par des actions de représentation, de valorisation et de développement. Il se présente comme la voix des régions auprès de différentes instances nationales pour les municipalités de 5000 habitants et moins.

Les formulaires et les informations sont disponibles à cette adresse.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits illustration : Prix des bibliothèques publiques du Québec

Par Dépêche

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