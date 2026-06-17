Vacances d'été : comment trouver une librairie indépendante près de vous

Le principe est simple : que l’on se trouve en bord de mer, à la montagne ou en escapade urbaine, il suffit de saisir le nom d’une commune ou son code postal. #TrouveTaLibrairie oriente alors automatiquement vers le portail régional des librairies indépendantes de la destination concernée.

Une fois redirigés, les lecteurs peuvent accéder aux sélections estivales, aux coups de cœur des libraires, à l’agenda des animations, aux services de commande et de retrait en librairie, ainsi qu’aux livres numériques et audio. Selon les régions, des bons cadeaux utilisables dans tout le réseau sont également proposés.

La librairie, escale de l’été

La campagne, présentée comme une « escale de l’été », rappelle aussi un principe essentiel du marché du livre : le prix unique. En France, un livre est vendu au même prix dans une librairie indépendante que sur n’importe quelle plateforme.

L’argument est donc autant économique que culturel. En choisissant une librairie indépendante pendant ses vacances, les lecteurs bénéficient d’un conseil personnalisé, soutiennent une actrice culturelle de leur territoire et participent à la vitalité d’un commerce local.

Dans un contexte difficile pour le secteur, les associations régionales rappellent que chaque visite compte. L’objectif n’est pas seulement d’indiquer une adresse, mais d’encourager une pratique : pousser la porte d’une librairie sur son lieu de vacances, découvrir une sélection locale, prendre part à une animation ou commander un livre auprès d’un commerce indépendant.

Sept sélections pour rythmer l’été

Pour cette nouvelle saison estivale, #TrouveTaLibrairie prend de l’ampleur. En 2026, la campagne se déploie sur quatorze semaines. Sept sélections thématiques conçues par les libraires seront proposées et renouvelées toutes les deux semaines.

L’opération s’installe aussi davantage sur les réseaux sociaux. Pour la première fois, #TrouveTaLibrairie investit Instagram et Facebook, avec des contenus pensés au plus près des librairies et des territoires.

Cette deuxième édition entend ainsi renforcer la visibilité des librairies indépendantes pendant une période où les lecteurs se déplacent, changent d’habitudes et peuvent découvrir de nouveaux lieux du livre.

#TrouveTaLibrairie est portée collectivement par plusieurs associations régionales de librairies indépendantes. L’initiative réunit Chez mon libraire, en Auvergne-Rhône-Alpes ; LiBre, en Bretagne ; Libraires de l’Est, dans le Grand Est ; Paris Librairies, en Île-de-France ; LINA, en Nouvelle-Aquitaine ; ALIDO, en Occitanie ; ALIP, en Pays de la Loire ; Libraires du Sud, en Provence-Alpes-Côte d’Azur ; et Les Libraires d’en haut, dans les Hauts-de-France.

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En mettant en commun leurs portails, leurs réseaux et leurs recommandations, ces associations veulent faciliter l’accès aux librairies indépendantes sur l’ensemble des territoires concernés. La campagne s’adresse aussi bien aux habitants qu’aux vacanciers, aux lecteurs réguliers qu’à ceux qui cherchent simplement une librairie sur leur route.

Crédits photo : Campagne #TrouveTaLibrairie

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com