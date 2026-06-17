Le Salon du livre de Pékin 2026 s’ouvre entre droits, IA et diplomatie culturelle

Créée en 1986, la BIBF fête cette année ses 40 ans. Devenue l’un des grands rendez-vous mondiaux de l’édition et la principale foire internationale du livre en Asie, elle se présente à la fois comme un marché des droits, une vitrine pour les catalogues chinois et étrangers, et un espace d’observation des mutations du secteur.

L’édition 2026 est placée sous le signe du dialogue international, de la circulation des droits et des nouveaux usages technologiques. Intelligence artificielle, licences de propriété intellectuelle, édition en ligne, jeunesse, illustration et roman graphique occupent une place importante dans la programmation professionnelle.

Les Émirats invités d’honneur

Les Émirats arabes unis sont les invités d’honneur de cette 32e édition. Leur pavillon national, baptisé « UAE House », est conçu autour du thème « Society and People » et réunit, sur plus de 640 m², espaces culturels, stands consacrés aux droits et rencontres professionnelles. Pour la première fois, le pays invité dispose de deux stands.

La délégation, conduite par le ministère émirati de la Culture, rassemble 20 entités gouvernementales et culturelles ainsi qu’une centaine de maisons d’édition. Plus de 20 événements sont annoncés : cérémonie d’ouverture, rencontres sino-arabes autour des droits, lancements de livres, salons d’écrivains, actions de promotion de la lecture, performances de musique et de danse traditionnelles, ainsi que dégustations de café arabe.

L’Abu Dhabi Arabic Language Centre participera également à la manifestation, avec ses programmes de traduction, ses projets autour de la langue arabe, l’Abu Dhabi International Book Fair et le Sheikh Zayed Book Award.

La BIBF 2026 met l’accent sur les nouveaux usages de l’édition. Une zone dédiée aux licences de propriété intellectuelle est lancée pour la première fois, avec plus de 120 IP chinoises et internationales issues de l’animation, du cinéma, de la télévision, du patrimoine culturel immatériel ou d’autres secteurs créatifs. Le salon développe aussi son Online Publishing Pavilion, consacré à la littérature web, aux jeux en ligne et aux formats dérivés, notamment les séries courtes adaptées d’univers éditoriaux.

L’intelligence artificielle irrigue plusieurs rendez-vous professionnels : le Beijing International Publishing Forum abordera les mutations des systèmes de connaissance à l’heure de l’IA, la PubTech Conference se consacrera aux usages de l’IA générative et aux infrastructures techniques des contenus de nouvelle génération, tandis que le World Children’s Book Forum examinera les stratégies de publication jeunesse dans ce nouveau contexte.

Le livre jeunesse, l’illustration et les contenus graphiques occupent aussi une place importante, avec le retour de la BIBF Picture Book Fair, de la BIBF Art Book Fair, de la BIBF Illustration Exhibition, de la Gourmet Book Fair et de Gifts From the World. Le ComicHub est élargi, confirmant le poids croissant de la bande dessinée, du roman graphique, de l’animation et des adaptations dans les échanges internationaux.

Enfin, une exposition de 450 m² sera consacrée aux classiques de la culture chinoise, avec des textes fondateurs comme le Livre des Odes, le Livre des Documents, les Mémoires historiques, le Livre des Han, le Laozi, le Zhuangzi ou encore les Chants de Chu.

Une présence française plus discrète

Les premières journées de la BIBF sont principalement tournées vers les professionnels : éditeurs, agents, responsables de droits, traducteurs, responsables de licences, libraires, institutionnels et acteurs de l’innovation éditoriale. La foire s’ouvre ensuite plus largement au public en fin de semaine.

Le salon prévoit près de 1000 événements professionnels, culturels ou liés aux droits. Parmi les rendez-vous annoncés figurent le Special Book Award of China, la conférence STM APAC, la PubTech Conference, l’International Conference on Publishing Education, le BIBF World Children’s Book Forum, le BIBF Art Book Fair et le BIBF International Illustration Forum.

La BIBF sert ainsi de plateforme à plusieurs niveaux. Elle accompagne l’achat et la vente de droits, soutient la diffusion du livre chinois à l’étranger, permet aux éditeurs internationaux d’entrer en contact avec le marché chinois et donne au public accès à une programmation littéraire et culturelle élargie.

Lors de l’édition précédente, un stand France Livre de 90 m² avait réuni un peu plus de 1000 titres. La participation physique française était cependant resserrée. En 2025, seuls cinq professionnels représentant une vingtaine de maisons avaient fait le déplacement à Pékin : Iulian Miron pour les éditions de l’EHESS, Annie Li pour Bayard, Chiara Rinaldi pour Glénat, Yan Dong pour Mediatoon à Shanghai, ainsi que Sally Mak, agente basée à Hong Kong travaillant notamment pour Casterman et Flammarion Jeunesse.

Cette prudence s’explique par un contexte plus difficile sur le marché chinois. France Livre relevait une baisse de plus de 30 % des cessions de droits vers la Chine pour l’édition française en 2024. Malgré ce recul, la Chine demeure un partenaire majeur : après avoir longtemps occupé la première place, elle restait encore le deuxième pays acheteur de droits pour les éditeurs français, avec 1244 titres cédés en 2023.

Dans le détail, ces cessions concernaient notamment 713 titres jeunesse, 234 titres de sciences humaines, 112 titres de bande dessinée et 91 titres de littérature. Jeunesse, bande dessinée, ouvrages illustrés et sciences humaines restent donc les principaux terrains d’échange entre éditeurs français et chinois.

Crédits photo : axe central de Pékin depuis Yongdingmenwai, 12 août 2024, N509FZ, CC BY-SA 4.0.

Par Hocine Bouhadjera

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