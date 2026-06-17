Le nouveau Prix Laurent Kupferman décerné à Laurent Joly

Créé en mémoire de Laurent Kupferman, ce prix répond à une volonté exprimée lors de ses obsèques, le 11 juillet 2025, à l’Oratoire du Louvre. Il est destiné à couronner la « meilleure œuvre littéraire concernant l’émancipation et l’égalité des droits ».

Historien spécialiste de Vichy, de l’antisémitisme d’État et de la persécution des Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale, Laurent Joly signe avec Vichy, Histoire d’une dictature 1940-1944 un ouvrage collectif consacré à l’effondrement de la République, à l’installation de l’État français et aux mécanismes politiques, administratifs et idéologiques du régime de Vichy.

Publié chez Tallandier, le livre revient sur la dictature née en 1940 autour du maréchal Pétain, sur le rôle de Pierre Laval, sur les choix de collaboration politique et sur le basculement criminel du régime dans l’antisémitisme d’État. L’ouvrage, dirigé par Laurent Joly, réunit plusieurs spécialistes de la période et propose une synthèse ample sur quatre années qui continuent de peser sur la mémoire politique française.

En distinguant ce livre, le jury du Prix Laurent Kupferman couronne un travail d’histoire qui touche directement à la question des droits, de leur destruction par un régime autoritaire, et des formes de résistance intellectuelle à la falsification du passé.

La dernière sélection du jury comportait également La Bibliothèque retrouvée, de Vanessa de Senarclens, publié aux éditions Zoé, et Merci Joséphine, d’Angélique de Labarre, publié aux Éditions Château des Milandes.

Un Prix spécial du jury revient également à Nora Bussigny pour Les Nouveaux Antisémites, publié aux éditions Albin Michel.

Un prix en mémoire de Laurent Kupferman

Chroniqueur, conseiller ministériel et ancien directeur de la communication de la Fédération Française Sésame Autisme, Laurent Kupferman était un essayiste engagé. Il avait publié près d’une dizaine d’ouvrages consacrés à la République et à la franc-maçonnerie.

Co-fondateur de l’Orchestre symphonique d’Europe et officier de l’Ordre des Arts et des Lettres, il fut notamment l’un des principaux artisans de l’entrée de Joséphine Baker au Panthéon. Ce combat pour la reconnaissance de l’artiste, résistante et militante antiraciste, occupait une place centrale dans son parcours public.

Laurent Kupferman était le fils de l’écrivaine franco-allemande Sigrid Kupferman et de l’historien français Fred Kupferman. Tout au long de sa vie, il a également co-signé des ouvrages avec Jean-Louis Debré, le romancier Jacques Ravenne et l’avocat Emmanuel Pierrat, désigné comme son exécuteur testamentaire.

Le nouveau prix littéraire porte la marque de ses engagements : République, mémoire, égalité, transmission, lutte contre les discriminations et défense des libertés.

Le jury 2026 du Prix Laurent Kupferman est présidé par Emmanuel Pierrat, avocat, agent d’artistes et d’auteurs, écrivain. Jacques Ravenne, écrivain, en est le secrétaire général. Il réunit également Antoine Baduel, président-directeur général de Radio FG ; Brian Bouillon Baker, écrivain et comédien ; Lorraine Kaltenbach, conseillère éditoriale et autrice ; Pierre Kupferman, journaliste ; Alain Seban, ancien président du Centre Pompidou ; et Guillaume Trichard, ancien Grand Maître du Grand Orient de France.

Pour cette première édition, le jury a tenu à remercier la mairie du 6e arrondissement de Paris pour son accueil, ainsi que son maire, Jean-Pierre Lecoq, Olivier Passelecq, et les équipes et personnels de la mairie.

Liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Laurent Joly (JF Paga)

Par Hocine Bouhadjera

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