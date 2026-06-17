Alison Bechdel, Joyce Carol Oates... le programme complet du Festival America 2026

Pendant quatre jours, Vincennes accueillera une soixantaine de personnalités majeures de la scène américaine. Une cinquantaine d’écrivains, accompagnés d’une dizaine d’historiens et de journalistes, traverseront l’Atlantique pour croiser leurs regards sur l’Amérique contemporaine.

À travers plus de 150 rendez-vous, le public sera invité à explorer les multiples facettes des États-Unis d’aujourd’hui et les grands enjeux qui traversent la société américaine.

Parmi les premiers noms annoncés figurent Joyce Carol Oates, Laura Kasischke, Jay McInerney, Alison Bechdel, John Grisham, Sasha Bonét, Colum McCann, Kathryn Stockett et Ta-Nehisi Coates.

« USA, état des lieux »

L’édition 2026 du festival America coïncide avec le 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis. De 1776 à 2026, deux siècles et demi d’histoire américaine ont façonné une mythologie politique, littéraire et culturelle dont l’influence reste considérable dans le monde entier.

Pour accompagner cet anniversaire, le festival entend explorer une trajectoire faite de récits fondateurs, de contradictions, de mythes puissants et de failles contemporaines. La littérature servira de point d’entrée pour interroger les espoirs et les blessures du pays, mais aussi les tensions qui traversent aujourd’hui la société américaine.

Les organisateurs annoncent plusieurs « Scènes USA » destinées à décrypter les grands enjeux de la nation. De grands entretiens seront consacrés à des figures majeures comme Joyce Carol Oates, John Grisham, Ta-Nehisi Coates, Colum McCann ou Jay McInerney. Le Forum des écrivains proposera également des débats thématiques.

Littérature, histoire, cinéma et traduction

Le festival abordera notamment la réappropriation des récits par les voix autochtones, l’héritage des droits civiques, les ravages des opioïdes, la force du roman noir ou encore l’urgence climatique. Ces thématiques permettront d’interroger l’Amérique contemporaine à travers ses récits, ses fractures et ses imaginaires.

La programmation sera complétée par des projections de films adaptés de grands romans : Le son des souvenirs, d’après Ben Shattuck ; La couleur des sentiments, d’après Kathryn Stockett ; et Prête à tout, d’après Joyce Maynard.

Des joutes de traduction, des animations dédiées à la jeunesse, des expositions photographiques, des soirées et des événements rythmeront également cette édition. Le festival fera aussi une place importante au neuvième art, avec la présence de grandes signatures du roman graphique américain, parmi lesquelles Alison Bechdel, Emil Ferris et Noah Van Sciver. La billetterie ouvrira en ligne lundi 24 août.

Ci-dessous, la liste complète des auteurs invités, et le programme détaillé :

Crédits photo : Festival America

Par Hocine Bouhadjera

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